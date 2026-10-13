Ciencia

Por qué los cambios de la menopausia no se limitan a las hormonas: qué revelan sobre la salud ósea, hepática y el colesterol

Una investigación del Instituto Weizmann analizó más de 300 millones de pruebas clínicas en Estados Unidos e Israel. Detectó transiciones abruptas alrededor de la última menstruación y señales que se aceleran más de una década antes

Ilustración en acuarela del perfil de una mujer con el cerebro visible, mostrado con ramificaciones y puntos de luz morados y dorados.
El estudio identificó alteraciones aceleradas en las hormonas sexuales más de una década antes de la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La menopausia se suele considerar un proceso gradual que dura años, pero un nuevo estudio de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, publicado en Nature Medicine, revela que el cuerpo femenino también experimenta una transición drástica alrededor de la fecha de la última menstruación.

Tras analizar más de 300 millones de resultados de pruebas de laboratorio de más de un millón de mujeres en Estados Unidos e Israel, el profesor Uri Alon y su equipo identificaron cambios abruptos en decenas de indicadores de salud y función corporal, mucho más allá de las variaciones habituales en los niveles de hormonas sexuales y la pérdida de fertilidad.

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Los cambios se observaron en 52 de los 90 tipos de pruebas de laboratorio analizadas, que abarcan casi todos los sistemas corporales, incluyendo pruebas de salud ósea, función hepática y renal, y niveles de colesterol. No se observaron cambios tan abruptos en hombres de edades similares, y los cambios fueron menos pronunciados en mujeres que recibían terapia hormonal para la menopausia.

(izq. ar.) Dr. Glen Pridham, Prof. Uri Alon y Yoav Hayut, el equipo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel
(izq. ar.) Dr. Glen Pridham, Prof. Uri Alon y Yoav Hayut, el equipo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel

El estudio también reveló que los cambios repentinos estuvieron precedidos por cambios acelerados en los niveles de hormonas sexuales que comenzaron más de una década antes de la menopausia, varios años antes de lo que se creía.

El equipo de investigación, dirigido por el doctor Glen Pridham y Yoav Hayut del laboratorio de Alon en el Departamento de Biología Celular Molecular de Weizmann, analizó dos grandes conjuntos de datos: los resultados de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EE.UU., realizada durante más de dos décadas, y los registros médicos recopilados durante unos 20 años por la aseguradora de salud israelí Clalit.

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En la investigación sobre la menopausia, rara vez se utilizan conjuntos de datos tan extensos, ya que generalmente carecen de información sobre la edad en la que las mujeres tuvieron su último período. Para superar esta limitación, los investigadores desarrollaron un método computacional inspirado en la astronomía.

Ilustración a lápiz de un médico con bata blanca y estetoscopio que sostiene una carpeta frente a una paciente sentada.
Las variaciones alcanzaron indicadores de salud ósea, función hepática y renal, colesterol y hormonas sexuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del mismo modo que los astrónomos pueden mejorar la nitidez de una imagen corrigiendo matemáticamente las distorsiones causadas por un telescopio, el nuevo método eliminó la falta de nitidez en los datos médicos provocada por las diferencias en la edad en la que las mujeres alcanzan la menopausia.

Dado que la mayoría de los cambios bruscos identificados en el estudio están asociados con un mayor riesgo de enfermedad, los hallazgos podrían ayudar a las mujeres a tomar medidas preventivas, como hacer ejercicio y mejorar su alimentación, años antes de la menopausia. “Nuestro estudio amplía el margen para la posible atención preventiva hasta casi una década antes de la menopausia”, afirma Alon.

“En términos más generales, el método que desarrollamos puede ayudar a estudiar otros cambios importantes en la vida, como la pubertad, el embarazo o la aparición de enfermedades”, agregó el investigador.

Corte lateral de la cabeza de una mujer mostrando el cerebro iluminado con efectos rosados.
Un estudio del Instituto Weizmann analizó más de 300 millones de resultados de laboratorio de mujeres de Estados Unidos e Israel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números científicos

Los resultados de 39 pruebas de laboratorio difirieron entre las mujeres que recibieron terapia hormonal para la menopausia y las que no la recibieron, lo que sugiere que la terapia puede atenuar muchos de los cambios abruptos asociados con la menopausia.

En el estudio también participaron la Dra. Noa Lavi-Shoseyov y el Prof. Michal Neeman del Departamento de Inmunología y Biología Regenerativa del Instituto Weizmann; la Dra. Noa Hovav del Centro Comunitario de Menopausia de Clalit Health Care; y el Dr. Yoel Toledano del Hospital de Mujeres Helen Schneider del Centro Médico Rabin. La Dra. Lavi-Shoseyov también está afiliada a la Unidad de Fecundación In Vitro del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico Kaplan

*Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.

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