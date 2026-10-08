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La emotiva entrevista de una nena de 11 años al Dibu Martínez: “Para mí es un ídolo”

Micaela Carinelli cumplió su sueño de entrevistar al arquero de la selección argentina y lo sorprendió con preguntas sobre el Mundial, Inglaterra y las Islas Malvinas

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La despedida de Lionel Messi reunió a figuras de la selección argentina y, entre saludos y preguntas, dejó una escena que se volvió viral: una nena emocionó hasta las lágrimas a Emiliano “Dibu” Martínez al vincular el triunfo ante Inglaterra con las Islas Malvinas. La charla ocurrió en el evento de homenaje al capitán argentino.

Micaela Carinelli, una nena de 11 años, se volvió viral tras realizarle una entrevista a Emiliano “Dibu” Martínez. Durante el diálogo con el arquero argentino, le consultó sobre la final del Mundial ante Francia, la victoria frente a Inglaterra y el recorrido de la selección argentina.

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Micaela Carinelli relató luego que entrevistar a Emiliano “Dibu” Martínez era uno de sus mayores deseos. “Era mi sueño hacerle una nota al Dibu”, dijo en Infobae Al Amanecer.

La entrevistada explicó que su padre y su hermano compiten en automovilismo y eso le permitió asistir al lugar donde estuvo el arquero de la selección argentina.

Micaela Carinelli, de 11 años, entrevistó a Emiliano Dibu Martínez durante el evento de homenaje a Lionel Messi (captura de video)
Micaela Carinelli, de 11 años, entrevistó a Emiliano Dibu Martínez durante el evento de homenaje a Lionel Messi (captura de video)

Las preguntas a Dibu Martínez sobre la selección argentina

Durante la charla con Martínez, Carinelli le preguntó qué partido volvería a jugar. El arquero eligió la final del Mundial ante Francia y recordó los tres goles que recibió en ese encuentro.

La niña también mencionó el triunfo de Argentina sobre Inglaterra. En ese tramo de la entrevista, vinculó ese resultado con las Islas Malvinas y se emocionó mientras formulaba su pregunta.

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Carinelli le dijo al arquero que vencer a Inglaterra “es más valioso Inglaterra por las Malvinas” que ganar ante España. Martínez coincidió con esa mirada y respondió que prefería el triunfo ante el equipo inglés.

Micaela señaló que la selección sumó esos títulos de manera consecutiva y recordó que habrá otra Copa América dos años después.

Emiliano Martínez afirmó que elegiría volver a jugar la final del Mundial ante Francia, encuentro donde recibió tres goles (Captura de video)
Emiliano Martínez afirmó que elegiría volver a jugar la final del Mundial ante Francia, encuentro donde recibió tres goles (Captura de video)

El nerviosismo antes de la entrevista con el arquero

Carinelli afirmó que preparó las preguntas junto a su hermana. Ella definió los temas y su hermana la ayudó a establecer el orden de cada consulta.

Las preguntas como que las pensaba yo”, explicó Micaela. También contó que escribía las ideas, las memorizaba y luego las planteaba durante cada conversación.

La niña reconoció que sintió nervios antes de comenzar el diálogo con Martínez. “No fue fácil porque me ponía muy nerviosa”, sostuvo durante la entrevista posterior.

Según relató, antes de empezar le pidió disculpas al arquero por posibles errores. Martínez le respondió que podían intentarlo dos veces si la primera nota no salía como esperaba.

Por suerte salió a la primera”, afirmó Carinelli. Después de la charla, contó que Martínez le agradeció por entrevistarlo y que ella también le dio las gracias.

Al mismo tiempo dijo que considera a Martínez “el mejor arquero del mundo”. Cuando le consultaron qué representa para ella, respondió: “Para mí es un ídolo”.

Imagen dividida con una niña hablando por micrófono a un hombre con gafas de sol a la izquierda y ambos abrazados a la derecha.
La niña vinculó el triunfo deportivo ante Inglaterra con las Islas Malvinas durante el diálogo con el arquero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro de Micaela en el periodismo deportivo

Carinelli afirmó que quiere estudiar periodismo deportivo y administración de empresas. La niña explicó que desea combinar ambas actividades en el futuro.

En continuidad precisó que otras figuras le gustaría entrevistar. Nombró a Nicolás Paz, Julián Álvarez y Enzo Fernández.

Si es por mí, entrevisto a todos”, dijo Carinelli. También mencionó al director técnico Lionel Scaloni entre las personas a las que quisiera hacerles preguntas.

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