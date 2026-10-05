Economía

De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2026

La prestación recibe una actualización del 1,66 % y un bono extraordinario, mientras que las acreditaciones se organizan según la terminación del DNI

La ANSES otorga un incremento del 1,66 % en los haberes previsionales de octubre según el Índice de Precios al Consumidor (REUTERS/Agustin Marcarian)
La ANSES otorga un incremento del 1,66 % en los haberes previsionales de octubre según el Índice de Precios al Consumidor (REUTERS/Agustin Marcarian)
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica desde octubre una suba de 1,66% en los haberes previsionales, según la actualización mensual vinculada a la inflación. El incremento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos titulares recibirán el bono previsional extraordinario según el cronograma de pagos del organismo.

La actualización fue formalizada a través de la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida también alcanza a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, además de modificar las bases imponibles que se utilizan para los aportes al sistema de seguridad social.

PUBLICIDAD

De cuánto es la PUAM en octubre 2026

Los titulares de la PUAM de ANSES cobran un haber mensual de $348.598,81. Como la prestación se ubica por debajo de la jubilación mínima, reciben el bono extraordinario completo de $70.000, por lo que el ingreso total de octubre asciende a $418.598,81.

El Gobierno confirmó el pago del bono previsional extraordinario mediante el Decreto 1108/2026. El adicional alcanza a jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la PUAM; tiene carácter no remunerativo, se acredita junto con el haber mensual y no está sujeto a descuentos.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor garantiza el 80 % de la jubilación mínima y acceso a PAMI a personas de 65 años o más sin aportes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prestación está prevista en la Ley 27.260 y se dirige a personas de 65 años o más que no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse. Equivale al 80% de la jubilación mínima y permite acceder a la cobertura de salud de PAMI y al cobro de asignaciones familiares, cuando correspondan.

PUBLICIDAD

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

La actualización de octubre lleva la jubilación mínima a $435.748,51, mientras que el haber máximo es de $2.932.174,85. Los montos corresponden al aumento de 1,66% dispuesto para este mes.

Con el bono extraordinario de $70.000 ya oficializado, quienes perciben la mínima cobran un total de $505.748,51. Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el refuerzo es proporcional: se paga la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance ese tope.

La resolución 284/2026 también actualizó la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general. Desde octubre, su valor es de $199.335,05.

planes sociales ANSES fila
El cronograma de cobro de la PUAM inicia el jueves 8 de octubre y se organiza según la terminación del DNI

Por otra parte, se elevaron las remuneraciones mínima y máxima sujetas a aportes previsionales. Desde el período devengado de octubre, la base mínima es de $146.759,98, mientras que la máxima asciende a $4.769.631,49.

El aumento alcanza asimismo a las pensiones no contributivas y a las asignaciones familiares. En este último caso, se fijó que los grupos familiares con ingresos superiores a $3.209.863 quedarán excluidos del cobro de las asignaciones familiares.

La actualización de los haberes se vincula con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El incremento previsional de octubre corresponde a la inflación tomada como referencia para la fórmula vigente.

Cuándo cobro la PUAM de ANSES en octubre 2026

Los pagos de la PUAM seguirán el calendario de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo. Las acreditaciones comenzarán el jueves 8 de octubre y se ordenarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma previsto para octubre de 2026 es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

El esquema contempla el feriado nacional del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos que debían continuar luego del viernes 9 se trasladan al martes 13.

Los titulares pueden verificar la fecha y el lugar de cobro desde la plataforma Mi ANSES, con CUIL y clave de la seguridad social, o a través del calendario publicado por el organismo.

Temas Relacionados

PUAMANSESJubiladosJubilacionesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 3

El calendario de pagos incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, con fechas diferenciadas según la prestación y un aumento del 1,66 % en los montos

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 3

Tras el paso del FMI, el Banco Central aceleró la compra de reservas: a qué “poder de fuego” aspira Caputo para las elecciones

La semana pasada la entidad que conduce Santiago Bausili se llevó USD 369 millones del mercado, casi lo mismo que había comprado en todo septiembre. El número que calculó Economía para afrontar el clima electoral

Tras el paso del FMI, el Banco Central aceleró la compra de reservas: a qué “poder de fuego” aspira Caputo para las elecciones

Cuenta regresiva para el FAL: hasta cuándo deben registrarse los empleadores y qué sucederá si no lo hacen

Paso por paso, cuáles son las condiciones que deben tener en cuenta las empresas para contratar el Fondo de Asistencia Laboral, el nuevo mecanismo para el pago de indemnizaciones laborales

Cuenta regresiva para el FAL: hasta cuándo deben registrarse los empleadores y qué sucederá si no lo hacen

Por qué los precios de los activos argentinos volvieron al nivel preelectoral de 2025

Mientras que los bonos soberanos en dólares rinden por encima del 11%, varios ADR retrocedieron al nivel de octubre del año pasado. Cuál es la lectura de los agentes del mercado

Por qué los precios de los activos argentinos volvieron al nivel preelectoral de 2025

Los inversores del mundo y la ventaja de Bolsonaro en primera vuelta: el ETF de Brasil subía 8 por ciento

El resultado final, aunque incierto, puede favorecer a la argentina. Las consultoras locales destacaron algunos datos positivos de la economía argentina

Los inversores del mundo y la ventaja de Bolsonaro en primera vuelta: el ETF de Brasil subía 8 por ciento

DEPORTES

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

TELESHOW

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

INFOBAE AMÉRICA

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg por el uso de la luz para estudiar las células y las neuronas

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg por el uso de la luz para estudiar las células y las neuronas

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Un juez ordenó una segunda prisión preventiva para el exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La abstención alcanzó el 21,08% en Brasil: más de 33 millones de electores no votaron en la primera vuelta presidencial