Las tapas de los diarios del mundo tras el retiro de Lionel Messi de la selección argentina: “Despedida de cuento de hadas”

Las portados de los diarios del mundo reflejan el adios de Messi a la selección argentina

Guardar

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina ocupó las portadas de medios de todo el planeta, que describieron el partido ante Benín en el estadio Monumental como el cierre de un ciclo de más de dos décadas. El triunfo por 3-0, con un gol y dos asistencias del capitán, quedó en segundo plano frente a la reacción de los 85 mil espectadores que acudieron a su último encuentro con la camiseta albiceleste.

Los diarios coincidieron en una imagen: Messi dejó el seleccionado después de una carrera que incluyó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y 126 goles. La escena se extendió más allá de la cancha. Hubo homenajes en Buenos Aires y Rosario, fuegos artificiales tras el partido y una tribuna que acompañó cada intervención del número 10. El encuentro fue el número 208 de Messi con Argentina y de esta manera cerró así una trayectoria internacional de 21 años.

PUBLICIDAD

Lionel Messi se despidió de la selección argentina en el partido ante Benín (REUTERS/Matias Baglietto)

La prensa española concentró su cobertura en el vínculo entre Messi y la selección argentina. Marca resumió la jornada con una frase breve: “Messi se va: se cierra una era”. El título planteó el retiro como un hecho de alcance histórico para el equipo que el rosarino condujo durante gran parte de su carrera.

Mundo Deportivo llevó a su portada “Monumental Ad10s”, un juego de palabras que unió el nombre del estadio con el dorsal del futbolista. El medio definió el encuentro como el “último tango” de Leo Messi y destacó el recorrido del jugador con Argentina: más de 20 años, un Mundial, dos Copas América y 126 goles.

PUBLICIDAD

La edición deportiva de Sport también recurrió a la referencia tanguera. “El último tango de Messi”, tituló el diario, que recordó el gol y las dos asistencias en la victoria frente a Benín. En su bajada, incluyó una de las frases del capitán tras el encuentro: “Fue un orgullo muy grande”.

As eligió una declaración del propio Messi para reflejar su despedida: “Tuve a mi lado unos guerreros”. La portada puso el foco en el reconocimiento del capitán a sus compañeros, después de una noche en la que el Monumental acompañó con aplausos, cánticos y muestras de afecto. La prensa catalana también reservó espacio para la dimensión emocional. L’Esportiu publicó “Por siempre Messi” y definió la despedida como una celebración ante un estadio repleto. El diario remarcó que el delantero anotó un gol y dio dos asistencias en la última actuación con la camiseta de Argentina.

PUBLICIDAD

Los diarios italianos relacionaron el final de Messi con una discusión más amplia sobre la longevidad de los referentes del deporte. Corriere dello Sport publicó una portada que vinculó al argentino con Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Novak Djokovic bajo una misma premisa: la edad no es igual para todos.

Tuttosport eligió un tono de homenaje con el título “Leo, fue maravilloso”. La bajada se refirió a la despedida del futbolista de la selección argentina y dejó de lado el análisis táctico del amistoso para centrarse en la dimensión simbólica del partido.

En la misma línea, Il Gazzettino Sport tituló “Messi, despedida y lágrimas: Argentina se queda más sola”. El medio italiano destacó la presencia de unas 85 mil personas en el Monumental y reprodujo parte del mensaje final de Messi: “Es un orgullo haber defendido esta camiseta durante 20 años; me gustaría estar aquí toda la vida”.

PUBLICIDAD

La cobertura de los diarios de Bangladesh expuso la dimensión global que conserva Messi, incluso fuera de los países con tradición futbolística sudamericana o europea. Samakal describió la noche como la última oportunidad para ver al delantero con la camiseta celeste y blanca. “Esta es la última vez. Ya no volveremos a ver a la superestrella Lionel Messi como un artista del fútbol con su camiseta azul cielo y blanca sobre el campo verde. En su partido de despedida en Buenos Aires, lloró e hizo llorar a todos los demás”

Jugantor optó por una definición más breve: “El último poema”. Con ese título, el diario condensó la mirada que varios medios ofrecieron sobre el encuentro, en el que el resultado deportivo quedó subordinado al adiós del máximo goleador histórico de Argentina.

PUBLICIDAD

The Daily Ittefaq publicó una extensa crónica bajo una frase atribuida a Messi: “Voy a extrañar muchísimo jugar con esta camiseta”. El diario describió una ciudad con los colores celeste y blanco, fuegos artificiales y una asistencia masiva en el Monumental. También recordó que en Rosario, ciudad natal del futbolista, se desplegó una camiseta gigante con el número 10 y la palabra “Gracias” en el Monumento a la Bandera.

El diario A Bola de Portugal también se hizo eco de la noticia, pero centrada en que hasta Cristiano Ronaldo, uno de sus principales rivales durante su carrera deportiva, le envió un mensaje. En Francia, Le Figaro también se centró en el saludo enviado por CR7 para el astro argentino. L’Equipe, por su parte, hizo foco en las diferencias entre el retiro de Lionel Messi de la selección argentina y lo acontecido con el delantero del Al Nassr con el combinado luso.

PUBLICIDAD

Las portadas del mundo hablan de la despedida de Lionel Messi:

Mundo Deportivo, España

Jugantor, Bangladesh

L'Esportiu, España

Le Figaro, Francia

The Daily Ittefaq, Bagladesh

Milenio, México

Morning Star Sport, Reino Unido

Tuttosport, Italia

Sport, España

A Bola, Portugal

Corriere dello Sport, Italia

L'Equipe, Francia

As, España

Samakal, Bangladesh

Marca, España

La Gazzetta dello Sport, Italia

Il Gazzettino Sport, Italia