Teleshow

El comentario sin filtro de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tenías que ser China para mentir así”

La conductora no dejó pasar una actitud polémica de Josefina Ansa y lanzó una frase contundente sobre la actual pareja de Mauro Icardi

El picante comentario de Wanda nara cuando Rocío Robles y China Ansa presentan una tortilla y una ensalada ante el jurado.
Guardar

Un intercambio sobre el desafío por equipos en MasterChef Celebrity derivó en una frase de Wanda Nara que volvió a poner en escena a Eugenia China Suárez, aunque la actriz no formaba parte de la conversación.

La situación ocurrió durante la devolución a la China Ansa y Rocío Robles, quienes debían presentar el plato que habían elaborado juntas para la competencia de cocina de Telefe.

PUBLICIDAD

En esta oportunidad, la preparación que debían realizar era una tortilla, y el dúo finalmente presentó una tortilla de papas rellena de chorizo colorado y muzzarella, con ensaldada y vinagreta cítrica.

Al llegar frente a los jurados, ambas destacaron sobre el trabajo en equipo había sido una grata experiencia. “La pasamos muy bien, muy divertido”, dijeron casi a dúo. Fue en ese punto que la conductora no dudó en consultar a Ansa si la había pasado mejor que con la Negra Vernaci, con quien el trabajo en equipo en el pasado había tenido algunos cortocircuitos.

“La pasé bien en las dos oportunidades”, aclaró Ansa con diplomacia, pero Wanda no se quedaría conforme con eso, y volvió a consultar: “Si hay dos salvavidas en el medio del mar, ¿a quién salvás, a Rocío o a la Negra?“. Y fue allí que la participante, para esquivar un favoritismo no dudó en expresar: ”Las salvo y me hundo”.

PUBLICIDAD

Cuatro mujeres vestidas con camisetas y delantales blancos sonríen en el set de un programa de cocina.
La China Ansa y Rocío Robles al presentar su plato en Masterchef (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comentario de la periodista buscó preservar el equilibrio entre ambas experiencias dentro de MasterChef Celebrity. También evitó que la conversación quedara asociada a una preferencia personal entre Robles y Vernaci, quienes integraron equipos distintos con Ansa durante el certamen.

Tras escuchar la respuesta, Wanda aprovechó el apodo de la concursante para lanzar una frase con doble sentido. “Qué mentirosa, tenías que ser China para mentir así”, le dijo entre risas.

La alusión remitió de inmediato a Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, exmarido de Wanda Nara. La actriz no había sido mencionada en el intercambio previo ni tenía relación con el desafío de cocina que se evaluaba en ese momento, aunque la coincidencia en los apodos ya había generado algunos comentarios en ocasiones previas.

La conductora pareció advertir el alcance de sus palabras apenas terminó la frase. Entonces sumó una reacción que dejó expuesto el carácter espontáneo del comentario: “¿Lo dije?”. De inmediato, Germán Martitegui, uno de los jurados, se apuró en aclarar: “No, lo pensaste”.

Las conductoras se sacaron chispas en la primera actividad en conjunto del reality (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El momento reunió dos elementos que suelen cruzarse en las intervenciones de Wanda dentro del reality: las devoluciones a los participantes y las referencias indirectas a episodios de su vida personal.

El intecambio tambén remitió a un cruce anterior entre la China Ansa y la Negra Vernaci, que hace sólo quince días ya habían tenido un cruce al momenro de trabajar en pareja. Sobre el tema, la propia Ansa explicaría después: ““La Negra arrancó un poco nerviosa y yo quise imponer alguna actitud mía, una decisión. Arrancamos mal, terminamos bien”.

La China explicó que el desacuerdo se produjo porque ambas tenían criterios diferentes sobre cómo encarar la consigna. “Quisimos charlar y teníamos distintas formas de conversar”, afirmó. Según relató, la falta de coincidencias se trasladó a las decisiones que debían tomar en la cocina. “Yo te digo blanco, me decís negro, y yo le decía ‘vamos a blanco’; ella, ‘no, vamos a negro’”, describió. Cuando le preguntaron quién había manejado mejor la charla, Ansa respondió entre risas que había sido ella, aunque enseguida advirtió: “La Negra me va a matar”.

Luego definió a Vernaci como “impulsiva” y “verborrágica”, pero aclaró que el problema se vinculó con las distintas intenciones de cada una durante una preparación que tuvieron que llevar a cabo. “Yo quería hacer lo que tenía ganas de hacer y ella tenía ganas de hacer lo que quería hacer. Nunca nos íbamos a poner de acuerdo”, señaló.

Temas Relacionados

Wanda NaraChina SuárezMauro IcardiMasterChef

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El tenso cruce de Ángela Torres con una participante de Popstars que terminó en su eliminación

La jurado cuestionó a la concursante durante una grabación grupal, tras varios desajustes en su intervención. El momento

El tenso cruce de Ángela Torres con una participante de Popstars que terminó en su eliminación

El dolor de Maxi Ghione tras recuperar la libertad: “Perdí a la mujer que amo”

El actor publicó un video en Instagram donde volvió a pedir disculpas a sus allegados y aseguró que no es un adicto. Además, pidió por su teléfono y afirmó que es coleccionista de armas

El dolor de Maxi Ghione tras recuperar la libertad: “Perdí a la mujer que amo”

Mario Pergolini cuestionó a su público por el rating de su programa durante la despedida de Messi: “Nos fue para el orto"

El conductor bromeó con los números de su ciclo, criticó la transmisión del evento en homenaje al capitán argentino y hasta propuso retirar el programa de las redes

Mario Pergolini cuestionó a su público por el rating de su programa durante la despedida de Messi: “Nos fue para el orto"

La sorpresiva participación de Antonio Laje en un video de su hijo cantante: “Capaz aparece alguien con la letra”

El periodista apareció con carteles que siguen la letra del sencillo de Leish, el nombre artístico de su hijo Ezequiel. La acción promocional que despertó cientos de mensajes cariñosos

La sorpresiva participación de Antonio Laje en un video de su hijo cantante: “Capaz aparece alguien con la letra”

El FIC.UBA cerró su cuarta edición anunciando sus ganadores y con más de 40 mil espectadores

La cita universitaria reunió durante ocho días a estudiantes, cineastas y público en varias sedes porteñas, donde la programación sumó estrenos, retrospectivas, homenajes y actividades de formación para la comunidad audiovisual

El FIC.UBA cerró su cuarta edición anunciando sus ganadores y con más de 40 mil espectadores

AMÉRICA

Cuál es el valor de venta de la antigua propiedad de Charles Chaplin en Beverly Hills y qué incluye

Cuál es el valor de venta de la antigua propiedad de Charles Chaplin en Beverly Hills y qué incluye

Alarmante: sólo tres de cada diez guatemaltecos apoyan la democracia como forma de gobierno, según el Informe Latinobarómetro 2026

Iron Maiden regresa a Costa Rica después de 10 años: horarios, entradas y todos los detalles del concierto

Un estudio estima que los ancestros de tordos y oropéndolas llegaron a Sudamérica hace 6,1 millones de años, antes de la unión terrestre de Panamá

Panamá es el tercer país en la región que cuenta con una ley del sistema de cuidados

MALDITOS NERDS

Battlefield Studios fecha la temporada 5 de ‘Battlefield 6′ para el 13 de octubre

Battlefield Studios fecha la temporada 5 de ‘Battlefield 6′ para el 13 de octubre

Marvel Rivals enfrenta a 50 jugadores contra Thanos en su modo de ‘Endgame’

Kim Kardashian producirá ‘Bachelorette Weekend’, la serie de Kylie Jenner

Supermassive Games lleva ‘The Conjuring’ a Netflix con una historia interactiva

‘Novus Inceptio’ vuelve tras ocho años sin actualizaciones y amplía su mapa

DEPORTES

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

Los documentos secretos sobre la millonaria indemnización que recibió Christian Horner tras su escandalosa salida de Red Bull

La emotiva entrevista de una nena de 11 años al Dibu Martínez: “Para mí es un ídolo”

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo