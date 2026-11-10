Ciencia

Inmunidad prenatal: descubren que el feto activaría sus defensas inmunológicas mucho antes del nacimiento

Especialistas detectaron poblaciones celulares maduras en tejidos periféricos durante la gestación que reaccionan a fármacos maternos. El hallazgo, realizado en modelos animales, aporta un mecanismo clave para comprender patologías perinatales y la arquitectura orgánica temprana

Ilustración de un feto humano en el saco amniótico con órganos internos visibles, cordón umbilical y células esféricas sobre fondo azul.
Científicos de la Universidad de Turku demostraron que el sistema inmunitario del embrión posee defensas activas antes del parto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las infecciones perinatales y los cuadros inflamatorios severos representan un desafío crítico en la supervivencia de niños prematuros. Durante décadas, la medicina sostuvo que el sistema inmunitario fetal permanecía en reposo absoluto dentro del vientre materno.

Sin embargo, un descubrimiento científico transforma este concepto: científicos de la Universidad de Turku confirmaron defensas activas en el embrión antes del nacimiento.

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El avance, realizado en modelos animales, demuestra que estos glóbulos blancos no solo pueblan estructuras corporales en crecimiento, sino que presentan capacidades biológicas idénticas a las observadas en etapas maduras de la vida.

La presencia masiva de guardianes celulares en estructuras ajenas a la circulación plantea un enigma apasionante, pues el vientre materno ofrece un ámbito casi aislado de agresiones externas.

Lejos de constituir una reserva pasiva a la espera del alumbramiento, estos elementos colonizan órganos periféricos en etapas tempranas y conviven con la arquitectura corporal en formación.

Ilustración microscópica con un canal endotelial, esferas doradas y células redondas con núcleos lobulados sobre un fondo oscuro.
Los neutrófilos fetales residen fuera de los vasos sanguíneos y se integran de forma directa en los tejidos embrionarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta constatación abre caminos prometedores para dilucidar de qué manera el feto apuntala su propia maduración vital y cómo se prepara para el contacto con el medio exterior. La investigación fue difundida en la revista Nature Communications, donde se describe que los neutrófilos ejecutan una inmunidad innata funcional mucho antes del nacimiento.

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Estos glóbulos blancos constituyen la primera línea de protección del organismo, esto es, el sistema primario que reacciona con rapidez frente a cualquier agresión biológica.

Si bien su tarea de choque está ampliamente documentada en individuos adultos, se ignoraba por completo la magnitud de su presencia en las fases iniciales de la gestación.

Una dotación celular lista para el combate biológico

Al examinar modelos biológicos durante la gestación, en este caso en ratones, los especialistas detectaron grandes poblaciones de neutrófilos en múltiples tejidos embrionarios en desarrollo.

A diferencia de lo que sucede en la adultez, donde estas unidades patrullan el torrente sanguíneo, gran parte de las células fetales residía fuera de los vasos sanguíneos, integradas en el tejido en crecimiento.

Célula azul con esferas anaranjadas que emite filamentos verdes ramificados sobre un fondo azul oscuro uniforme.
La revista Nature Communications publicó la investigación sobre el rol funcional de los neutrófilos durante las etapas tempranas de la gestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa ubicación extravascular en un entorno aparentemente libre de patógenos causó sorpresa entre los investigadores. “Nos intrigó de inmediato. ¿Cuál es el papel de estas células de defensa cuando el embrión todavía está protegido dentro del útero?

El útero proporciona un entorno casi estéril donde todavía no debería haber necesidad de células de defensa rápidas", afirmó Laura Lintukorpi, investigadora doctoral de la institución finlandesa, según el comunicado de prensa.

Mediante técnicas de análisis genético de alta resolución que leen célula por célula, los científicos comprobaron que estas poblaciones embrionarias son capaces de realizar tareas complejas: engullen partículas invasoras, producen compuestos oxidativos que destruyen microbios y liberan redes de material genético para inmovilizar amenazas.

Corte anatómico del torso de una mujer embarazada con un feto en el útero y un círculo que amplía glóbulos blancos en un tejido.
El análisis genético célula por célula reveló que los neutrófilos embrionarios destruyen microbios y liberan redes de material genético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los neutrófilos fetales no son elementos durmientes, sino “células funcionalmente maduras”, afirmó Julian Hofmann, investigador doctoral de la universidad, según el comunicado de prensa.

El influjo de las defensas en la arquitectura de los órganos

El asentamiento de los glóbulos en el tejido profundo sugiere atribuciones que exceden la respuesta defensiva clásica. Al interactuar de forma directa con el estroma, dicho de otro modo, el entramado celular que brinda soporte mecánico y nutricional a cada órgano, los neutrófilos intervienen en el equilibrio de los tejidos, un proceso biológico conocido como homeostasis tisular que resulta indispensable para el correcto modelado de los órganos.

“Esto sugiere que los neutrófilos embrionarios pueden tener funciones relacionadas con el desarrollo tisular y la homeostasis, además de las relacionadas con la defensa inmune”, sostuvo Hofmann según el comunicado de prensa.

Células esféricas rosadas con núcleos lobulados de color ocre conectadas por filamentos entre fibras moradas sobre un fondo azul oscuro.
La interacción de estos glóbulos blancos con el estroma celular interviene en la homeostasis y el modelado de los órganos en formación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al encontrarse situadas fuera de los vasos sanguíneos, estas células protectoras establecen un contacto físico directo con las estructuras en formación.

Los autores explicaron en el comunicado institucional que esta disposición espacial no responde a una respuesta inflamatoria accidental, sino a una distribución organizada que permite a las defensas interactuar de forma continua con el entorno tisular, reforzando la hipótesis de que participan en la maduración estructural de los órganos.

Un cambio de paradigma para la medicina neonatal

El análisis genético detallado confirmó que los neutrófilos embrionarios presentan programas biológicos adaptados a la etapa gestacional.

Aunque comparten las etapas de desarrollo esenciales con las células adultas, constituyen una población especializada que no debe considerarse una variante inmadura, sino un linaje funcionalmente apto y coordinado con los requerimientos propios del desarrollo intrauterino.

Células esféricas translúcidas con núcleos morados y gránulos naranjas, conectadas por filamentos junto a estructuras tubulares sobre fondo azul.
La confirmación de estos mecanismos celulares facilitará el diseño de tratamientos contra infecciones y cuadros inflamatorios en niños prematuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coexistencia de capacidades defensivas y tareas de soporte tisular redefine el conocimiento sobre el desarrollo coordinado entre órganos e inmunidad.

En las conclusiones del trabajo, “los neutrófilos desempeñan un papel mucho más activo en los tejidos en desarrollo de lo que se pensaba anteriormente”, afirmó Pia Rantakari, líder del grupo InFLAMES de la Universidad de Turku, según el comunicado de prensa, tras enfatizar que se trata de células especializadas para su momento biológico.

De confirmarse estos mismos mecanismos en seres humanos, el descubrimiento impulsará tratamientos para infecciones neonatales y enfermedades inflamatorias en pacientes prematuros.

La evidencia revela que el cuerpo no aguarda al nacimiento para estructurar su escudo inmunitario, sino que despliega soldados celulares capacitados que vigilan los tejidos y participan en la construcción del organismo desde el inicio de la vida.

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