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Joaquín Levinton sorprendió en Es mi sueño al presentarse disfrazado de Abel Pintos: “¿Alguien le avisó?”

El líder de Turf apareció caracterizado como su compañero de jurado, que le hizo una observación que no pasó desapercibida

Las ocurrencias de Joaquín Levinton en Es mi sueño: ahora, disfrazado de Abel Pintos (Video: El Trece)
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La aparición de Joaquín Levinton disfrazado de Abel Pintos alteró la dinámica habitual de Es mi sueño, el cantante de Turf, que integra el jurado del ciclo conducido por Guido Kaczka, bajó las escaleras del estudio caracterizado como su compañero y llevó la imitación al plano de la voz y los comentarios sobre su carrera.

La secuencia comenzó cuando Kaczka presentó a Levinton ante las cámaras. Apenas lo vio con el vestuario y los rasgos elegidos para representar a Pintos, el conductor expresó su desconcierto y buscó despegarse de la idea. “Este es el momento que me divierto a medias. ¿Le avisaron a Abel? Yo no sabía. Por las dudas, decile a él que yo no sabía”, dijo.

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La reacción de Guido marcó el clima de la escena, que alternó entre las risas del estudio y la incertidumbre sobre cómo recibiría la broma el propio Abel. Levinton mantuvo el personaje desde el primer momento y reprodujo algunos gestos del intérprete de “Motivos”.

Las ocurrencias de Joaquín Levinton
Joaquín Levinton apareció en Es mi sueño caracterizado como Abel Pintos y sorprendió al estudio

El músico eligió un look que remitía a la imagen de Pintos, aunque hubo un detalle que llamó la atención de inmediato. El jurado observó la caracterización y señaló la ausencia de una parte de su barba: “¿Por qué no tiene barba acá?”, preguntó al advertir la diferencia en el rostro de su imitador.

Con el disfraz puesto, Joaquín Levinton hizo referencia a dos aspectos de la trayectoria de Abel Pintos: las nominaciones a premios y sus presentaciones en escenarios de Buenos Aires. “¿Yo estaba nominado para 237 mil Grammys?”, lanzó, con una entonación que buscaba aproximarse a la voz de su compañero de jurado.

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El comentario provocó una nueva reacción entre los presentes. La cifra no pretendía ser literal, sino que funcionó como parte de la exageración con la que Levinton construyó el personaje. Pintos cuenta con una trayectoria de más de 20 años y se consolidó como una de las figuras de la música popular argentina, con recitales en teatros y estadios de distintas ciudades.

Las ocurrencias de Joaquín Levinton
Abel Pintos observó el disfraz de Joaquín Levinton y marcó el detalle que faltaba en la caracterización

La parodia siguió con una frase sobre uno de los escenarios más asociados a los conciertos del cantante. “Antes que nada, contarle que voy a hacer 137 mil Gran Rex”, añadió Levinton, todavía vestido como Pintos y frente a la mirada del resto de los integrantes del programa.

La intervención no se limitó a la ropa. Levinton apeló a una forma de hablar determinada, a datos sobredimensionados y a referencias reconocibles de la carrera de su colega. Esa combinación fue la que permitió que el estudio identificara rápidamente a quién buscaba representar, incluso antes de que avanzara con las primeras frases.

En el ciclo, Levinton ocupa el lugar de jurado junto a otros artistas y personalidades vinculadas a la música. Su participación suele incluir devoluciones a los concursantes, pero en esta emisión quedó en el centro de la escena por una intervención preparada para romper con el formato de evaluación.

Mientras la caracterización generaba comentarios en el estudio, Guido Kaczka compartió una observación que surgió entre quienes seguían la situación desde el estudio. “Hay vocecitas que dicen ‘es igual’”, señaló el conductor al referirse a la semejanza que algunos encontraban entre Levinton y Pintos.

Las ocurrencias de Joaquín Levinton
Levinton sostuvo el personaje durante su participación como jurado en Es mi sueño

Sin embargo, Kaczka marcó enseguida una diferencia que funcionó como remate de la escena. La aclaración llegó después de que Abel reparara en la falta de barba y de que Levinton profundizara la imitación con referencias a los Grammy y al Gran Rex.

La aparición de Levinton como Pintos se sumó a esas escenas que desplazan por unos minutos el foco de la competencia. El cantante de Turf se mantuvo en personaje durante el intercambio, mientras Abel siguió cada detalle de una caracterización que reflejó la química que viven los jurados de Es mi sueño.

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