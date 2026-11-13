Cuánto tiempo con auriculares es demasiado y qué le pasa al oído cuando el volumen no tiene límite

El riesgo para la audición depende de la intensidad del sonido, el tiempo de escucha y la frecuencia de exposición (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los auriculares acompañan los trayectos, el trabajo, el estudio y las tareas domésticas de muchos jóvenes, pero su uso exige controlar el volumen, la duración de la escucha y la atención al entorno. Música, podcasts y otros contenidos convierten momentos de espera o actividades repetitivas en una experiencia sonora continua. Esa rutina plantea dos planos distintos: el riesgo comprobado de exposición a sonidos intensos y el posible efecto de permanecer desconectado de lo que ocurre alrededor durante gran parte del día.

La cuestión no es si los dispositivos deben utilizarse o no, sino bajo qué condiciones. La intensidad del sonido, el tiempo de escucha y la frecuencia con que se repite esa exposición son los factores que determinan el cuidado de la audición. Las consecuencias sobre la concentración y los vínculos cotidianos, en cambio, requieren una lectura más cuidadosa, porque no todos los hábitos tienen el mismo significado ni producen el mismo resultado.

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Según publicó CNN, las personas de 13 a 34 años escuchan contenidos de audio durante 4,5 horas diarias en promedio, de acuerdo con una encuesta de Edison Research difundida en mayo. La nota recogió la preocupación de especialistas por la presencia permanente de auriculares en la vida diaria, aunque distinguió entre los daños auditivos asociados al ruido y las observaciones sobre interacciones sociales que pueden quedar relegadas.

El volumen y la duración definen el riesgo para la audición

La relación entre ruido y pérdida auditiva está documentada por organismos sanitarios de Estados Unidos. El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación advirtió que los sonidos demasiado intensos o prolongados pueden dañar de forma permanente las estructuras del oído interno encargadas de captar el sonido. Un estudio con 250 estudiantes universitarios publicado en 2025 evaluó el uso de auriculares mediante audiometría y cuestionarios: halló que quienes superaban el 80% del volumen durante más de cuatro horas diarias desarrollaron síntomas auditivos múltiples, y que el 3,6% ya presentaba pérdida auditiva sensorineural medible.

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El organismo explicó que la pérdida auditiva inducida por ruido puede no resultar evidente al comienzo. Con el tiempo, algunas personas perciben la música o las voces de forma amortiguada, tienen dificultades para entender una conversación o registran un zumbido persistente, conocido como tinnitus. La intensidad, medida en decibeles, y la duración de la exposición actúan de manera conjunta: cuanto más alto es el sonido, menos tiempo puede tolerarse sin aumentar el riesgo.

La función de cancelación de ruido evita la necesidad de elevar el volumen frente a los sonidos de fondo en oficinas y cafeterías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto señaló que una exposición de 85 decibeles durante 8 horas puede resultar dañina. A 100 decibeles, el riesgo aparece en alrededor de 14 minutos, mientras que a 110 decibeles puede presentarse en unos dos minutos. Los auriculares pueden alcanzar entre 94 y 110 decibeles con el volumen al máximo, por lo que el control de ese ajuste resulta central.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron que cinco de cada diez jóvenes escuchan música u otros contenidos a un volumen demasiado alto. El organismo también remarcó que los daños asociados al ruido pueden prevenirse al bajar el volumen, alejarse de la fuente sonora y utilizar protección auditiva en lugares con niveles elevados de ruido.

La cancelación de ruido puede evitar que se eleve el volumen

El entorno ruidoso condiciona el nivel de escucha. En un transporte público, una calle transitada o una oficina con conversaciones cercanas, es frecuente que se aumente el volumen para cubrir el sonido exterior. Esa reacción puede extender la exposición a niveles que no serían necesarios en un ambiente silencioso.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos incluyen los auriculares con cancelación de ruido entre las herramientas que pueden ayudar a reducir la necesidad de subir el volumen en ambientes ruidosos. La función no elimina el riesgo si se reproduce música a una intensidad excesiva, pero permite oír con mayor claridad sin competir de forma constante con el ruido de fondo.

El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación recomendó mantener los dispositivos en niveles bajos, alejarse de parlantes y otras fuentes de ruido y utilizar protección auditiva cuando el sonido no pueda reducirse. La reducción del volumen y de la duración de la exposición a sonidos intensos constituye la medida preventiva principal.

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Ante un zumbido que persiste, una dificultad para comprender conversaciones o problemas para escuchar sonidos agudos, los organismos sanitarios recomiendan consultar a un profesional de la salud y realizar un control auditivo. La detección temprana permite identificar cambios antes de que interfieran de forma sostenida en la vida cotidiana.

El aislamiento del entorno es una preocupación distinta y no un diagnóstico

La consulta con especialistas en audiología permite revisar síntomas frecuentes como el tinnitus y la dificultad para comprender conversaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso constante de auriculares también despertó un debate sobre la atención disponible para el entorno y las oportunidades de contacto cotidiano. En su nota, CNN citó a Gloria Mark, profesora de Informática de la Universidad de California en Irvine, quien consideró que algunas personas pueden emplearlos como una barrera frente a otros, incluso sin proponérselo de manera consciente.

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Richard Davidson, fundador y director del Center for Healthy Minds de la Universidad de Wisconsin-Madison, señaló a la cadena que la presencia extendida de auriculares entre estudiantes puede dejar menos espacio para conversaciones espontáneas en los campus. Sus apreciaciones describen un cambio en hábitos observados en ámbitos universitarios, pero no prueban que los auriculares causen soledad ni que toda escucha individual implique aislamiento.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos distingue el aislamiento social de la soledad. El primero refiere a la falta objetiva de vínculos o de contacto social frecuente; la segunda es una experiencia subjetiva vinculada con la percepción de que las relaciones disponibles no alcanzan las expectativas personales. El organismo sostiene que las interacciones con familiares, amistades, colegas, vecinos y miembros de una comunidad son componentes de la conexión social.

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El informe de la oficina del médico cirujano general de Estados Unidos añadió que los contactos breves en espacios cotidianos, como un saludo o una conversación en un comercio, pueden contribuir a la confianza entre las personas. Desde esa perspectiva, alternar momentos de escucha con instancias de atención al entorno no responde a una prohibición sobre los dispositivos, sino a la posibilidad de preservar espacios para registrar lo que ocurre alrededor.

La evidencia sanitaria es concluyente respecto de la exposición prolongada a sonidos intensos. En el plano social, en cambio, la discusión se centra en cómo cada hábito de escucha se integra a una rutina más amplia de vínculos, atención y presencia en espacios compartidos.

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