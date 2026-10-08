Honduras

Tras el colapso de 13 viviendas en Honduras, 73 personas fueron evacuadas

La emergencia provocada por las lluvias en la colonia Villa Unión, en Comayagüela, dejó a decenas de personas fuera de sus viviendas y obligó a las autoridades a mantener un operativo de evaluación

Los equipos de rescate trabajaron entre los escombros para descartar que hubiera más personas atrapadas tras el desplome.(Foto: Cuerpo de Bomberos)
Los equipos de rescate trabajaron entre los escombros para descartar que hubiera más personas atrapadas tras el desplome.(Foto: Cuerpo de Bomberos)
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La Villa Unión, en Tegucigalda, Honduras, quedó bajo vigilancia luego del colapso y soterramiento de varias viviendas registrado durante la tarde del miércoles, cuando las fuertes lluvias provocaron el desprendimiento de material y afectaron a 13 hogares en el sector 3 de esa comunidad.

Aunque inicialmente se informó de 71 personas evacuadas, reportes posteriores de las autoridades elevaron la cifra a 73 ciudadanos trasladados a lugares seguros, mientras se coordinaba la atención de las familias damnificadas.

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Los equipos de emergencia permanecieron en el lugar para inspeccionar las viviendas y determinar cuáles presentan daños estructurales y cuáles deben permanecer desalojadas por el riesgo de nuevos desprendimientos.

El Cuerpo de Bomberos desplegó 35 elementos, además de tres ambulancias y una unidad especializada en rescate, para atender la emergencia y apoyar la evacuación de los residentes.

Durante las primeras horas del operativo, los cuerpos de socorro realizaron labores de búsqueda entre los escombros y rescataron a tres personas. Una de ellas, identificada como Gustavo Adolfo López Canales, de 61 años, presentó una posible luxación en uno de sus brazos y fue trasladada al Hospital Escuela para recibir atención médica. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, su condición era estable.

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Las autoridades indicaron que no se habían confirmado personas fallecidas ni desaparecidas como consecuencia del incidente.

Traslado de familias a albergues

La evacuación se mantiene como una de las principales medidas para reducir el riesgo, especialmente porque el terreno continúa vulnerable por la saturación provocada por las precipitaciones.

La Alcaldía del Distrito Central coordinó el traslado de las familias hacia espacios habilitados mientras se realizan las inspecciones correspondientes. Uno de los sitios considerados es el centro comunal del sector, donde se comenzó a coordinar asistencia humanitaria para las personas que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas por razones de seguridad.

Las autoridades insistieron en que los residentes no deben retornar a las estructuras afectadas mientras no exista una evaluación que determine que el lugar es seguro.

Las autoridades municipales iniciaron una evaluación para establecer las condiciones que llevaron al colapso de las viviendas. Uno de los factores señalados de manera preliminar es la saturación del suelo por las lluvias y el fuerte flujo de agua registrado durante la jornada.

Un hombre de la tercera edad fue rescatado con vida durante las primeras acciones de los cuerpos de emergencia en la zona afectada. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Un hombre de la tercera edad fue rescatado con vida durante las primeras acciones de los cuerpos de emergencia en la zona afectada. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Sin embargo, vecinos de Villa Unión también plantearon cuestionamientos sobre las obras de drenaje existentes en el sector. Algunos residentes aseguran que las estructuras para conducir las aguas lluvias son insuficientes y que parte de la escorrentía terminó dirigiéndose hacia las viviendas ubicadas en la zona baja.

Los pobladores también denunciaron problemas con las condiciones de la vía que conduce hacia la salida a Olancho y bloquearon temporalmente la carretera para exigir respuestas ante la emergencia.

Reclamo vecinal

El reclamo de los habitantes va más allá de la atención inmediata de las familias afectadas. Los residentes demandan que se determine qué ocurrió con el sistema de drenaje y si las obras existentes tienen capacidad suficiente para manejar el volumen de agua que baja desde las partes altas. Según los testimonios recogidos tras el incidente, la corriente arrastró tierra, piedras y otros materiales hasta alcanzar las viviendas.

Ante estos señalamientos, las autoridades municipales indicaron que realizarán las evaluaciones técnicas necesarias para determinar las causas del incidente y establecer las medidas que correspondan.

Con las familias evacuadas y las viviendas afectadas bajo evaluación, el siguiente paso de las autoridades será determinar cuáles estructuras pueden ser recuperadas y cuáles representan un riesgo para sus ocupantes. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el área para retirar materiales de las viviendas afectadas e inspeccionar las edificaciones.

Socorristas también auxiliaron a menores de edad que se encontraban en el sector durante la emergencia. (Foto: Cuerpo de Bomberos)
Socorristas también auxiliaron a menores de edad que se encontraban en el sector durante la emergencia. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

La emergencia también mantiene la atención sobre otros sectores vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela, donde las lluvias provocaron derrumbes, crecidas de quebradas y otras incidencias durante los últimos días.

En Villa Unión, las autoridades mantienen el llamado a los residentes para atender las instrucciones de evacuación y evitar acercarse a las zonas donde todavía existe movimiento de tierra.

La evaluación técnica del terreno será determinante para establecer si existe la posibilidad de nuevos desprendimientos y qué medidas deberán implementarse antes de permitir el retorno de los afectados.

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