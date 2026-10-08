El impensado discurso de uno de los periodistas más críticos de Messi tras su despedida de la selección argentina

El periodista Matías Palacios aparece con lágrimas durante una intervención en el programa de televisión El Chiringuito de Jugones. En la escena, el colaborador habla en relación con la despedida del futbolista argentino

Guardar

Un cruce inesperado de emociones se produjo en el programa español El Chiringuito, cuando el periodista Tomás Roncero, panelista habitual y declarado hincha del Real Madrid, respaldó con un discurso emotivo al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, tras la despedida del rosarino del combinado nacional. El episodio ocurrió luego de que el argentino Matías Palacios, también panelista del programa, rompiera en llanto al hablar sobre el retiro del astro.

Messi disputó el martes 6 de octubre su último partido con la camiseta albiceleste, en un amistoso ante Benín que terminó 3 a 0 en el estadio Monumental. El capitán sumó dos asistencias y convirtió un gol de penal en una jornada que la organización había preparado como homenaje a su trayectoria con la selección.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión del programa, que conduce Josep Pedrerol, Palacios se quebró al evocar la carrera del astro. “Nos hizo muy felices durante 20 años, Josep. Con lo difícil que es ser feliz en el día a día, este chico nos hizo felices durante 20 años, seis Mundiales”, expresó el periodista, con la voz entrecortada. “Yo soy un agradecido a la vida de haberlo visto las veces que lo vi en los Mundiales, de haberlo disfrutado, de haberlo visto campeón del mundo”, agregó.

En un fragmento del programa de televisión El Chiringuito de Jugones, el periodista Tomás Roncero emite sus comentarios tras las declaraciones de Lionel Messi sobre la selección argentina

Palacios destacó además el recorrido personal del jugador. “Es un ejemplo de caerse y levantarse y de luchar y de pelearla y de que te digan cosas feas y que sigas y que insistas y que perseveres, que seas resiliente”, afirmó, antes de cerrar su intervención con un agradecimiento directo. “Gracias, Leo. Gracias. Gracias eternas. Gracias a la vida por haberte visto, por haber hecho todo lo que hiciste con la selección argentina y haber generado este final, con lo difícil que es decir: ‘Bueno, este es el momento’”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La reacción de Palacios despertó en Roncero una reflexión que contrastó con su postura habitual sobre el futbolista argentino, a quien había cuestionado públicamente en los días previos a la despedida. El periodista español señaló que la emoción de sus colegas de panel lo interpeló. “Muchos compañeros que yo veo aquí, que yo creo que hasta su felicidad personal depende de Messi. Y esa afiliación sentimental te ata de una manera de por vida. Entonces, el día que ese cordón se rompe, yo estaría ahora mismo desolado como ellos, te lo digo en serio”, expresó.

Messi se despidió de la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

“A mí sí me ha llegado el discurso de Leo”, reconoció Roncero, quien admitió haber identificado en sus colegas una dependencia emocional con la carrera del jugador. “Me he dado cuenta que alguno de mis compañeros, pues con perdón, no se iban de vacaciones igual de felices si Leo triunfaba o no, porque parecía que es que iban en el mismo vagón abrazados”, relató. “Si se va, es como decir, ¿dónde está Leo? Parece como que sin Leo su vida se queda vacía”, añadió.

PUBLICIDAD

El periodista matizó su balance sobre la trayectoria del capitán argentino, al que había criticado horas antes por lo que consideró un historial de fracasos “maquillados” por la prensa. “No pasa nada. Se mira por el retrovisor con orgullo, ha ganado muchas cosas, ha perdido muchas también, porque no siempre ganaba él”, dijo. Sin embargo, aclaró que la emoción de Palacios lo afectó. “Me ha dado penilla porque le veo muy tocado. Y las lágrimas de Matías las entiendo porque me ha pasado cuando se ha ido alguna de mis leyendas”, completó.

Roncero trazó entonces un paralelismo con otras despedidas futbolísticas que marcaron su propia experiencia como hincha del Real Madrid. “Yo cuando se fue Raúl, yo lloré. Cuando volvió al Bernabéu, me acuerdo, lloré. Sé que si un día vuelve Cristiano al Bernabéu, lloraré”, relató

PUBLICIDAD

El panelista cerró su intervención con una reflexión sobre el vínculo entre el fútbol y la infancia de los aficionados. “En el fondo somos unos niños todos, porque el fútbol te lleva a la niñez”, afirmó. “Porque cuando tú te enamoras del fútbol, cuando eres un niño que eliges a tus ídolos. Entonces, cuando se van los ídolos, se va una parte de tu niñez”, explicó. Por eso, dijo entender la reacción de sus compañeros ante el retiro de Messi de la selección. “Te digo que yo sí les entiendo la desolación que noto en sus caras y, al menos, la comparto”, concluyó.