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Eleonora Cassano recordó su sesión de fotos desnuda para la revista Playboy: “Cobré un montón”

La bailarina reveló que aceptó la propuesta tras el impulso de su esposo y recordó el inesperado alcance que tuvieron las imágenes

Eleonora Cassano recordó su sesión de fotos para la revista Playboy
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Eleonora Cassano recordó cómo fue la inesperada propuesta que la llevó a protagonizar una edición completa de Playboy junto a Julio Bocca, una experiencia que, según relató, surgió por el impulso de su marido, Sergio, y que quedó asociada a una producción de danza sin ropa.

La bailarina contó que al principio no encontraba un lugar para sí misma en una revista de ese perfil. “Fue raro porque viene Sergio, mi marido, y me dice: ‘Tenés que hacerlo, está buenísimo’”. Mario Pergolini intervino con humor: “Sergio decía que no, ¿o si?”. Fue entonces que, al ver la imagen en pantalla, Evelyn Botto afirmó: “Estás buenísima”. Sin embargo, Cassano respondió: “No, yo no estoy buenísima. Yo iba a dar lástima, pesaba cuarenta y tres kilos, ¿entendés? Digo: ‘¿Qué voy a hacer en Playboy? Nada’”.

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Fiel a su estilo, Agustín Rada se sumió a la conversación y resumió una de las razones para aceptar con una respuesta breve: “Cobrar”. Cassano coincidió y precisó el alcance del acuerdo: “Y cobramos un montón. Sí, sí. Y toda la revista era nuestra. Nosotros decidimos las fotos”.

Luego, al observar una de las fotos de la sesión, Pergolini destacó la apariencia de los dos bailarines en aquel momento: “Eran dos criaturas”. Al ver una de las imágenes en pantalla, Cassano evaluó: “Ah, esa es horrible. Damos lástima ahí los dos”. Rada manifestó una mirada distinta: “No, no estoy de acuerdo”.

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La edición de Playboy estuvo dedicada por completo a Cassano y Bocca y mostró una propuesta de danza sin ropa, según explicó la artista. Pergolini reaccionó ante la imagen: “Lo que menos hubieses pensado en tu vida es que ibas a ser tapa de Playboy, la verdad”. Cassano remarcó: “No solo tapa, toda la revista era nuestra. ¿Entienden? No había nadie más. Era danza sin ropa”.

Botto destacó el resultado de esa sesión: “Esas fotos están increíbles”. Así, la invitada también relató que el productor teatral Lino Patalano repartió una imagen de la pareja como obsequio: “¿Y Lino Patalano qué hizo? Regaló una foto nuestra a todos. A Susana y a Mirtha en un marco. Y las tenían todos en el living de su casa”.

Ante la consulta de Pergolini sobre si conservaba alguna de esas imágenes de gran tamaño, Cassano sostuvo que no guarda fotografías ni reconocimientos en su hogar: “Yo en mi casa no tengo ninguna. No, igual yo no tengo premios, no tengo fotos, no tengo nada en mi casa. En mi casa soy mamá, soy esposa, pero nada más”.

En otro tramo de la charla, Eleonora Cassano habló de los cuarenta años de matrimonio con Sergio y señaló que él suele recordar detalles de su carrera que ella no retiene. “¿Sabés qué? No me acuerdo si ya habíamos hecho Playboy. ¿Habíamos hecho Playboy ya? La cabeza es mi marido”, contó. “Yo no me acuerdo de nada. Él se acuerda de lo que yo tenía puesto”.

La historia detrás de la producción de Eleonora Cassano para Playboy
La historia detrás de la producción de Eleonora Cassano para Playboy

Mario Pergolini bromeó con que su esposo podría haber sido objeto de comentarios en su trabajo. “Sabés cómo lo habrán cargado en el trabajo, pobre hombre”, dijo. Cassano contestó: “No sé. Bueno, no importa”, mientras Evelyn Botto resumió: “La envidia”.

La conversación derivó hacia el vínculo que construyeron como pareja. “Cuarenta años. Merezco un premio. Él también. Él también, vamos a decirlo”, expresó la bailarina. Pergolini destacó la exigencia de acompañar a una figura pública: “Hay que estar al lado de alguien que tiene todas las luces encima todo el día”.

Cassano sostuvo que el sostén debe ser mutuo: “Los dos tenemos que entendernos”. El conductor agregó que la pareja implica trabajo y que cada integrante debe preservar su propio espacio: “Y tenés que volar también, porque muchas parejas te frenan”.

La artista recordó una definición de Sergio que la conmovió. “Él hizo un comentario una vez en una revista que dijo: ‘Yo crezco con mi mujer cada vez que ella crece’. No me voy a emocionar por esto. Pero él lo dijo y la verdad que es fuerte. Porque tener un hombre que tenga la capacidad de sentir así habla muy bien de mí”, afirmó.

“Al final terminamos con una historia de amor”, concluyó Pergolini. Cassano aclaró, de todos modos, que la convivencia también tuvo discusiones: “Igual nos matamos cuarenta años y nos repeleamos”. Hacia el cierre, el conductor desistió de una pregunta que tenía preparada y ella coincidió: “Tenías razón”.

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