Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: comenzaron los alegatos finales

El juicio por la muerte de Maradona se reanuda este jueves con los alegatos finales.

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari serán los primeros en exponer ante los jueces, ratificar sus acusaciones y pedir las penas que consideren para los imputados.

Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna, acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Diego Armando Maradona (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Al finalizar la fiscalía, será el turno del abogado querellante Eduardo Ramírez, que representa a Diego Junior.