Cuál es la principal causa de muerte en Argentina, según el Ministerio de Salud

Las patologías cardiovasculares y el cáncer representan las principales causas de muerte dentro del grupo de las enfermedades no transmisibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte en Argentina. Así lo precisó un informe del Ministerio de Salud de la Nación.

El relevamiento, elaborado con las Estadísticas Vitales de 2024, informó que estas patologías concentraron el 69,1% de las 376.405 defunciones notificadas. El documento examina la evolución de la mortalidad asociada a estos cuadros.

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Su propósito es seguir el panorama epidemiológico, aportar información para evaluar las estrategias vigentes, mejorar la distribución de recursos y orientar las decisiones de las jurisdicciones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares, como los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares; el cáncer; las patologías respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma; y la diabetes.

Las enfermedades no transmisibles concentraron el 69,1% de las defunciones notificadas en Argentina durante 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mortalidad por ENT aumenta con la edad y es mayor entre los varones

Antes de los 75 años, las enfermedades no transmisibles concentraron el 61,5% de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP), es decir, el tiempo promedio que una persona habría vivido de no haber fallecido prematuramente. La cantidad de fallecimientos vinculados con estas patologías aumenta a medida que crece la edad y alcanza su mayor nivel entre las personas de 75 años o más.

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Los varones registraron tasas más altas que las mujeres en todos los grupos de edad. En el país, la Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad (TAMPE) por ENT fue de 418,2 por cada 100.000 habitantes.

El boletín mostró diferencias entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Misiones tuvo la TAMPE más elevada, con 603,2 por cada 100.000 habitantes, una cifra cercana al doble de la observada en Jujuy, que registró el valor más bajo, de 305,5.

Entre las demás jurisdicciones con tasas altas estuvieron Chaco, con 489,2; San Luis, con 475,1; y Formosa, con 465,7. Del lado de las cifras inferiores, además de Jujuy, se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 315,7, y Chubut, con 348,0.

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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) fueron responsables del 40,4% de los fallecimientos por enfermedades no transmisibles. El cáncer ocupó el segundo puesto, con el 23% de esas muertes. Luego aparecieron la enfermedad renal, con 3,7%; la diabetes, con 3,4%; y las enfermedades respiratorias crónicas, con 2,4%.

Misiones presentó la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles más elevada del país, duplicando el registro de Jujuy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las defunciones cardiovasculares de 2024, la insuficiencia cardíaca fue la causa más frecuente, con 25,1%. Le siguieron las enfermedades isquémicas, con 21,7%; las enfermedades cerebrovasculares, con 16,9%; y las enfermedades hipertensivas, con 7,0%.

El orden cambia al observar la información por sexo. Entre los varones, las enfermedades isquémicas encabezaron las causas cardiovasculares, con 25,2%, seguidas por la insuficiencia cardíaca, con 22,8%. Entre las mujeres, en cambio, la insuficiencia cardíaca fue la primera causa, con 27,5%, mientras que las enfermedades isquémicas quedaron segundas, con 18,3%.

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Las enfermedades cerebrovasculares conservaron proporciones cercanas en ambos grupos, con 17,3% en varones y 16,5% en mujeres. Lo mismo ocurrió con las enfermedades hipertensivas, que representaron 6,2% de las causas cardiovasculares entre los varones y 7,8% entre las mujeres.

El análisis se desarrolla desde 1997, cuando el país incorporó la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-10). Desde ese año, las ENT se mantuvieron como la primera causa de muerte en Argentina, con la excepción de los años de la pandemia, cuando su peso relativo disminuyó por los fallecimientos asociados al SARS-CoV-2.

La serie histórica muestra una reducción constante de 1,2% anual en la tasa de mortalidad ajustada por edad desde 1997.

La serie histórica también registra un descenso constante en la tasa de mortalidad ajustada por edad vinculada a estas enfermedades. El Porcentaje Estimado de Cambio Anual indicó una reducción de 1,2% por año en la población general. La baja anual fue de 1,4% entre los varones y de 1,0% entre las mujeres.

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Prevenir muertes prematuras y acortar demoras de atención

Para sostener esa reducción y limitar las muertes prematuras, el informe plantea intervenciones en los tres niveles de atención. Propone articular la prevención primaria con el tamizaje, el diagnóstico a tiempo y el control de factores de riesgo metabólicos y vasculares, entre ellos la hipertensión arterial.

En ese marco, el Ministerio informó que puso en marcha el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV). La iniciativa organiza circuitos coordinados para acortar los tiempos de diagnóstico, derivación y tratamiento, además de facilitar el acceso a terapias de reperfusión.

Durante los últimos meses, el programa sumó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a la red de atención. También, siempre según lo informado por la cartera sanitaria, avanzó en un convenio con el Municipio de Tres de Febrero, que vincula el sistema de emergencias local con el Hospital Nacional Posadas como centro receptor de alta complejidad.

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Por otra parte, en mayo de este año, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Hospital Nacional Posadas y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría suscribieron acuerdos de cooperación y compromiso de gestión. El objetivo es reforzar las redes asistenciales para personas con enfermedad renal crónica avanzada.

Los acuerdos buscan fortalecer la aplicación del Programa para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada y consolidar consultorios destinados a la detección temprana, el seguimiento y el cuidado integral de los pacientes. El Ministerio de Salud destacó que la publicación del boletín acerca información actualizada para dirigir políticas que reduzcan la mortalidad prematura por ENT y las diferencias entre jurisdicciones, mientras mantiene las acciones de prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y continuidad de los cuidados en cada territorio.

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