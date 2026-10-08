“Prontito nos vamos a ver”, la última charla de Alfa con Piero antes de su muerte y el recuerdo a su amigo entrañable

Alfa recordó su amistad de 40 años con Piero, a pocas horas de que el músico falleció a los 81 años. En el video, se los ve a los dos adentro de un automóvil, mientras el exGran Hermano entona la canción Mi viejo, y el músico silba a su lado (Video: Instagram)

Guardar

El miércoles 7 de octubre, mientras la noticia de la muerte de Piero recorría las redes sociales, Alfa despidió a su amigo entrañable de 40 años con una serie de posteos cargados de dolor y recuerdos compartidos. Walter Santiago, conocido por el público como Alfa, evocó al músico en su cuenta de Instagram con palabras que dieron cuenta de una relación forjada mucho antes de su llegada a Gran Hermano, el reality que lo convirtió en una figura reconocida de la televisión.

Piero murió a los 81 años, tras una enfermedad que requirió su internación en el Hospital Italiano. La noticia dejó una marca entre colegas, seguidores y artistas de distintas generaciones, pero para Alfa tuvo el peso íntimo de una despedida. El exparticipante del programa contó que había hablado con él apenas una semana antes y definió aquella charla como un último encuentro a la distancia.

PUBLICIDAD

“Una de las personas más buenas, transparentes, generosas que conocí en mi vida”, escribió Alfa junto a una imagen con el cantautor. “Nos hicimos amigos hace muchísimos años, cuando viajó a Miami estuvimos juntos una semana, ahí fue cuando más me pegué y cuando lo conocí al Tano de verdad”, recordó sobre el inicio de un vínculo que atravesó décadas.

El emotivo recuerdo de Alfa para Piero en el día de su muerte (Instagram)

En el mismo texto, el ex Gran Hermano puso el foco en los momentos cotidianos que compartían: las comidas, las historias y los encuentros en la casa del artista. “Encontrarnos era hablar de historias, reírnos, compartir comidas, cocinar en su casa en San Telmo”, expresó. Luego relató el diálogo que mantuvieron días antes de la muerte de Piero: “Lo llamé y hablamos un rato. El Tano estaba mal, muy mal, y fue como una despedida. Me dijo: ‘No estoy bien ahora, pero prontito nos vamos a ver’”.

PUBLICIDAD

“Te voy a querer por siempre, Tano querido, me duele el alma”, cerró Alfa, quien durante su paso por Gran Hermano en 2022 se caracterizó por una personalidad frontal, irreverente y combativa. Esta vez mostró otra faceta, atravesada por la tristeza de perder a alguien que formaba parte de su vida desde hacía cuatro décadas.

Alfa compartió videos y fotos con su entrañable amigo Piero, a quien conoció hace 40 años en Miami (Instagram)

Uno de los posteos incluyó un video de 2016 que retrata con sencillez la confianza entre ambos. Alfa conducía su auto y Piero viajaba a su lado, mientras le dedicaba y firmaba un libro que acababa de regalarle. “Volvíamos de mi programa de radio y de cenar”, explicó el mediático al compartir las imágenes.

PUBLICIDAD

En ese registro, Alfa canta “Mi viejo”, uno de los títulos más difundidos de Piero. En un tramo de la letra, cambia “lerdo” por “lento” y enseguida se corrige. “Ahora ya camina lerdo, lento no, lerdo”, dice. Piero lo escucha y marca, con una sonrisa, la palabra original: “Primero era lerdo”. Después llegan las risas. “No desafino tanto”, comenta Alfa, y el músico le responde que no, en un gesto que resume el tono afectuoso de la escena.

El exparticipante también publicó un clip compuesto por fotos de distintos momentos de la amistad, con “Soy pan, soy paz, soy más” como música de fondo. “Tano… amigo del alma… Que Dios te reciba y te dé ese abrazo del alma que siempre me dabas a mí, la tristeza que tengo es enorme”, escribió.

PUBLICIDAD

"Prontito nos vamos a ver", le dijo Piero a su amigo Alfa una semana antes de su muerte (Instagram)

La cercanía que Alfa describió en sus publicaciones coincide con un rasgo que muchos de sus afectos destacaron en estas horas: la generosidad de Piero. El músico construyó una relación directa con quienes lo acompañaron dentro y fuera de los escenarios. En sus conciertos solía prolongar el repertorio cuando el público pedía una canción más, y sus amigos recuerdan la calidez con la que abría las puertas de su casa y compartía largas conversaciones.

Nacido como Piero Antonio Franco De Benedictis el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, llegó a la Argentina a los tres años junto a su familia. Vivió en Banfield y luego en Allen, Río Negro, antes de iniciar un camino artístico que encontró su gran punto de partida en 1969 con el álbum “Mi viejo”. La canción homónima quedó asociada para siempre a su nombre y atravesó generaciones con su retrato de la figura paterna.

PUBLICIDAD

Su obra reunió baladas, canciones de amor, temas infantiles y una mirada comprometida con las luchas sociales. “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Pedro Nadie”, “Llegando llegaste”, “Juan Boliche”, “Tengo la piel cansada de la tarde” y “Que se vayan ellos” integran un repertorio que acompañó distintas etapas de la música popular argentina y latinoamericana.

Durante los años setenta, sus canciones adquirieron un tono político más marcado. Piero denunció hostigamientos, sufrió un intento de secuestro y partió al exilio luego del golpe de Estado de 1976. Vivió en Italia y España, y regresó al país en 1981. También desarrolló proyectos educativos y ecológicos destinados a adolescentes de sectores vulnerables, además de sostener una relación profunda con Colombia, país del que obtuvo la ciudadanía en 1994.

PUBLICIDAD

Alfa, el exGran Hermano en 2022, compartió su profundo dolor por la muerte de su amigo Piero (Instagram)

La despedida de Alfa se sumó a la de muchos artistas que compartieron escenarios, discos y afectos con Piero. Jairo escribió: “Tus canciones le ganaron al tiempo”. Julia Zenko, Alejandro Lerner, Víctor Heredia, Adriana Varela, Emmanuel Horvilleur, Valeria Lynch y Facundo Arana también lo recordaron en las redes sociales. Desde las cuentas oficiales de Mercedes Sosa enviaron un mensaje para su familia, en memoria de una relación artística que dejó un dúo recordado en el Teatro Ópera, en 1982.

El velatorio de Piero tendrá lugar este jueves 8 de octubre, de 12.30 a 20, en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O’Higgins 2842, en el barrio porteño de Belgrano. El viernes 9, a las 11, el cortejo partirá hacia el Cementerio de la Recoleta.

PUBLICIDAD