Día Nacional del Donante de Sangre: por qué es una acción clave para salvar vidas

La AAHITC convocó a reforzar la donación voluntaria de sangre ante la conmemoración del 9 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC) convocó a reforzar la donación voluntaria de sangre ante el Día Nacional del Donante Voluntario, que se conmemora el 9 de noviembre. La entidad alertó sobre la necesidad de mantener disponibles los componentes sanguíneos para responder a emergencias, partos y tratamientos médicos en todo el país.

La sangre no puede fabricarse de manera artificial ni sustituirse por otro recurso. Por eso, las reservas dependen de las personas que donan de forma habitual y voluntaria. En un contexto de dificultades para el abastecimiento, la asociación pidió que la comunidad se acerque a los centros habilitados antes de la llegada de las fiestas y el receso de verano, dos períodos en los que suelen disminuir las donaciones.

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El crecimiento de las colectas voluntarias también se registra a escala global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los datos de 132 países muestran que las donaciones de sangre aumentaron cerca de 19 % entre 2013 y 2023. Según el organismo, los donantes voluntarios realizaron más del 85 % de los aproximadamente 120 millones de donaciones recibidas en 2023.

Las reservas de sangre sostienen la atención de urgencias y tratamientos

Cada unidad donada permite la asistencia de pacientes con traumatismos, tratamientos oncológicos y complicaciones en el parto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada unidad donada permite asistir a pacientes con traumatismos graves, intervenciones de urgencia, complicaciones durante el parto, enfermedades prolongadas o tratamientos oncológicos. El presidente de la AAHITC, Walter Scordo, remarcó que la disponibilidad de sangre es necesaria para el funcionamiento cotidiano del sistema de salud.

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“Consideramos que la donación voluntaria de sangre no es un acto obligatorio, pero constituye una responsabilidad ética a nivel social”, sostuvo Scordo. También señaló que la provisión regular de sangre donada voluntariamente resulta central para atender las necesidades de hospitales y centros de salud.

Los componentes obtenidos a partir de una donación se utilizan según las indicaciones médicas de cada paciente. La necesidad de contar con reservas constantes se vuelve más visible cuando aumentan las urgencias o cuando baja la concurrencia de donantes, una situación que suele repetirse hacia el cierre del año y durante las vacaciones de verano.

La AAHITC pide coordinar el abastecimiento en todo el territorio

La AAHITC afirmó que el sistema sanitario enfrenta una etapa compleja en relación con el abastecimiento de componentes sanguíneos. En ese marco, pidió fortalecer los bancos de sangre de todas las jurisdicciones para asegurar la continuidad de las prestaciones y la respuesta ante casos urgentes.

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Los centros de hemoterapia requieren concurrir con DNI, descanso previo y una ingesta liviana libre de grasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde la AAHITC remarcamos que el futuro de la hemoterapia en Argentina requiere consolidar un sistema integrador, que coordine con eficiencia las necesidades de abastecimiento y distribución en todo el territorio nacional”, indicó Scordo.

La asociación planteó que el acceso a sangre segura debe garantizarse de manera equitativa. Para ello, considera necesario sostener la donación habitual, ampliar la participación comunitaria y mejorar la articulación entre los servicios de hemoterapia.

Quiénes pueden donar sangre y qué requisitos deben cumplir

Pueden donar las personas de entre 16 y 65 años que pesen más de 50 kg y tengan buen estado general de salud. Quienes tengan menos de 18 años deben presentar la autorización correspondiente.

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Antes de asistir, se recomienda descansar bien y consumir un desayuno o una merienda liviana, sin grasas. También es necesario concurrir con el DNI a los centros de hemoterapia y bancos de sangre habilitados.