El gesto de 20 segundos que puede ayudar a recuperar la calma en momentos de estrés

El contacto de autorregulación consiste en colocar una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen durante 20 segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estrés puede expresarse con pensamientos insistentes, tensión muscular o una sensación de alerta que dificulta detenerse. En esos momentos, una práctica breve no reemplaza la atención profesional cuando hace falta, pero puede ofrecer una pausa concreta antes de responder a una situación exigente. Apoyar una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen durante 20 segundos es el gesto que investigó un ensayo sobre contacto de autorregulación.

De acuerdo con un artículo de The Washington Post, ese movimiento podría ayudar a reducir la respuesta fisiológica al estrés. La publicación recoge resultados que observaron una menor concentración de cortisol -hormona que interviene en la respuesta del organismo ante situaciones de estrés- en participantes que realizaron el gesto antes de una prueba estresante.

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Harvard Health explica que el estrés activa una respuesta de alerta que puede aumentar la frecuencia cardíaca, acelerar la respiración y tensar los músculos, con intervención de hormonas como el cortisol y la adrenalina.

El interés del ejercicio está en su duración y en que no requiere materiales ni un espacio específico. Sin embargo, los resultados disponibles invitan a una lectura cuidadosa. El contacto de autorregulación mostró cambios en el cortisol dentro de un experimento, pero no modificó todos los indicadores de estrés evaluados. Por eso, el hallazgo debe entenderse como una alternativa breve de apoyo, no como una solución única para el malestar sostenido.

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El ensayo evaluó un gesto breve antes de una situación estresante

Un ensayo evaluó el efecto del contacto físico en 159 personas sometidas a una prueba con oratoria y cálculo mental (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Un estudio publicado en PubMed Central analizó a 159 personas sanas de entre 18 y 35 años que participaron en una situación diseñada para generar estrés psicológico. La prueba incluyó hablar frente a evaluadores y realizar cálculos mentales. Antes de enfrentarla, los participantes se distribuyeron en grupos que recibieron distintas consignas.

Un grupo practicó el contacto de autorregulación durante 20 segundos. Las opciones incluían colocar una o ambas manos sobre el corazón o el abdomen, o tocar otras zonas del cuerpo que resultaran cómodas. La mayoría eligió apoyar la mano derecha sobre el lado izquierdo del pecho y la izquierda sobre el abdomen. También se les pidió hacer dos o tres respiraciones profundas y prestar atención a la presión y la temperatura de las manos.

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Otro grupo recibió un abrazo de la misma duración y un tercero realizó una tarea de control sin contacto físico. El diseño permitió comparar el efecto de estas intervenciones antes de una experiencia de exigencia social. La investigación midió cortisol en saliva, frecuencia cardíaca y la percepción que cada participante tenía de su propio estado emocional.

La prueba no evaluó si el gesto resuelve las causas de un problema de estrés ni si produce el mismo resultado fuera de un contexto experimental. Su aporte consiste en examinar una acción breve y concreta antes de un desafío determinado. El estudio comparó el gesto con un abrazo y con una condición de control, en lugar de atribuir cualquier cambio a la práctica sin contraste.

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Los cambios aparecieron en el cortisol, no en todos los indicadores de estrés

El ejercicio de autorregulación no modificó la frecuencia cardíaca ni la valoración subjetiva sobre el estado emocional de los participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de la situación estresante, quienes realizaron el contacto de autorregulación y quienes recibieron un abrazo mostraron niveles promedio de cortisol inferiores a los del grupo de control. El estudio informó diferencias en tres de los cuatro momentos de medición posteriores a la prueba. Además, el grupo que practicó el gesto de autorregulación presentó un retorno más rápido de sus valores de cortisol hacia el nivel inicial.

Los resultados no fueron iguales en todas las variables. La frecuencia cardíaca y las respuestas subjetivas sobre estrés no mostraron diferencias entre los grupos. Esa distinción es relevante porque evita presentar el movimiento como un método capaz de modificar de inmediato cada aspecto de la experiencia de estrés. El experimento registró una variación fisiológica, pero no una reducción equivalente en lo que las personas dijeron sentir.

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Una revisión sistemática disponible en PubMed Central reunió 137 estudios y analizó intervenciones basadas en el contacto físico. El trabajo encontró efectos en distintos indicadores de salud y señaló resultados vinculados con el cortisol, la ansiedad, la depresión, la fatiga y el dolor. Aun así, esa revisión examinó prácticas y poblaciones diversas, por lo que no permite equiparar todos los tipos de contacto con el gesto de 20 segundos evaluado en el ensayo.

Harvard Health menciona que las técnicas de relajación, la respiración, la actividad física, el descanso y el apoyo social pueden formar parte del manejo cotidiano del estrés. El contacto de autorregulación puede incorporarse como una práctica breve, siempre que se lo considere dentro de ese conjunto y no como sustituto de una evaluación cuando el malestar se mantiene, se intensifica o afecta las actividades diarias.

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La evidencia reunida hasta ahora describe un efecto posible en condiciones controladas y con participantes concretos. La utilidad del gesto puede variar según el contexto y la persona. El dato central es que 20 segundos de contacto sobre el pecho y el abdomen fueron suficientes para producir una diferencia en el cortisol dentro de ese ensayo, aunque la investigación no demuestra que el recurso funcione de igual forma ante todos los tipos de estrés.