Ciencia

Qué es la capacidad intrínseca y por qué la OMS la estudia para evaluar la longevidad

El enfoque combina cinco dimensiones del funcionamiento físico y mental, con el objetivo de detectar señales tempranas de pérdida de autonomía y enfermedad en adultos mayores

Una mujer adulta mayor camina por un pasillo con marcas de cinta en el suelo y conos naranjas. Una profesional de la salud observa con una tableta y un cronómetro.
La métrica evalúa el funcionamiento cotidiano a través de cinco dimensiones: cognición, locomoción, capacidad sensorial, bienestar psicológico y vitalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El envejecimiento saludable se volvió uno de los principales desafíos de la medicina actual ante el aumento de la esperanza de vida. La discusión ya no se limita a sumar años, sino a conservar la autonomía, la movilidad y el bienestar durante más tiempo. En ese contexto, científicos y organismos de salud buscan indicadores que permitan detectar el deterioro antes de que se convierta en discapacidad. Uno de los conceptos que gana espacio en esa búsqueda es la capacidad intrínseca.

Este reúne la cognición, la movilidad, la visión, la audición, el bienestar psicológico y la vitalidad para medir lo que una persona puede hacer con su cuerpo y mente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la definió como una herramienta para seguir el funcionamiento y detectar cambios antes de que se manifiesten como discapacidad o enfermedad.

PUBLICIDAD

La métrica todavía no forma parte de la atención médica habitual y su utilidad para prolongar la vida no ha sido comprobada. Muchas de las pruebas disponibles apenas distinguen diferencias entre personas jóvenes y sanas, que suelen obtener una puntuación perfecta o muy cercana a ella.

El concepto fue definido formalmente en 2015 dentro de la iniciativa de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo fue desplazar el foco exclusivo de las enfermedades hacia la conservación de las capacidades funcionales en los adultos mayores.

Cinco dimensiones para medir el funcionamiento cotidiano

Primer plano de la mano de una mujer mayor apretando un dinamómetro digital gris y blanco que muestra 40.0 KG en su pantalla, con un gimnasio borroso de fondo.
Las investigaciones asocian el descenso en la capacidad intrínseca con un mayor riesgo de discapacidad y mortalidad en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puntuación surge de cinco subdominios: cognición; locomoción, que incluye fuerza y movilidad; capacidad sensorial, vinculada con visión y audición; bienestar psicológico; y vitalidad, entendida como energía general y resistencia al estrés físico.

PUBLICIDAD

Algunas mediciones ya se usan en la evaluación de personas mayores, como la fuerza de agarre y la velocidad al caminar. John Beard, profesor de envejecimiento productivo de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, explicó que el término capacidad intrínseca reúne los atributos “intrínseca”, que es “desde la piel hacia dentro” y “capacidad” es analizar su funcionamiento.”

La capacidad intrínseca se asoció con el riesgo de discapacidad y mortalidad en adultos mayores, según investigaciones. El posible valor clínico estaría en observar su evolución con el tiempo, ya que una caída en la puntuación podría alertar sobre un deterioro antes de que sea evidente.

Cambios tempranos aun sin enfermedades diagnosticadas

Los cinco tests caseros que revelan el verdadero estado de tu envejecimiento físico
El programa financiado por ARPA-H en Estados Unidos analiza si el ejercicio y los hábitos de vida pueden mejorar la puntuación funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variaciones pueden aparecer incluso en personas que se consideran robustas y no tienen enfermedades, sostuvo John Beard. “Y eso te permite empezar a pensar en, bueno, vale, qué está haciendo que la capacidad de las personas sea diferente, y cómo podemos intervenir mucho antes para intentar evitar el deterioro de la vida posterior?”, señaló en New York Times.

Los científicos estudian mediciones con mayor variabilidad entre edades para extender la herramienta a personas más jóvenes. Por ahora, las evaluaciones destinadas a identificar deterioro cognitivo resultan más útiles entre adultos mayores.

Un ensayo en Francia está evaluando la aplicación práctica de la métrica mediante cuestionarios periódicos en adultos mayores. Cuando la puntuación comienza a descender, los participantes son derivados a un médico o a una enfermera geriátrica para realizar pruebas y tratamientos de seguimiento.

David Furman, profesor del Buck Institute for Research on Aging y colaborador de los investigadores que lideran ese estudio, advirtió que aún no hay datos que indiquen si una intervención temprana basada en esta medición ayudará a las personas a vivir más tiempo. Un estudio similar, el primero en Estados Unidos, comenzó en Nuevo México.

La posible evaluación de fármacos para la longevidad

Hombre mayor de cabello gris en bata de hospital sonriendo a una doctora que le muestra una tableta con un gráfico de EKG, en una consulta médica.
La OMS incorporó el deterioro de la capacidad intrínseca en la Clasificación Internacional de Enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H) financió un programa centrado en la capacidad intrínseca. El proyecto busca determinar si la puntuación refleja cómo se siente y funciona una persona, cuánto tiempo vive y si puede mejorar con ejercicio u otros cambios de estilo de vida.

El programa también evaluará fármacos existentes propuestos para la longevidad, como los GLP-1, una familia de medicamentos. El interés responde a la dificultad de comprobar que un fármaco aumenta la esperanza de vida, ya que esa pregunta exigiría ensayos clínicos de varias décadas y de alto costo.

Los investigadores han estado buscando sustitutos del envejecimiento que puedan usar en su lugar, y creen que la capacidad intrínseca podría ser la indicada.

Una mujer de cabello blanco, de unos 70 años, sonríe mientras sostiene una pastilla blanca y un vaso de agua en su cocina iluminada por el sol.
La medición de la capacidad intrínseca busca ofrecer una vía para evaluar fármacos de longevidad como la familia GLP-1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no considera el envejecimiento una enfermedad y, por eso, no evalúa medicamentos por su capacidad de alterar ese proceso.

En 2022, la Organización Mundial de la Salud incorporó el deterioro asociado al envejecimiento en la capacidad intrínseca a la undécima edición de su Clasificación Internacional de Enfermedades, aunque Estados Unidos y la mayoría de los países aún utilizan la versión anterior.

Andrew Brack, responsable del programa de ARPA-H, sostuvo que la métrica podría ofrecer una vía para evaluar tratamientos contra el envejecimiento. También advirtió: “No sabemos si esto funcionará”. Pero, añadió, “somos científicos; Tenemos que hacer el experimento”.

Temas Relacionados

Organización Mundial de la SaludEnvejecimiento saludableLongevidadÚltimas noticiascapacidad intrínseca

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Máquinas o peso libre: dos estudios analizan cuál ofrece mejores resultados para ganar músculo, fuerza y rendimiento

Una revisión de 13 trabajos junto con un ensayo controlado cuestionan la superioridad de las barras frente a los equipos guiados

Máquinas o peso libre: dos estudios analizan cuál ofrece mejores resultados para ganar músculo, fuerza y rendimiento

Una prueba de sangre detectó señales de 17 tipos de cáncer en adultos sin síntomas: cómo funciona

El estudio PATHFINDER 2, con participación de Mayo Clinic, analizó a más de 35.000 personas y confirmó 173 diagnósticos, aunque todavía se requieren ensayos aleatorizados

Una prueba de sangre detectó señales de 17 tipos de cáncer en adultos sin síntomas: cómo funciona

El dolor persistente de hombro después de los 50 exige mirar al manguito rotador

Debilidad, molestias nocturnas y limitaciones para elevar el brazo orientan la consulta médica ante lesiones tendinosas cuya frecuencia aumenta con la edad

El dolor persistente de hombro después de los 50 exige mirar al manguito rotador

Cuál es la principal causa de muerte en Argentina, según el Ministerio de Salud

Un informe oficial analizó las 376.405 defunciones notificadas durante 2024, las diferencias por edad, sexo y jurisdicción, y la evolución de los indicadores desde 1997

Cuál es la principal causa de muerte en Argentina, según el Ministerio de Salud

Un baño de 30 minutos en agua caliente redujo más la presión arterial que el ciclismo moderado en adultos con obesidad, según un estudio

La investigación de la Universidad de Australia Occidental asoció ese descenso con una mayor circulación cutánea y evaluó su potencial como complemento para personas con movilidad limitada

Un baño de 30 minutos en agua caliente redujo más la presión arterial que el ciclismo moderado en adultos con obesidad, según un estudio

DEPORTES

Las tapas de los diarios del mundo tras el retiro de Lionel Messi de la selección argentina: “Despedida de cuento de hadas”

Las tapas de los diarios del mundo tras el retiro de Lionel Messi de la selección argentina: “Despedida de cuento de hadas”

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

Los documentos secretos sobre la millonaria indemnización que recibió Christian Horner tras su escandalosa salida de Red Bull

La emotiva entrevista de una nena de 11 años al Dibu Martínez: “Para mí es un ídolo”

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

TELESHOW

La Reini se borró los tatuajes de su “pasado tumbero”: un exnovio, una estrella de rock y un dibujo para su madre

La Reini se borró los tatuajes de su “pasado tumbero”: un exnovio, una estrella de rock y un dibujo para su madre

“Prontito nos vamos a ver”, la última charla de Alfa con Piero antes de su muerte y el recuerdo a su amigo entrañable

Daniel Osvaldo sigue internado y reveló el origen de la infección que puso en riesgo su vida

El comentario sin filtro de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tenías que ser China para mentir así”

Joaquín Levinton sorprendió en Es mi sueño al presentarse disfrazado de Abel Pintos: “¿Alguien le avisó?”

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron a una red de delincuentes detrás del robo de obras de Renoir en Francia

Detuvieron a una red de delincuentes detrás del robo de obras de Renoir en Francia

La proporción de adultos mayores frente a niños en La Habana alcanzó un nivel sin precedentes en la historia reciente de Cuba

Cuál es el valor de venta de la antigua propiedad de Charles Chaplin en Beverly Hills y qué incluye

Alarmante: sólo tres de cada diez guatemaltecos apoyan la democracia como forma de gobierno, según el Informe Latinobarómetro 2026

Iron Maiden regresa a Costa Rica después de 10 años: horarios, entradas y todos los detalles del concierto