Ciencia

Cuál es la principal causa de muerte en Argentina, según el Ministerio de Salud

Un informe oficial analizó las 376.405 defunciones notificadas durante 2024, las diferencias por edad, sexo y jurisdicción, y la evolución de los indicadores desde 1997

Dos profesionales de la salud con equipo de protección avanzan por un pasillo de hospital con puertas de aislamiento; hay más personal al fondo.
Las patologías cardiovasculares y el cáncer representan las principales causas de muerte dentro del grupo de las enfermedades no transmisibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte en Argentina. Así lo precisó un informe del Ministerio de Salud de la Nación.

El relevamiento, elaborado con las Estadísticas Vitales de 2024, informó que estas patologías concentraron el 69,1% de las 376.405 defunciones notificadas. El documento examina la evolución de la mortalidad asociada a estos cuadros.

PUBLICIDAD

Su propósito es seguir el panorama epidemiológico, aportar información para evaluar las estrategias vigentes, mejorar la distribución de recursos y orientar las decisiones de las jurisdicciones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares, como los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares; el cáncer; las patologías respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma; y la diabetes.

Ilustración de un torso humano con el corazón y vasos sanguíneos, hebras de ADN, frutas, verduras y la figura de una persona corriendo.
Las enfermedades no transmisibles concentraron el 69,1% de las defunciones notificadas en Argentina durante 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mortalidad por ENT aumenta con la edad y es mayor entre los varones

Antes de los 75 años, las enfermedades no transmisibles concentraron el 61,5% de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP), es decir, el tiempo promedio que una persona habría vivido de no haber fallecido prematuramente. La cantidad de fallecimientos vinculados con estas patologías aumenta a medida que crece la edad y alcanza su mayor nivel entre las personas de 75 años o más.

PUBLICIDAD

Los varones registraron tasas más altas que las mujeres en todos los grupos de edad. En el país, la Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad (TAMPE) por ENT fue de 418,2 por cada 100.000 habitantes.

El boletín mostró diferencias entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Misiones tuvo la TAMPE más elevada, con 603,2 por cada 100.000 habitantes, una cifra cercana al doble de la observada en Jujuy, que registró el valor más bajo, de 305,5.

Entre las demás jurisdicciones con tasas altas estuvieron Chaco, con 489,2; San Luis, con 475,1; y Formosa, con 465,7. Del lado de las cifras inferiores, además de Jujuy, se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 315,7, y Chubut, con 348,0.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) fueron responsables del 40,4% de los fallecimientos por enfermedades no transmisibles. El cáncer ocupó el segundo puesto, con el 23% de esas muertes. Luego aparecieron la enfermedad renal, con 3,7%; la diabetes, con 3,4%; y las enfermedades respiratorias crónicas, con 2,4%.

Una médica con bata y estetoscopio sostiene una carpeta y apoya su mano sobre la mano de una paciente en un consultorio.
Misiones presentó la tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles más elevada del país, duplicando el registro de Jujuy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las defunciones cardiovasculares de 2024, la insuficiencia cardíaca fue la causa más frecuente, con 25,1%. Le siguieron las enfermedades isquémicas, con 21,7%; las enfermedades cerebrovasculares, con 16,9%; y las enfermedades hipertensivas, con 7,0%.

El orden cambia al observar la información por sexo. Entre los varones, las enfermedades isquémicas encabezaron las causas cardiovasculares, con 25,2%, seguidas por la insuficiencia cardíaca, con 22,8%. Entre las mujeres, en cambio, la insuficiencia cardíaca fue la primera causa, con 27,5%, mientras que las enfermedades isquémicas quedaron segundas, con 18,3%.

Las enfermedades cerebrovasculares conservaron proporciones cercanas en ambos grupos, con 17,3% en varones y 16,5% en mujeres. Lo mismo ocurrió con las enfermedades hipertensivas, que representaron 6,2% de las causas cardiovasculares entre los varones y 7,8% entre las mujeres.

El análisis se desarrolla desde 1997, cuando el país incorporó la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (CIE-10). Desde ese año, las ENT se mantuvieron como la primera causa de muerte en Argentina, con la excepción de los años de la pandemia, cuando su peso relativo disminuyó por los fallecimientos asociados al SARS-CoV-2.

Médico VisualesIA
La serie histórica muestra una reducción constante de 1,2% anual en la tasa de mortalidad ajustada por edad desde 1997.

La serie histórica también registra un descenso constante en la tasa de mortalidad ajustada por edad vinculada a estas enfermedades. El Porcentaje Estimado de Cambio Anual indicó una reducción de 1,2% por año en la población general. La baja anual fue de 1,4% entre los varones y de 1,0% entre las mujeres.

Prevenir muertes prematuras y acortar demoras de atención

Para sostener esa reducción y limitar las muertes prematuras, el informe plantea intervenciones en los tres niveles de atención. Propone articular la prevención primaria con el tamizaje, el diagnóstico a tiempo y el control de factores de riesgo metabólicos y vasculares, entre ellos la hipertensión arterial.

En ese marco, el Ministerio informó que puso en marcha el Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV). La iniciativa organiza circuitos coordinados para acortar los tiempos de diagnóstico, derivación y tratamiento, además de facilitar el acceso a terapias de reperfusión.

Durante los últimos meses, el programa sumó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) a la red de atención. También, siempre según lo informado por la cartera sanitaria, avanzó en un convenio con el Municipio de Tres de Febrero, que vincula el sistema de emergencias local con el Hospital Nacional Posadas como centro receptor de alta complejidad.

Por otra parte, en mayo de este año, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Hospital Nacional Posadas y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría suscribieron acuerdos de cooperación y compromiso de gestión. El objetivo es reforzar las redes asistenciales para personas con enfermedad renal crónica avanzada.

Los acuerdos buscan fortalecer la aplicación del Programa para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada y consolidar consultorios destinados a la detección temprana, el seguimiento y el cuidado integral de los pacientes. El Ministerio de Salud destacó que la publicación del boletín acerca información actualizada para dirigir políticas que reduzcan la mortalidad prematura por ENT y las diferencias entre jurisdicciones, mientras mantiene las acciones de prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y continuidad de los cuidados en cada territorio.

Temas Relacionados

Enfermedades crónicasmortalidadEnfermedades cardiovascularesaccidente cerebrovascularÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un baño de 30 minutos en agua caliente redujo más la presión arterial que el ciclismo moderado en adultos con obesidad, según un estudio

La investigación de la Universidad de Australia Occidental asoció ese descenso con una mayor circulación cutánea y evaluó su potencial como complemento para personas con movilidad limitada

Un baño de 30 minutos en agua caliente redujo más la presión arterial que el ciclismo moderado en adultos con obesidad, según un estudio

Por qué la somnolencia de la tarde no es pereza ni culpa del almuerzo

Los ritmos internos, las horas acumuladas de vigilia y la calidad del reposo nocturno explican la caída de concentración al promediar la jornada

Por qué la somnolencia de la tarde no es pereza ni culpa del almuerzo

Cáncer de mama: un estudio argentino halló una secuela en las arterias que puede persistir años después de superar la enfermedad

Los investigadores descubieron mayor rigidez arterial en mujeres con antecedente de cáncer de mama, aun sin enfermedad cardiovascular previa y con factores de riesgo comparables. Qué se sabe sobre esta alteración y por qué el seguimiento debe extenderse más allá del tratamiento oncológico, según explicó a Infobae uno de los autores del trabajo

Cáncer de mama: un estudio argentino halló una secuela en las arterias que puede persistir años después de superar la enfermedad

Peste neumónica en Siberia: qué es, cómo se contagia y por qué los científicos la estudian en laboratorio

La muerte de una técnica en un instituto de investigación ruso encendió las alertas de la OMS y devolvió la atención a una de las enfermedades más letales del mundo, que aún circula de forma activa en reservorios animales

Peste neumónica en Siberia: qué es, cómo se contagia y por qué los científicos la estudian en laboratorio

Un estudio identifica cómo el humo del cigarrillo puede dar origen al cáncer de pulmón

Un equipo de Johns Hopkins reprodujo etapas tempranas del proceso en organoides y ratones y detectó cambios persistentes tras la exposición prolongada. Los resultados aportan nuevas pistas sobre la interacción entre el ambiente y las alteraciones genéticas

Un estudio identifica cómo el humo del cigarrillo puede dar origen al cáncer de pulmón

DEPORTES

Se confirmaron el día y la hora del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

Se confirmaron el día y la hora del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

El video inédito que compartió Lisandro Martínez con las lágrimas de Messi camino a su despedida: las fotos y el emotivo mensaje

La inesperada decisión de Pablo Giralt tras el retiro Lionel Messi de la selección argentina: “No va más”

El entrenador de Benín habló de un “punto negro” en la despedida de Messi: “No nos dieron nada”

Debutó en la selección argentina, vio a Messi por primera vez y le dio un abrazo inolvidable: el susurro al oído que se hizo viral

TELESHOW

El reencuentro de Callejero Fino con su hijo después de un mes detenido: “Perdoname, te amo”

El reencuentro de Callejero Fino con su hijo después de un mes detenido: “Perdoname, te amo”

Juan Otero reveló cuál es la fobia que lo paraliza: “Se me pone la piel de gallina”

La mamá de un jugador de la Selección se quedó con el poncho que usó La Sole en la despedida de Lionel Messi: “Festejando”

La historia de “Mi viejo”, la canción que marcó la carrera de Piero

Karina Iavícoli cruzó a Nora Colosimo por decir que Wanda y Zaira Nara son "poderosas"

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador busca la emisión de USD 515 millones en deuda con exención tributaria para financiar el Presupuesto 2027

El Salvador busca la emisión de USD 515 millones en deuda con exención tributaria para financiar el Presupuesto 2027

Jubilados panameños insisten en reclamar ampliación de descuentos

Más mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en Panamá

El Salvador lanza AgroConecta, una plataforma digital para asistir al sector agropecuario

Costa Rica encenderá la Navidad con 18 actividades culturales entre noviembre y diciembre