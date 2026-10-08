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La Reini se borró los tatuajes de su “pasado tumbero”: un exnovio, una estrella de rock y un dibujo para su madre

La creadora de contenido exhibió los cambios en su cuerpo y contó qué representa cada dibujo que deja atrás

La Reini, Sofía Gonet, avanza con el tratamiento para quitarse los tatuajes de su “pasado tumbero”

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Sofía Gonet mostró la tercera sesión de su tratamiento para eliminar varios tatuajes que definió como parte de su “pasado tumbero”. Desde un centro especializado, la influencer conocida como La Reini compartió un video en sus redes sociales en el que recorrió, uno por uno, los diseños que decidió quitarse de la piel. Entre ellos aparecen una inscripción dedicada a su madre, un corazón vinculado con Marilyn Manson, un dibujo de arco y flecha y el nombre de una expareja.

“Seguimos borrando el pasado tumbero”, escribió sobre una de las imágenes que registró durante el procedimiento. Con una musculosa negra y jeans, Gonet se mostró ante cámara mientras le aplicaban aplicaba crema sobre una de las zonas tratadas. Luego, con un pequeño micrófono en la mano, explicó el significado de cada tatuaje y los motivos por los que tomó la decisión de avanzar con el tratamiento.

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Una mano con guante blanco aplica una capa de crema sobre el cuello de una mujer que tiene un pequeño tatuaje cerca de la oreja
La Reini mostró el paso a paso de su tratamiento en la piel para eliminar los tatuajes

La influencer comenzó por una de las inscripciones ubicadas cerca de la clavícula. “Tercera sesión para borrarme los tatuajes. Este es una joyita total. ‘Solo tuya’ dice”, relató, mientras señalaba las letras ya atenuadas por las sesiones previas.

El primer diseño que mostró generó una aclaración inmediata. Aunque la frase podría vincularse a una relación sentimental, Sofía aseguró que no estuvo dedicada a un hombre. “Y no me lo hice por ningún chongo, lo juro. Lo hice con mi mamá”, explicó entre risas.

Una persona señala con el dedo un tatuaje de tinta negra con trazo tenue en la clavícula de una mujer
La creadora de contenido La Reini muestra la zona de su clavícula durante un procedimiento para eliminar un tatuaje.

La creadora de contenido manifestó su afecto por su madre, aunque reconoció que hoy no volvería a elegir ese tatuaje. “Pero bueno, ma, te amo, pero una locura”, agregó. En las imágenes se aprecia que la tinta del dibujo ya perdió intensidad, una señal del avance de las sesiones sobre la zona del cuello y el pecho.

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La elección de exponer cada detalle del proceso mantuvo el tono espontáneo que suele caracterizar sus publicaciones. La Reini no evitó referirse a las decisiones estéticas de otra etapa de su vida y usó el humor para narrar el cambio que busca concretar.

Una mujer de cabello oscuro señala con el dedo índice una marca tenue de tinta en el lado derecho de su cuello
La Reini señala una marca en su cuello mientras realiza un tratamiento para la eliminación de sus tatuajes.

En otra parte del video, la influencer se detuvo en un motivo compuesto. “Acá tenía un cuchillo y una rosa y, por suerte, el cuchillo, ya tercera sesión, no existe; solamente quedó la rosa”, señaló.

Gonet también mostró un par de alas tatuadas. El diseño despertó comentarios entre sus seguidores por una asociación recurrente que la influencer se encargó de rechazar. “Todo el mundo me dice que son de Casi Ángeles. No vi Casi Ángeles en mi vida”, afirmó.

Plano medio corto de una mujer con cabello oscuro que señala un tatuaje en el lado izquierdo de su cuello
Sogi Gpnet señala la marca de un tatuaje en su cuello durante el proceso para removerlo.

Al enumerar los tatuajes que aún conserva y que planea remover, La Reini enumeró: “Tengo un pino tatuado, el arco y la flecha, el corazón de Marilyn Manson”, detalló y aclaró su fanatismo por el músico que próximamente visitará el país: “Siempre me dicen: ‘No te gusta de verdad Marilyn Manson’. Lo tengo tatuado, por supuesto que sí”, respondió. Así, dejó claro que ese diseño sí tuvo un motivo personal, aunque igualmente decidió incluirlo dentro de la lista de tatuajes que busca dejar atrás.

Una mujer sostiene un micrófono diminuto junto a su cara y muestra un tatuaje de arco y flecha dibujado en el brazo
La Reini enseña un tatuaje de arco y flecha en su brazo durante el tratamiento para remover marcas de su piel.

El tratamiento se concentra por ahora en los tatuajes del cuello, el escote y otras zonas que la influencer identificó como parte de su etapa anterior. La influencer no precisó cuántas sesiones necesitará en total ni cuánto tiempo demandará borrar cada una de las imágenes.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Gonet se refirió a un tatuaje con el nombre “Esteban”, ubicado debajo de una rosa. La influencer planteó una duda sobre cómo evolucionaría la eliminación del diseño y lanzó una frase que sintetizó su postura frente a esa historia.

Una mujer de cabello oscuro baja la pretina de su pantalón para mostrar un tatuaje en la cadera junto a un equipo médico
La Reini enseña el tatuaje en alusión a Marilyn Manson

“Esta rosa, abajo dice Esteban. ¿Se borra todo al mismo tiempo o se me va a borrar primero la rosa y va a decir Esteban otra vez?”, preguntó. Tras escuchar que el tatuaje se elimina de forma conjunta, reaccionó con alivio y humor: “No voy a volver con Esteban ni loca”.

La secuencia terminó con la confirmación de que continuará con el procedimiento. “Bueno, el próximo, chicos, es este. Vamos por la tercera sesión. Re bien”, cerró frente a la cámara.

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