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Guatemala: Viceministro de Gobernación alerta sobre la capacidad criminal para modificar drogas sintéticas en Congreso Interprofesional

Durante la inauguración, el funcionario señaló que las redes delictivas pueden alterar estructuras químicas, una práctica que añade riesgos para la población y exige anticipar cambios en la oferta ilegal

Personas sentadas en mesas redondas con manteles azules dentro de un salón con alfombra y sillas grisáceas
Guatemala inauguró el Congreso Interprofesional sobre Precursores Químicos y Nuevos Patrones en el Consumo de Nuevas Sustancias Psicoactivas. (SECCATIDGT)
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Guatemala realizó el Congreso Interprofesional sobre Precursores Químicos y Nuevos Patrones en el Consumo de Nuevas Sustancias Psicoactivas, una instancia destinada a reforzar la prevención, la investigación, la regulación y el control frente a la evolución del mercado ilícito de drogas y la capacidad de las organizaciones criminales para sintetizar y modificar sustancias.

El encuentro reunió a profesionales e instituciones vinculadas con el abordaje de las sustancias psicoactivas. Su programa quedó organizado en tres ejes: los cambios en los patrones de consumo, el marco jurídico y la gestión de precursores químicos, y las tendencias de estas sustancias junto con prácticas para su control.

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La actividad fue promovida por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, SECCATID, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos. El objetivo fue actualizar los conocimientos de los participantes y fortalecer las capacidades institucionales ante modalidades emergentes de producción y consumo.

Personas sentadas en mesas redondas con manteles azules dentro de un salón con alfombra y sillas grisáceas
Guatemala inauguró el Congreso Interprofesional sobre Precursores Químicos y Nuevos Patrones en el Consumo de Nuevas Sustancias Psicoactivas. (SECCATIDGT)

Sustancias sintéticas y modificaciones químicas

El mercado ilegal de drogas ya no se limita a las formas tradicionales de producción. El viceministro de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Víctor Cruz, advirtió que el crimen organizado ha desarrollado capacidades para sintetizar sustancias y alterar sus estructuras químicas, lo que incorpora nuevos riesgos para la población.

La expansión de esas capacidades obliga a las instituciones a anticiparse a los cambios en la oferta ilícita y en las formas de consumo. La respuesta planteada durante la inauguración requiere la participación de distintos sectores y el uso de información científica para orientar las acciones de prevención y combate.

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Los precursores químicos ocupan un lugar central en esa discusión. Estas sustancias pueden ser empleadas en procesos industriales o legales, pero su regulación, investigación y supervisión son necesarias para impedir su utilización en la elaboración de drogas sintéticas.

El congreso abordó la gestión responsable de esos componentes y el marco legal aplicable a su control. También incorporó el análisis de las nuevas sustancias psicoactivas, un conjunto de compuestos cuyo consumo y circulación demandan una actualización permanente de los mecanismos institucionales.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, Mingob, las conferencias y talleres fueron diseñados para compartir conocimientos y experiencias entre quienes trabajan en prevención, regulación, investigación y control. Las jornadas también buscaron fortalecer la coordinación entre las entidades que intervienen ante este fenómeno.

Personas sentadas en mesas redondas con manteles azules dentro de un salón con alfombra y sillas grisáceas
Guatemala inauguró el Congreso Interprofesional sobre Precursores Químicos y Nuevos Patrones en el Consumo de Nuevas Sustancias Psicoactivas. (SECCATIDGT)

Protocolos comunes y coordinación institucional

La respuesta frente a las sustancias sintéticas requiere la intervención conjunta de organismos con competencias diferentes. Ninguna institución puede enfrentar por sí sola la complejidad vinculada con los precursores químicos, los nuevos patrones de consumo y la modificación de compuestos por parte de redes criminales.

Los participantes trabajaron sobre la creación de rutas de acción, protocolos unificados y compromisos concretos. La coordinación propuesta apunta a mejorar la articulación entre las instituciones responsables de regular el uso de químicos, investigar posibles delitos y prevenir la circulación de sustancias psicoactivas.

La SECCATID desarrolló el encuentro por medio del Observatorio Nacional sobre Drogas. La instancia reunió a actores relacionados con la atención de las adicciones y el tráfico ilícito de drogas para intercambiar experiencias y aplicar el marco normativo en la respuesta a los desafíos emergentes.

La prevención figura entre los objetivos del proceso, junto con el fortalecimiento de los controles y de las capacidades de investigación. El enfoque también contempla identificar variaciones en el mercado ilegal antes de que se consoliden como nuevas formas de producción o distribución.

Durante la jornada inaugural, Cruz sostuvo que la respuesta estatal debe ser multidisciplinaria y capaz de adecuarse a los cambios del fenómeno. El viceministerio que encabeza participó en la actividad como parte de las acciones del Mingob en materia de seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

Las actividades fueron declaradas oficialmente inauguradas al cierre de la jornada.

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