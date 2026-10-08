Los detalles exclusivos de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

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La despedida de Carlos Tevez será una realidad. Aquella idea que resuena en su cabeza desde su retiro como profesional en 2022 se va a materializar a fin de año en su segunda casa: la Bombonera. El Apache ya contactó a Juan Román Riquelme, que le levantó el pulgar para utilizar el estadio de Boca Juniors una vez que terminen todas las competiciones esta temporada. Infobae accedió a información exclusiva sobre el evento que se viene.

Aunque todavía no existe una fecha definida para su partido homenaje, que irá más allá de un picado de Tevez con amigos que dejó en Boca, la selección argentina y distintos clubes a nivel internacional, todo apunta a que será antes de Navidad. Hay que remarcar que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena pelea en tres frentes: Clausura, Copa Argentina y Sudamericana, por lo que su actividad podría culminar recién a principios o mediados del último mes del año. Esto lleva a pensar que el domingo 20 de diciembre es una jornada potable para la realización de la fiesta de Carlitos, ya que el sábado 19 se disputará el último partido oficial en Argentina, con la disputa del Trofeo de Campeones en Córdoba (Boca jugaría esa final contra Belgrano si resulta ganador del Clausura).

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Antes, los dirigidos por el Vasco aspiran a levantar la Copa Argentina el miércoles 2 de diciembre, fecha todavía no confirmada por la organización, considerando que Boca todavía tiene que clasificarse a dicha instancia en las semifinales contra Banfield, y también a ganar la Sudamericana, certamen que lo verá abrir sus llaves de semis la semana próxima ante Vasco da Gama en la Ribera, y que tiene pactada su final en Barranquilla (Colombia) el sábado 21 de noviembre. Como ya había mencionado en alguna entrevista, Tevez pretendía distanciar lo máximo posible su despedida de las elecciones en el club, para evitar suspicacias en torno a su figura mientras algunos aseguran que desde la oposición buscarán tentarlo para participar a fines de 2027.

El gran distintivo de este acontecimiento puede llegar a ser el choque de cometas entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes fueron compañeros de Tevez en distintos momentos de su trayectoria profesional y serán invitados en persona por el propio Apache. Su deseo es que ambos formen parte de la gala y hasta que compartan delantera en el equipo de resto del mundo que enfrentaría al Boca campeón del mundo en 2003 que dirigió Carlos Bianchi y le ganó la Intercontinental al Milan en tanda de penales.

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Sería un suceso sin precedentes, ya que además de haber protagonizado una serie de encuentros clásicos entre Barcelona y Real Madrid en España, Messi y Cristiano solamente se cruzaron dos veces a nivel selecciones: el triunfo de Argentina 2-1 en febrero en un amistoso, en Ginebra y la derrota de la Albiceleste 1-0 en otro cotejo exhibición en 2014, en Inglaterra. A principios de 2023, justo después de que el astro argentino levantara la Copa del Mundo en Qatar, también se enfrentaron por la Riyad Season en Arabia Saudita, cuando el París Saint Germain en el que militaba Messi le ganó 5-4 al combinado de estrellas de Al-Nassr y Al-Hilal, principales equipos saudíes, liderado futbolísticamente por Ronaldo.

En caso de confirmar su presencia, la despedida de Tevez será la primera vez que Messi y Cristiano compartan un mismo equipo. El Apache coincidió varios años en la selección argentina con el rosarino, que debutó en 2005 y convivió con él en el vestuario hasta algunos partidos en la era Tata Martino DT, post Mundial 2014. Además, con el portugués tiró paredes en el Manchester United durante su estadía desde 2007 hasta 2009. “A Cristiano lo voy a buscar yo”, aseguró hace un tiempo. Lo positivo para Tevez es que Messi acaba de retirarse de la selección argentina y tendrá solamente compromisos con Inter Miami, que aspira a disputar la final de la MLS programada para el 18 de diciembre. En tanto, un Ronaldo que está en pleno conflicto con su seleccionado nacional, culminará su participación con Al Nassr el 14 de diciembre y recién retomará la actividad oficial con el club saudí en febrero de 2027 por la Liga de Campeones asiática.

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Carlos Tevez jugará otra vez en la Bombonera (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Desde el plano azul y oro, se espera que participen figuras como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, el Pato Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, el Flaco Schiavi, Nicolás Burdisso, Carlos Bianchi y obviamente Juan Román Riquelme, quien será invitado. También estarían ex jugadores boquenses de sus otros pasos, como Wanchope Ábila, Daniel Osvaldo, el italiano Daniele De Rossi y el colombiano Edwin Cardona, entre otros. Y es posible que también exista una admisión especial para Leandro Paredes, actual capitán xeneize, pese a que no compartieron equipo. Se especula además con la apertura de puertas para más deportistas argentinos de otras disciplinas que están identificados con Boca como el ex tenista Juan Martín del Potro y el piloto Franco Colapinto, a quien conoció hace unos meses.

Si bien todavía están por definirse el resto de las invitaciones, de sus ex compañeros de Selección resaltan los nombres del Kun Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Kily González, Maxi Rodríguez y el Pocho Lavezzi, entre otros. Tevez forjó muy buena relación con estrellas internacionales de la talla de los italianos Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, los franceses Patrice Evra y Paul Pogba, el neerlandés Edwin van der Sar y el surcoreano Park Ji-Sung y los ingleses Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney. A todos estos los frecuenta en encuentros de leyendas que se llevan a cabo en Europa e incluso Tevez fantasea con armar un picado en su Fuerte Apache natal y extender la invitación para que el ágape sea por todo ese fin de semana en Argentina. Las dos personas que sin lugar a dudas hubieran tenido primera fila en el megashow son Diego Armando Maradona y el padre de Carlitos, Segundo, a quienes igualmente tendrá muy presentes durante su adiós.

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La transmisión oficial estará a cargo de ESPN, cadena en la que Tevez trabajó como comentarista durante la última Copa del Mundo. Desde la organización del evento aclararon que no se tratará simplemente de un partido de fútbol, sino que además del picado, que probablemente no se extienda a dos tiempos de 45 y pueda llegar a durar menos tiempo, habrá muchos shows en vivo de las bandas preferidas de Carlitos y populares para que el público que se acerque disfrute a lo largo de toda la jornada. Si bien no trascendieron nombres, La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno son algunos de los cantantes que no faltarían a la cita.

“De alcanza pelotas a leyenda”, la despedida oficial de Carlos Tevez va tomando forma y en las próximas semanas se conocerán más detalles de un evento de fin de año que promete.

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