El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

El periodista cercano a Lionel Messi habló minutos después de la despedida en Argentina-Benín

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Cristobal Soria es una de las personas que siempre ha defendido a capa y espada a Lionel Messi. En más de una oportunidad, el periodista que se desenvuelve en el programa español El Chiringuito comandó una férrea defensa del 10 en sus diferentes etapas con las camisetas del Barcelona, PSG, Inter Miami y la selección argentina, y a la par siempre se mostró en la vereda opuesta a su nemésis Cristiano Ronaldo. Ese cariño incondicional por el bicampeón de América lo llevó a no quererse perder un evento histórico en la noche de este martes porque dijo presente en la despedida del emblema de la Albiceleste en la victoria 3-0 sobre Benín y, antes de marcharse, le dejó su testimonio a Infobae en el anillo interno del Estadio Monumental.

El Tío, como es apodado, se detuvo ante la consulta de este medio sobre por qué decidió cruzar el Océano Atlántico y los 10.000 kilómetros que separan Buenos Aires de España para ser parte de una jornada para la eternidad: “Es una obligación. Yo creo que todos los que somos amantes al fútbol y a los que somos messiánicos en el mundo, teníamos una cita hoy con la historia, una cita hoy con Leo y con la selección argentina y teníamos que estar aquí. Yo me he cruzado medio planeta y no tenía más remedio, mi corazón y todo yo me pedía estar aquí un día y una noche como hoy”.

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Soria documentó su viaje en redes sociales con diferentes videos de su salida rumbo al país y la asistencia al último entrenamiento de la Celeste y Blanca con la presencia de Messi: “A encontrarme con Su Santidad, como no podía ser de otra forma. Último partido con la selección argentina, hay que estar. Partido para la historia”. “He venido solo y exclusivamente para estar aquí en el partido”, comentó antes de abordar un vuelo de regreso durante la jornada del miércoles.

En estas pocas horas que transitó en suelo nacional, pudo mantener un sensible diálogo con el mejor jugador del mundo antes de un compromiso muy emotivo, que estuvo marcado por ser el primero y el último de Leo con la camiseta nacional después del fallecimiento de su padre, Jorge. “Ayer estuvimos un rato juntos. Son días de pensar mucho, de acordarse mucho de seres queridos, y poco más”. expresó Cristóbal Soria y, a continuación, se refirió a las cosas que asaltaron la cabeza de ambos en ese momento: “Añorar estos años y saber que era su último partido era lo realmente importante para él y para todos”.

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Más adelante, fue consultado sobre la imagen de Lionel Messi llorando a bordo del micro que trasladó a la Selección rumbo al recinto de la Capital Federal: “Él es consciente de que, como ha dicho ahora cuando ha hablado en todo el estadio, hoy era el día más triste de su carrera deportiva. Y evidentemente, así lo han sido las horas previas”.

El periodista no se quiso perder el último adiós de Leo con esta camiseta

Por último, dejó una reflexión a la hora de hablar sobre si hay un antes y un después de Messi y cuánto podría tardar el fútbol para encontrar un nuevo diamante en bruto a la talla de un hombre que enamoró con su talento a todo el planeta: “Hay un antes y un después en la historia del fútbol y en la historia de la humanidad. Yo creo que tardaremos 200 años en volver a ver una figura emergente como la de Leo”.

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Esta última frase representa también un dardo para Cristiano Ronaldo, quien siempre buscó rivalizar con la Pulga, pero nunca logró superar al futbolista de 39 años. La obtención del Mundial 2022 en Qatar terminó por inclinar la balanza en favor del ocho veces ganador del Balón de Oro en la disputa por ser el mejor jugador de la Era contemporánea y adelantarse en el debate subjetivo sobre quién es el Dios máximo de la disciplina con otras glorias en danza como Diego Armando Maradona y Pelé.

Justamente, CR7 emitió un comunicado en la antesala a la despedida de Messi y generó polémica porque se colocó de manera arbitraria a la altura de Maradona y Pelé en medio de su pelea con el entrenador de Portugal, Jorge Jesus, después de haber abandonado la concentración de la selección en la última fecha FIFA. La declaración del Bicho contemplaba un documento sobre la frase que debía decir Jesus después de pedirle disculpas por haberlo hecho calentar durante un partido de Nations League y finalmente dejarlo en el banco. “Cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría”, fue la frase validada personalmente por el ídolo de 41 años, aunque el técnico nunca pronunció esas palabras en conferencia de prensa.

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Más allá de esto, Cristóbal Soria suele exponer su amor leal por el máximo goleador histórico de la selección argentina y se alejó de las confrontaciones para compartir desde cerca un momento para la eternidad, que lo volvió a situar como uno de los grandes admiradores del joven surgido en las Inferiores de Newell’s.

Incluso, tiempo atrás, había llegado a mencionar un dicho que provocó diversos comentarios en redes sociales para dimensionar su cariño hacia el capitán de la Albiceleste: “No me importa confesar que me haría bisexual por Messi. Lo mío es un amor puro”. Su expedición por Argentina culminó este miércoles, pero sin lugar a dudas será una experiencia inolvidable e indeleble con el paso del tiempo. Ese mismo que nos quitó para siempre a Lionel de un partido oficial en la selección nacional.

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