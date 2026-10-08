La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

Ronaldo abandonó la concentración en plena competencia (Efe)

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Se vivieron días intensos en Portugal después del intercambio de comunicados y descargos entre el capitán de la Selección, Cristiano Ronaldo, y su entrenador Jorge Jesus. Una novela que parece haber llegado a sus instancias finales después de la carta que publicó el astro luso en sus redes sociales. Una publicación que llamó la atención a la prensa local por la repercusión que causó, sobre todo puertas adentro del combinado nacional.

La publicación de CR7 tras su salida de la concentración de Portugal reunió millones de reacciones en redes sociales, aunque ninguno de los integrantes de la selección manifestó públicamente su apoyo a través de comentarios o “me gusta”. El episodio profundizó la distancia entre el delantero y el entorno del combinado nacional.

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El comunicado tuvo una amplia repercusión en las plataformas del delantero. En Instagram, la publicación superó los 18 millones de “me gusta” y acumuló más de 62.000 comentarios. En Facebook, registró 1,5 millones de reacciones y una cifra similar de comentarios. Pese a esos números, el contenido no recibió interacciones públicas de integrantes de la selección. Según la información aportada por A Bola, ningún jugador de Portugal reaccionó a la publicación ni dejó un mensaje de respaldo para Ronaldo.

La ausencia de gestos públicos contrastó con la actividad habitual de los futbolistas portugueses en redes sociales, donde suelen intercambiar comentarios y reacciones en publicaciones personales. En esta ocasión, los miembros del plantel mantuvieron distancia frente al mensaje del atacante.

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El portugués publicó un descargo en Instagram

El futbolista comunicó su decisión después de la conferencia de prensa del seleccionador Jorge Jesus y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Ronaldo informó que abandonaba la concentración en plena participación de la UEFA Nations League, antes del encuentro ante Dinamarca.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección”, escribió el delantero en sus redes sociales, junto a una imagen con la indumentaria de Portugal.

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En ese mismo mensaje, el capitán señaló que expondrá más adelante los motivos de su decisión. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, afirmó.

Ronaldo también dirigió un mensaje a sus compañeros y al equipo antes del próximo compromiso. “Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, añadió.

El episodio ocurrió después de que Ronaldo quedara en el banco de suplentes y no sumara minutos en el partido ante Noruega por la UEFA Nations League. La decisión técnica y las diferencias con Jorge Jesus precedieron a la salida del delantero antes del duelo frente a Dinamarca. En su comunicado, el futbolista pidió disculpas por su comportamiento en Dinamarca y por haber dejado la concentración. El portugués admitió que su reacción no fue adecuada y expresó su disposición a aceptar una eventual sanción de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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Cristiano Ronaldo emitió un descargo público tras su decisión de abandonar el plantel (AP)

La falta de reacciones de sus compañeros pasó a formar parte del debate alrededor de la situación. La crisis generó posiciones divididas en Portugal y fuera del país. Algunos análisis plantearon que el ciclo de Ronaldo en la selección podría estar cerca de su final, mientras otras voces pusieron el foco en la trayectoria del delantero con el equipo nacional.

Mientras la discusión continuaba, Ronaldo se reincorporó a los entrenamientos de Al Nassr. Su técnico, Ange Postecoglou, evitó referirse a la controversia con la selección portuguesa y se concentró en la situación deportiva del jugador. “Ronaldo está en buena forma y preparado mental y físicamente, que es lo más importante para nosotros”, declaró Postecoglou en la conferencia de prensa previa al partido contra Al Diriyah, correspondiente a la octava jornada de la Liga Saudí.

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El entrenador explicó que no daría su opinión sobre el conflicto entre Ronaldo y Portugal. “En cuanto a la selección portuguesa y lo que sucedió allí, yo fui seleccionador nacional y no me gustaba que los entrenadores de clubes comentaran lo que ocurría en la selección. Por lo tanto, no voy a hablar del tema”, sostuvo.

El regreso de Cristiano Ronaldo a la actividad estaba previsto para el partido de Al Nassr ante Al Diriyah. Mientras tanto, su futuro con Portugal quedó sujeto a las decisiones que adopte la Federación Portuguesa de Fútbol, quien podría sancionarlo por abandonar la concentración en plena competencia.

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