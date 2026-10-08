Qué es la capacidad intrínseca y por qué la OMS la estudia para evaluar la longevidad

La métrica evalúa el funcionamiento cotidiano a través de cinco dimensiones: cognición, locomoción, capacidad sensorial, bienestar psicológico y vitalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El envejecimiento saludable se volvió uno de los principales desafíos de la medicina actual ante el aumento de la esperanza de vida. La discusión ya no se limita a sumar años, sino a conservar la autonomía, la movilidad y el bienestar durante más tiempo. En ese contexto, científicos y organismos de salud buscan indicadores que permitan detectar el deterioro antes de que se convierta en discapacidad. Uno de los conceptos que gana espacio en esa búsqueda es la capacidad intrínseca.

Este reúne la cognición, la movilidad, la visión, la audición, el bienestar psicológico y la vitalidad para medir lo que una persona puede hacer con su cuerpo y mente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la definió como una herramienta para seguir el funcionamiento y detectar cambios antes de que se manifiesten como discapacidad o enfermedad.

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La métrica todavía no forma parte de la atención médica habitual y su utilidad para prolongar la vida no ha sido comprobada. Muchas de las pruebas disponibles apenas distinguen diferencias entre personas jóvenes y sanas, que suelen obtener una puntuación perfecta o muy cercana a ella.

El concepto fue definido formalmente en 2015 dentro de la iniciativa de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo fue desplazar el foco exclusivo de las enfermedades hacia la conservación de las capacidades funcionales en los adultos mayores.

Cinco dimensiones para medir el funcionamiento cotidiano

Las investigaciones asocian el descenso en la capacidad intrínseca con un mayor riesgo de discapacidad y mortalidad en adultos mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puntuación surge de cinco subdominios: cognición; locomoción, que incluye fuerza y movilidad; capacidad sensorial, vinculada con visión y audición; bienestar psicológico; y vitalidad, entendida como energía general y resistencia al estrés físico.

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Algunas mediciones ya se usan en la evaluación de personas mayores, como la fuerza de agarre y la velocidad al caminar. John Beard, profesor de envejecimiento productivo de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, explicó que el término capacidad intrínseca reúne los atributos “intrínseca”, que es “desde la piel hacia dentro” y “capacidad” es analizar su funcionamiento.”

La capacidad intrínseca se asoció con el riesgo de discapacidad y mortalidad en adultos mayores, según investigaciones. El posible valor clínico estaría en observar su evolución con el tiempo, ya que una caída en la puntuación podría alertar sobre un deterioro antes de que sea evidente.

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Cambios tempranos aun sin enfermedades diagnosticadas

El programa financiado por ARPA-H en Estados Unidos analiza si el ejercicio y los hábitos de vida pueden mejorar la puntuación funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variaciones pueden aparecer incluso en personas que se consideran robustas y no tienen enfermedades, sostuvo John Beard. “Y eso te permite empezar a pensar en, bueno, vale, qué está haciendo que la capacidad de las personas sea diferente, y cómo podemos intervenir mucho antes para intentar evitar el deterioro de la vida posterior?”, señaló en New York Times.

Los científicos estudian mediciones con mayor variabilidad entre edades para extender la herramienta a personas más jóvenes. Por ahora, las evaluaciones destinadas a identificar deterioro cognitivo resultan más útiles entre adultos mayores.

Un ensayo en Francia está evaluando la aplicación práctica de la métrica mediante cuestionarios periódicos en adultos mayores. Cuando la puntuación comienza a descender, los participantes son derivados a un médico o a una enfermera geriátrica para realizar pruebas y tratamientos de seguimiento.

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David Furman, profesor del Buck Institute for Research on Aging y colaborador de los investigadores que lideran ese estudio, advirtió que aún no hay datos que indiquen si una intervención temprana basada en esta medición ayudará a las personas a vivir más tiempo. Un estudio similar, el primero en Estados Unidos, comenzó en Nuevo México.

La posible evaluación de fármacos para la longevidad

La OMS incorporó el deterioro de la capacidad intrínseca en la Clasificación Internacional de Enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H) financió un programa centrado en la capacidad intrínseca. El proyecto busca determinar si la puntuación refleja cómo se siente y funciona una persona, cuánto tiempo vive y si puede mejorar con ejercicio u otros cambios de estilo de vida.

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El programa también evaluará fármacos existentes propuestos para la longevidad, como los GLP-1, una familia de medicamentos. El interés responde a la dificultad de comprobar que un fármaco aumenta la esperanza de vida, ya que esa pregunta exigiría ensayos clínicos de varias décadas y de alto costo.

Los investigadores han estado buscando sustitutos del envejecimiento que puedan usar en su lugar, y creen que la capacidad intrínseca podría ser la indicada.

La medición de la capacidad intrínseca busca ofrecer una vía para evaluar fármacos de longevidad como la familia GLP-1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no considera el envejecimiento una enfermedad y, por eso, no evalúa medicamentos por su capacidad de alterar ese proceso.

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En 2022, la Organización Mundial de la Salud incorporó el deterioro asociado al envejecimiento en la capacidad intrínseca a la undécima edición de su Clasificación Internacional de Enfermedades, aunque Estados Unidos y la mayoría de los países aún utilizan la versión anterior.

Andrew Brack, responsable del programa de ARPA-H, sostuvo que la métrica podría ofrecer una vía para evaluar tratamientos contra el envejecimiento. También advirtió: “No sabemos si esto funcionará”. Pero, añadió, “somos científicos; Tenemos que hacer el experimento”.