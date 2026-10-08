Máquinas o peso libre: dos estudios analizan cuál ofrece mejores resultados para ganar músculo, fuerza y rendimiento

Un metaanálisis publicado en BMC Sports Science reunió 13 estudios para comparar los efectos de las máquinas y el peso libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el gimnasio, la elección entre peso libre y máquinas suele presentarse como una diferencia de método. Barras y mancuernas exigen controlar la carga durante el movimiento, mientras que las máquinas guían la trayectoria. Sin embargo, esa distinción no define por sí sola cuál opción favorece más el aumento de masa muscular.

El metaanálisis publicado en BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, reunió 13 estudios con 1.016 participantes para comparar ambas modalidades. La investigación analizó sus efectos sobre fuerza máxima, hipertrofia y rendimiento de salto.

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Los resultados mostraron ganancias musculares comparables entre máquinas y peso libre. Tampoco se detectó una ventaja general en fuerza máxima o salto, aunque las mejoras de fuerza tendieron a reflejar el tipo de ejercicio practicado.

Las máquinas de gimnasio y el peso libre generan aumentos de masa muscular comparables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las máquinas muestran resultados comparables en hipertrofia y fuerza general

Las máquinas de entrenamiento guían la carga por una trayectoria definida por el equipo. Ese funcionamiento no anticipa, por sí solo, una diferencia en el aumento de masa muscular.

Según el metaanálisis, el entrenamiento con máquinas obtuvo resultados comparables al peso libre en hipertrofia.

La diferencia global tampoco fue significativa para fuerza máxima dinámica, fuerza isométrica o salto con contramovimiento. La fuerza isométrica es la capacidad de generar tensión muscular sin que cambie de forma visible la longitud del músculo.

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El ensayo no halló ventajas de una modalidad sobre otra en pruebas de velocidad o aceleración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado no implica que todos los ejercicios produzcan adaptaciones idénticas, sino que el conjunto de investigaciones no detectó una superioridad general de un formato sobre otro en las variables evaluadas.

La investigación publicada en Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports abordó una pregunta complementaria: si la elección entre barras y máquinas modifica el rendimiento atlético y la arquitectura muscular cuando las condiciones del entrenamiento son equivalentes.

Durante ocho semanas siguió a 34 hombres con experiencia en entrenamiento de fuerza. Los grupos realizaron rutinas con la misma intensidad, fatiga dentro de las series y recuperación, con diferencias solo en el tipo de carga.

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El ensayo, publicado en Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, informó mejoras similares en rendimiento e indicadores de arquitectura muscular, que describen características estructurales del músculo.

Las ganancias de fuerza responden de manera específica al tipo de ejercicio utilizado durante el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

No halló diferencias entre ambos grupos en cambio de dirección, salto vertical ni capacidad anaeróbica de las piernas. La capacidad de sprint tampoco mostró diferencias y la velocidad y la aceleración no mostraron una ventaja estadísticamente significativa para ninguna modalidad dentro de esa muestra.

La fuerza refleja la modalidad practicada

El peso libre incluye barras, mancuernas y otras cargas sin una trayectoria fijada por un aparato. Cada repetición exige conducir el peso durante todo el recorrido. El metaanálisis, sin embargo, no tradujo esa diferencia mecánica en una ventaja general para la hipertrofia.

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El metaanálisis señaló que los cambios de fuerza tienden a ser específicos de la modalidad entrenada. Quienes practican con peso libre tendieron a mejorar más en pruebas de peso libre.

El análisis vinculó ese resultado con la especificidad de la modalidad practicada, sin establecer una superioridad general de máquinas o barras.

El uso de peso libre produce mejores resultados cuando la evaluación se realiza con esa misma modalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una prueba de fuerza con barra no evalúa exactamente la misma habilidad que otra realizada en una máquina. Por eso, los autores no presentaron esa diferencia como una evidencia de superioridad general, sino como un efecto asociado a la modalidad aplicada durante el programa de entrenamiento.

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Ninguna modalidad se impone en todos los resultados analizados

Los dos estudios evitan presentar la elección entre máquinas y peso libre como una competencia con un ganador único.

El metaanálisis no encontró diferencias generales en hipertrofia, fuerza máxima y salto. Los resultados de rendimiento y arquitectura muscular también fueron semejantes entre los grupos evaluados.

Los investigadores concluyen que ninguna modalidad de entrenamiento presenta una superioridad global para ganar músculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias aparecen cuando la evaluación reproduce la modalidad entrenada.

El metaanálisis publicado en BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation identificó mejores resultados del peso libre en pruebas de peso libre, sin establecer una superioridad general entre las dos modalidades.