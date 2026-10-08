El Salvador

Golpe al narcotráfico en El Salvador: Incautan $48.1 millones en cocaína tras desmantelar red marítima trasnacional

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil desmantelaron la madrugada de este jueves una red marítima de tráfico de drogas y decomisaron cocaína valuada en más de USD 48 millones

Agentes de la PNC y fiscales de la FGR durante el operativo simultáneo ejecutado en las zonas costeras de Ahuachapán, Usulután y La Paz. (Cortesía: FGR).
Agentes de la PNC y fiscales de la FGR durante el operativo simultáneo ejecutado en las zonas costeras de Ahuachapán, Usulután y La Paz. (Cortesía: FGR).
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En horas de la madrugada de hoy, 8 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, en una acción coordinada con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo simultáneo en los departamentos de Ahuachapán, Usulután y La Paz.

El procedimiento tuvo como objetivo desarticular una compleja red transnacional dedicada al tráfico ilícito de cocaína, la cual utilizaba la franja costera e insular del territorio salvadoreño como corredor estratégico de tránsito marítimo.

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Según los informes presentados por el ministerio público, la investigación contra esta organización criminal dio inicio en julio de 2024. Desde esa fecha hasta la actualidad, el trabajo articulado de inteligencia y vigilancia ha permitido asestar severos golpes financieros a la banda narco.

En relación con las personas detenidas, las autoridades confirmaron que el proceso judicial ya contaba con doce imputados que fueron capturados previamente en distintas fases de la investigación desarrollada desde el año pasado.

A este grupo se suman los sujetos que resultaron arrestados durante las intervenciones de esta madrugada, incrementando la cantidad de integrantes de la estructura que serán sometidos a los tribunales.

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Fuerzas combinadas de la FGR y la PNC irrumpieron en inmuebles de Ahuachapán, Usulután y La Paz (Cortesía: FGR).
Fuerzas combinadas de la FGR y la PNC irrumpieron en inmuebles de Ahuachapán, Usulután y La Paz (Cortesía: FGR).

Entre los involucrados figuran pescadores artesanales y colaboradores de la franja costera, quienes utilizaban su conocimiento marítimo para facilitar logística, combustible y resguardo a los cargamentos de droga en puntos estratégicos de Ahuachapán, Usulután y La Paz.

Estos colaboradores locales abastecían a las tripulaciones de combustible, sistemas de posicionamiento global (GPS) y embarcaciones adicionales para evadir los patrullajes navales.

En total, las autoridades han incautado 1,917 kilogramos de cocaína, cuyo valor comercial en el mercado ilícito asciende a $48,193,380.00. De igual manera, se han decomisado seis embarcaciones que servían como transporte marítimo para el trasiego de la sustancia.

Todos los procesados responderán ante la justicia salvadoreña por la comisión de los delitos de:

  • Tráfico ilícito
  • Tráfico ilícito de carácter internacional
  • Agrupaciones ilícitas.
Los imputados se sumarán a las 12 personas capturadas previamente durante la investigación. (Cortesía: FGR).
Los imputados se sumarán a las 12 personas capturadas previamente durante la investigación. (Cortesía: FGR).

El delito de tráfico de drogas en El Salvador

Debido a su ubicación geográfica en el istmo centroamericano y su amplia franja costera en el Océano Pacífico, El Salvador es frecuentemente utilizado por las redes de crimen organizado como un punto de reabastecimiento y acopio temporal para la droga que viaja desde el sur del continente americano hacia los mercados de América del Norte y Europa.

En el ordenamiento jurídico nacional, el marco normativo rector en esta materia es la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Esta ley sanciona severamente la tenencia, producción, almacenamiento, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

El uso de las comunidades pesqueras por parte de los carteles internacionales representa una amenaza directa para la economía local y la seguridad costera.

Las organizaciones criminales aprovechan las necesidades socioeconómicas o el conocimiento geográfico de los pescadores para reclutarlos como proveedores de apoyo logístico en altamar, facilitando combustible, telefonía satelital, GPS y resguardo de cargamentos en las zonas de esteros e islas.

Ante este panorama, la FGR y la Fuerza Armada, a través de la Marina Nacional han intensificado los patrullajes en las 200 millas náuticas y en aguas interiores.

Los constantes decomisos a gran escala realizados en el Océano Pacífico demuestran la efectividad de los radares marinos, la inteligencia conjunta con agencias internacionales y los operativos de búsqueda y captura coordinados con la Policía Nacional Civil.

La interdicción de cargamentos millonarios busca debilitar la capacidad financiera de los grupos delictivos e impedir que las costas salvadoreñas funcionen como zonas de impunidad.

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