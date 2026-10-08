Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: comenzaron los alegatos finales

El juicio por la muerte de Maradona se reanuda este jueves con los alegatos finales.
Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari serán los primeros en exponer ante los jueces, ratificar sus acusaciones y pedir las penas que consideren para los imputados.
Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna, acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.
Al finalizar la fiscalía, será el turno del abogado querellante Eduardo Ramírez, que representa a Diego Junior.
El fiscal Patricio Ferrari comenzó su alegato
Con la ausencia de un imputado, comenzó la audiencia
Los siete acusados por la muerte de Maradona deben estar presentes en la jornada de alegatos obligatoriamente. Sin embargo, el enfermero Ricardo Almirón sufrió un problema personal y avisó que llegaría al mediodía.
La audiencia empezó de todas formas.
Los familiares de Diego Maradona ya están en la sala
Para el comienzo de los alegatos del juicio, se hicieron presentes todos los familiares del Diez. Las hijas mayores, Dalma y Gianinna, llegaron temprano a los tribunales de San Isidro junto a su madre, Claudia Villafañe. Se sentaron juntas a un costado del tribunal, donde también está Verónica Ojeda a la espera del inicio de la jornada.
Jana Maradona, por su parte, asistió como en todas las audiencias junto a sus abogados Félix Linfante, Gustavo Pascual y Marcelo D’Angelo. Se sentó junto a ellos en la sala.
También están en el palacio judicial las hermanas de Diego, Rita y Laura, que se sentaron junto al público y lejos del resto de la familia.
A casi seis años del comienzo de la causa, los fiscales de San Isidro que investigaron la muerte de Diego Armando Maradona protagonizarán este jueves una de las audiencias finales del juicio oral, donde expondrán sus alegatos ante los jueces y ratificarán su teoría de que el Diez falleció producto de la desatención médica.