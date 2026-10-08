Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: comenzaron los alegatos finales

Este jueves será el turno de la fiscalía y el abogado Eduardo Ramírez, que representa a Diego Junior. Los acusadores pedirán a los jueces las penas para los imputados

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El juicio por la muerte de Maradona se reanuda este jueves con los alegatos finales.

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari serán los primeros en exponer ante los jueces, ratificar sus acusaciones y pedir las penas que consideren para los imputados.

Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna, acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Diego Maradona tatuaje hijas Dalma Gianinna
Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Al finalizar la fiscalía, será el turno del abogado querellante Eduardo Ramírez, que representa a Diego Junior.

13:56 hsHoy

El fiscal Patricio Ferrari comenzó su alegato

13:56 hsHoy

Con la ausencia de un imputado, comenzó la audiencia

Los siete acusados por la muerte de Maradona deben estar presentes en la jornada de alegatos obligatoriamente. Sin embargo, el enfermero Ricardo Almirón sufrió un problema personal y avisó que llegaría al mediodía.

La audiencia empezó de todas formas.

13:47 hsHoy

Los familiares de Diego Maradona ya están en la sala

Para el comienzo de los alegatos del juicio, se hicieron presentes todos los familiares del Diez. Las hijas mayores, Dalma y Gianinna, llegaron temprano a los tribunales de San Isidro junto a su madre, Claudia Villafañe. Se sentaron juntas a un costado del tribunal, donde también está Verónica Ojeda a la espera del inicio de la jornada.

Jana Maradona, por su parte, asistió como en todas las audiencias junto a sus abogados Félix Linfante, Gustavo Pascual y Marcelo D’Angelo. Se sentó junto a ellos en la sala.

También están en el palacio judicial las hermanas de Diego, Rita y Laura, que se sentaron junto al público y lejos del resto de la familia.

13:08 hsHoy

Juicio por la muerte de Maradona: comienzan los alegatos finales de los fiscales

Patricio Ferrari y Cosme Iribarren realizarán su última exposición este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Tendrán un máximo de 4 horas. La audiencia se transmitirá por Youtube

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari (RSFotos)
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari (RSFotos)

A casi seis años del comienzo de la causa, los fiscales de San Isidro que investigaron la muerte de Diego Armando Maradona protagonizarán este jueves una de las audiencias finales del juicio oral, donde expondrán sus alegatos ante los jueces y ratificarán su teoría de que el Diez falleció producto de la desatención médica.

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