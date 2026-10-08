El comentario sin filtro de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tenías que ser China para mentir así”

El picante comentario de Wanda nara cuando Rocío Robles y China Ansa presentan una tortilla y una ensalada ante el jurado.

Guardar

Un intercambio sobre el desafío por equipos en MasterChef Celebrity derivó en una frase de Wanda Nara que volvió a poner en escena a Eugenia China Suárez, aunque la actriz no formaba parte de la conversación.

La situación ocurrió durante la devolución a la China Ansa y Rocío Robles, quienes debían presentar el plato que habían elaborado juntas para la competencia de cocina de Telefe.

PUBLICIDAD

En esta oportunidad, la preparación que debían realizar era una tortilla, y el dúo finalmente presentó una tortilla de papas rellena de chorizo colorado y muzzarella, con ensaldada y vinagreta cítrica.

Al llegar frente a los jurados, ambas destacaron sobre el trabajo en equipo había sido una grata experiencia. “La pasamos muy bien, muy divertido”, dijeron casi a dúo. Fue en ese punto que la conductora no dudó en consultar a Ansa si la había pasado mejor que con la Negra Vernaci, con quien el trabajo en equipo en el pasado había tenido algunos cortocircuitos.

“La pasé bien en las dos oportunidades”, aclaró Ansa con diplomacia, pero Wanda no se quedaría conforme con eso, y volvió a consultar: “Si hay dos salvavidas en el medio del mar, ¿a quién salvás, a Rocío o a la Negra?“. Y fue allí que la participante, para esquivar un favoritismo no dudó en expresar: ”Las salvo y me hundo”.

PUBLICIDAD

La China Ansa y Rocío Robles al presentar su plato en Masterchef (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comentario de la periodista buscó preservar el equilibrio entre ambas experiencias dentro de MasterChef Celebrity. También evitó que la conversación quedara asociada a una preferencia personal entre Robles y Vernaci, quienes integraron equipos distintos con Ansa durante el certamen.

Tras escuchar la respuesta, Wanda aprovechó el apodo de la concursante para lanzar una frase con doble sentido. “Qué mentirosa, tenías que ser China para mentir así”, le dijo entre risas.

La alusión remitió de inmediato a Eugenia “la China” Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, exmarido de Wanda Nara. La actriz no había sido mencionada en el intercambio previo ni tenía relación con el desafío de cocina que se evaluaba en ese momento, aunque la coincidencia en los apodos ya había generado algunos comentarios en ocasiones previas.

PUBLICIDAD

La conductora pareció advertir el alcance de sus palabras apenas terminó la frase. Entonces sumó una reacción que dejó expuesto el carácter espontáneo del comentario: “¿Lo dije?”. De inmediato, Germán Martitegui, uno de los jurados, se apuró en aclarar: “No, lo pensaste”.

Las conductoras se sacaron chispas en la primera actividad en conjunto del reality (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El momento reunió dos elementos que suelen cruzarse en las intervenciones de Wanda dentro del reality: las devoluciones a los participantes y las referencias indirectas a episodios de su vida personal.

El intecambio tambén remitió a un cruce anterior entre la China Ansa y la Negra Vernaci, que hace sólo quince días ya habían tenido un cruce al momenro de trabajar en pareja. Sobre el tema, la propia Ansa explicaría después: ““La Negra arrancó un poco nerviosa y yo quise imponer alguna actitud mía, una decisión. Arrancamos mal, terminamos bien”.

PUBLICIDAD

La China explicó que el desacuerdo se produjo porque ambas tenían criterios diferentes sobre cómo encarar la consigna. “Quisimos charlar y teníamos distintas formas de conversar”, afirmó. Según relató, la falta de coincidencias se trasladó a las decisiones que debían tomar en la cocina. “Yo te digo blanco, me decís negro, y yo le decía ‘vamos a blanco’; ella, ‘no, vamos a negro’”, describió. Cuando le preguntaron quién había manejado mejor la charla, Ansa respondió entre risas que había sido ella, aunque enseguida advirtió: “La Negra me va a matar”.

Luego definió a Vernaci como “impulsiva” y “verborrágica”, pero aclaró que el problema se vinculó con las distintas intenciones de cada una durante una preparación que tuvieron que llevar a cabo. “Yo quería hacer lo que tenía ganas de hacer y ella tenía ganas de hacer lo que quería hacer. Nunca nos íbamos a poner de acuerdo”, señaló.

PUBLICIDAD