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Daniel Osvaldo sigue internado y reveló el origen de la infección que puso en riesgo su vida

El músico permanece en terapia intermedia mientras recibe medicación y se somete a estudios para determinar si hubo otros factores que agravaron el cuadro

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intermedia debido a una infección grave en el pulmón derecho
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Daniel Osvaldo permanece en terapia intermedia y recibe medicación mientras los médicos completan estudios y cultivos. El objetivo es descartar si otro factor también intervino en el cuadro que afectó su salud.

En exclusiva contó a Infobae Al Amanecer que una caries no tratada derivó en la infección pulmonar grave que motivó su internación. La afección comprometió el pulmón derecho, lo dejó en terapia intensiva y aún requiere controles médicos.

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El músico afirmó que se siente mejor y espera el traslado a una habitación común durante los próximos días. También dejó algunos medicamentos y mostró cambios en su estado general desde el ingreso al sanatorio.

La infección que afectó el pulmón derecho

Osvaldo ingresó al sanatorio con una infección que comprometió de forma grave sus pulmones. El cuadro afectó con mayor fuerza el pulmón derecho.

La enfermedad lo llevó a terapia intensiva, donde recibió atención por la gravedad de su estado. Luego pasó a terapia intermedia, donde continúa su recuperación.

Random - Daniel Osvaldo
Una caries no tratada a tiempo desencadenó la infección pulmonar que derivó en la extracción de la pieza dental (Candela Teicheira)

Relató que los médicos le remarcaron el peso de su condición física previa. Según le explicaron, la actividad física que realizó durante su vida ayudó a su organismo.

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El músico consideró que ese antecedente influyó en la evolución del cuadro. La infección había alcanzado un nivel de gravedad que puso en riesgo su vida.

Al principio, Osvaldo creyó que los síntomas respondían a dolores musculares. Esa interpretación retrasó la consulta médica y la llegada al sanatorio.

La caries que provocó la infección

Osvaldo identificó una caries como la causa que desencadenó la infección pulmonar. La pieza dental no recibió tratamiento a tiempo y luego se infectó.

Durante la internación, le extrajeron la muela afectada. Después de esa intervención, el músico empezó a mostrar una mejor evolución.

Los médicos todavía realizan cultivos y otros estudios. Buscan descartar que una causa adicional haya contribuido al cuadro que motivó su internación.

La caries no fue el único elemento que incidió en su estado de salud. Osvaldo también tenía las defensas bajas cuando enfrentó la infección.

Daniel Osvaldo y su presente en la música captura
El retraso en la consulta médica ocurrió porque el músico confundió inicialmente los síntomas con dolencias musculares

Esa combinación agravó el cuadro y obligó a un seguimiento clínico permanente. El músico continúa bajo control mientras avanza con el tratamiento.

El caso no implica que todas las caries deriven en una infección pulmonar. La situación de Osvaldo incluyó una infección dental y un organismo con defensas bajas.

El cambio de hábitos tras la internación

El tabaquismo tampoco ayudó a la condición de Daniel Osvaldo durante el cuadro. El músico decidió abandonar el cigarrillo a partir de la internación.

No estoy fumando desde hace dos semanas”, contó Osvaldo. También dijo que duerme mejor y que recuperó la capacidad de percibir olores.

No pienso fumar nunca más”, agregó. El músico vinculó esa decisión con una revisión de sus hábitos y de distintos aspectos de su vida cotidiana.

Osvaldo afirmó que el cuadro lo obligó a modificar conductas que había sostenido durante años. La internación también cambió su percepción sobre el cuidado de su salud.

Los profesionales explicaron que la actividad física realizada durante su vida ayudó a la evolución de su organismo EFE/Maurizio Degl' Innocenti
Los profesionales explicaron que la actividad física realizada durante su vida ayudó a la evolución de su organismo EFE/Maurizio Degl' Innocenti

El músico expresó que ahora atraviesa una etapa de recuperación. “Por suerte me siento bien y cada día mejor”, afirmó.

Los estudios y el posible traslado a una habitación común

Daniel Osvaldo continúa en terapia intermedia mientras los médicos evalúan su evolución. El equipo médico mantiene la medicación y los controles necesarios.

Los estudios buscan establecer si existió otra causa vinculada con la infección. Hasta el momento, la caries aparece como el origen identificado del cuadro.

El músico espera pasar a una habitación común en los próximos días. Ese traslado dependerá de la evolución clínica y de los resultados de los análisis.

La extracción de la muela infectada formó parte del tratamiento que recibió durante la internación. Osvaldo mostró mejoras después de ese procedimiento.

El músico espera el alta médica una vez que complete los controles pendientes y los médicos confirmen que puede continuar su recuperación fuera del sanatorio.

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