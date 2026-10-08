Cuba

Cubana trató su alergia con plátano hervido y agua dulce ante la escasez de medicinas, pese a no contar con respaldo científico

El testimonio de una joven que evitó acudir al hospital refleja las dificultades de acceso a fármacos, reconocidas por Miguel Díaz-Canel, quien las atribuyó a la falta de divisas para importaciones y materias primas

Pintura de una mujer con camiseta blanca que sostiene un tazón azul con una cuchara junto a una puerta abierta.
Una pintura realizada en témpera retrata a una mujer joven observando el tazón que sostiene con sus manos en un espacio interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer cubana relató en redes sociales que pasó más de una semana alimentándose con plátano burro (plátano verde) hervido y agua con azúcar tras sufrir una reacción alérgica que le provocó un grave enrojecimiento en la piel.

Según su testimonio, no tenía antihistamínicos y optó por seguir consejos informales ante la dificultad para acceder a atención médica y medicamentos en Cuba.

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La joven, de 28 años, aseguró que nunca antes había padecido una alergia de esas características. “Yo pensé que me iba a morir”, afirmó en el video, donde contó que restringió su alimentación a ese producto hervido, sin sal, aceite ni otros condimentos.

El plátano burro es una variedad de plátano de cocinar presente en la dieta cubana. En su relato, la mujer lo llamó simplemente “burro hervido” y explicó que otras personas le recomendaron consumirlo como parte de una dieta limitada mientras desaparecía la reacción.

Decisión de no ir al médico por el estado de los hospitales

La cubana dijo que decidió no acudir a un centro de salud porque consideró que ir a un hospital sería “por gusto”. En lugar de una consulta médica, siguió las indicaciones de personas de su entorno, quienes le aconsejaron restringir los alimentos y tomar algún producto para aliviar la rojez.

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La cubana demuestra tener una grave reacción alérgica en s cuerpo desde hace ya varios días, la única alternativa que encuentra es una comida a base de plátano verde. No tiene medicinas.

“Todo el mundo decía que no podía comer nada excepto eso”, señaló. Tras varios días, indicó que las marcas en la piel habían desaparecido, aunque calificó la dieta como una experiencia desagradable.

El testimonio no permite determinar qué provocó la reacción ni establecer un diagnóstico médico. Tampoco identifica qué medicamentos buscó, en qué localidad reside o cuándo ocurrieron los hechos.

Escasez de medicamentos que también golpea a pacientes con alergias

El relato se conoce en medio de la escasez de medicamentos en Cuba, una situación que el dictador Miguel Díaz-Canel reconoció el 7 de octubre. El mandatario atribuyó las dificultades a la falta de divisas para adquirir materias primas e importar fármacos.

De acuerdo con cifras citadas por las autoridades cubanas, el cuadro básico de medicamentos incluye 651 productos. El régimen cubano ha admitido problemas de disponibilidad y habilitó mecanismos para la entrada de fármacos desde el exterior, mientras prepara la apertura de farmacias privadas bajo control estatal.

Tazón azul con puré claro, un plátano verde entero y un vaso transparente con líquido turbio sobre un fondo pintado de tonos claros.
Una cubana sobrevivió una semana con plátano hervido ante una reacción alérgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de tratamientos empuja a numerosos pacientes a recurrir a redes informales, envíos familiares desde otros países o recomendaciones sin supervisión profesional. Díaz-Canel también reconoció la existencia de reventa ilegal de medicamentos a precios elevados.

Por qué una dieta restrictiva no sustituye la atención médica ante una alergia

Las reacciones alérgicas pueden tener manifestaciones leves, como picazón, ronchas o enrojecimiento, pero también pueden evolucionar hacia cuadros de urgencia.

La hinchazón en labios, lengua o garganta, la dificultad para respirar, los mareos o los desmayos requieren atención médica inmediata, según el National Health Service o Servicio Nacional de Salud de Inglaterra.

Los antihistamínicos pueden aliviar síntomas menores en determinados casos, pero no sustituyen la atención de emergencia frente a una reacción grave. Tampoco existe respaldo médico para presentar una dieta basada en plátano hervido como tratamiento de una alergia, de acuerdo al portal del sitio de salud.

La mujer cerró su testimonio con una pregunta dirigida a sus seguidores sobre qué otros alimentos podría consumir si volviera a enfrentar un episodio similar. “Comer burro hervido sin sal y sin aceite fue una muy mala experiencia”, resumió.

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