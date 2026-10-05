De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2026

La ANSES otorga un incremento del 1,66 % en los haberes previsionales de octubre según el Índice de Precios al Consumidor (REUTERS/Agustin Marcarian)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica desde octubre una suba de 1,66% en los haberes previsionales, según la actualización mensual vinculada a la inflación. El incremento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos titulares recibirán el bono previsional extraordinario según el cronograma de pagos del organismo.

La actualización fue formalizada a través de la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida también alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, además de modificar las bases imponibles que se utilizan para los aportes al sistema de seguridad social.

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De cuánto es la PUAM en octubre 2026

Los titulares de la PUAM de ANSES cobran un haber mensual de $348.598,81. Como la prestación se ubica por debajo de la jubilación mínima, reciben el bono extraordinario completo de $70.000, por lo que el ingreso total de octubre asciende a $418.598,81.

El Gobierno confirmó el pago del bono previsional extraordinario mediante el Decreto 1108/2026. El adicional alcanza a jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la PUAM; tiene carácter no remunerativo, se acredita junto con el haber mensual y no está sujeto a descuentos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor garantiza el 80 % de la jubilación mínima y acceso a PAMI a personas de 65 años o más sin aportes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prestación está prevista en la Ley 27.260 y se dirige a personas de 65 años o más que no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse. Equivale al 80% de la jubilación mínima y permite acceder a la cobertura de salud de PAMI y al cobro de asignaciones familiares, cuando correspondan.

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De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

La actualización de octubre lleva la jubilación mínima a $435.748,51, mientras que el haber máximo es de $2.932.174,85. Los montos corresponden al aumento de 1,66% dispuesto para este mes.

Con el bono extraordinario de $70.000 ya oficializado, quienes perciben la mínima cobran un total de $505.748,51. Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el refuerzo es proporcional: se paga la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance ese tope.

La resolución 284/2026 también actualizó la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general. Desde octubre, su valor es de $199.335,05.

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El cronograma de cobro de la PUAM inicia el jueves 8 de octubre y se organiza según la terminación del DNI

Por otra parte, se elevaron las remuneraciones mínima y máxima sujetas a aportes previsionales. Desde el período devengado de octubre, la base mínima es de $146.759,98, mientras que la máxima asciende a $4.769.631,49.

El aumento alcanza asimismo a las pensiones no contributivas y a las asignaciones familiares. En este último caso, se fijó que los grupos familiares con ingresos superiores a $3.209.863 quedarán excluidos del cobro de las asignaciones familiares.

La actualización de los haberes se vincula con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El incremento previsional de octubre corresponde a la inflación tomada como referencia para la fórmula vigente.

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Cuándo cobro la PUAM de ANSES en octubre 2026

Los pagos de la PUAM seguirán el calendario de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo. Las acreditaciones comenzarán el jueves 8 de octubre y se ordenarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma previsto para octubre de 2026 es el siguiente:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

El esquema contempla el feriado nacional del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos que debían continuar luego del viernes 9 se trasladan al martes 13.

Los titulares pueden verificar la fecha y el lugar de cobro desde la plataforma Mi ANSES, con CUIL y clave de la seguridad social, o a través del calendario publicado por el organismo.

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