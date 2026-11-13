Sociedad

Un sindicato aplicó un inusual "paro a la japonesa" en Aeroparque y Ezeiza: cuál es la situación para los pasajeros

La junta interna de ATE-ANAC impulsa este viernes una protesta con una modalidad alternativa para reclamar por aumento salarial

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Al menos ocho vuelos de Aerolíneas Argentinas (AA) registraban demoras este viernes por la mañana en Aeroparque Jorge Newbery, mientras transcurre en paralelo una medida de fuerza de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con representación en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El gremio lleva a cabo un “paro a la japonesa” en esa terminal portuaria y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en reclamo por 10 meses de salarios congelados y el supuesto desfinanciamiento de las áreas operativas.

Según indicaron desde la organización gremial, la acción de protesta alcanza a trabajadores estatales que prestan tareas en áreas de control terrestre, mientras que en sectores administrativos se está llevando a cabo una retención de tareas.

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Sin embargo, aunque existían esta mañana algunos vuelos con retrasos en Aeroparque, estas complicaciones no estarían vinculadas a las medidas de fuerza. “Aeroparque y Ezeiza operan con normalidad. Las demoras deben ser cuestiones internas de las líneas aéreas”, señalaron fuentes de Infobae a Aeropuertos Argentina 2000.

En declaraciones a la prensa, Marcelo Belelli, coordinador de ATE-ANAC, planteó que la intención del “paro a la japonesa” generar un “sobre-trabajo” y afectar la operatividad de los vuelos.

En un comunicado, ATE-ANAC sostuvo que las acciones buscan “dar visibilidad a la falta de financiamiento” que sufren los empleados del organismo, y sobre todo ”al atraso salarial con un congelamiento de parte de los haberes desde principios de este año”.

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Comunicado con marco verde y texto en negro que expone un cronograma de medidas de fuerza de ATE ANAC junto a enlaces de redes sociales
Los trabajadores de ATE en la ANAC iniciaron una medida de fuerza por diez meses de salarios congelados.

El gremio anticipó que dará continuidad al plan de lucha mediante notas formales a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y otros organismos y empresas del sector. En esas presentaciones también se denunciará “la falta de financiamiento” y “el incumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia salarial y de personal que la ANAC transita desde hace tiempo, producto de la discriminación por parte del gobierno nacional”.

“La ANAC cuenta con una recaudación superior a los 220.000 millones, recursos que deben volcarse de manera imperativa en el financiamiento operativo y en mejoras salariales para los/as trabajadores/as del organismo”, exhortaron desde la organización gremial.

Las protestas continuarán la próxima semana. Desde el 16 al 20 de noviembre, se anunció una jornada de retención de tareas en los servicios de extinción de incendios en todos los aeropuertos del país.

Al menos ocho vuelos de Aerolíneas Argentinas sufrieron demoras en el Aeroparque Jorge Newbery. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Al menos ocho vuelos de Aerolíneas Argentinas sufrieron demoras en el Aeroparque Jorge Newbery. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Qué es el “paro a la japonesa”

En concreto, la medida de acción de ATE-ANAC no está generando un efecto directo en los usuarios y pasajeros. Apenas afecta a los procesos y el control de trabajo en el organismo que administra los aeropuertos.

Usualmente, se denomina coloquialmente “paro a la japonesa” a una modalidad alternativa de acción sindical que busca aumentar la producción de un establecimiento o empresa, con el objetivo de generarle un aumento de los inventarios y ocasionar costos extras, al ser incapaces las compañías de ubicar esos productos en el mercado. En definitiva, es una acción que apunta a producir pérdidas a una compañía.

El término se popularizó al ser vinculado con protestas sindicales en ámbitos de procesos productivos sujetos a la modalidad “just in time”, un proceso de trabajo flexible en el que solo se produce estrictamente aquello que demanda el mercado. Su implementación se hizo conocida en las plantas automotrices japonesas de Toyota.

Sin embargo, se desconoce estrictamente el origen de la modalidad, y su acepción genealógica “a la japonesa” suele ser sindicada como un mito. Por lo general, las huelgas en la isla del sol naciente asumen la forma tradicional de ausentismo en el lugar de trabajo.

Los vuelos de Aerolíneas demorados

Lista digital de vuelos con horarios, empresas aéreas, destinos y estados de partida que indican despegues y demoras
Aeropuertos Argentina 2000 informó que las terminales operan con normalidad y atribuyó los retrasos a motivos internos de las aerolíneas.
  • AR 1512 – Jujuy: demorado a las 09:45.
  • AR 1494 – Salta: demorado a las 14:00.
  • AR 1762 – Posadas: demorado a las 10:00.
  • AR 1602 – Mar del Plata: demorado a las 09:40.
  • AR 1524 – Córdoba: demorado a las 11:05.
  • AR 1264 – Río de Janeiro: demorado a las 10:50.
  • AR 1454 – Catamarca: demorado a las 09:50.
  • AR 1676 – Bariloche: demorado a las 10:45.

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