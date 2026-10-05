Sociedad

Cuándo podría llover en el AMBA y qué pasará con la temperatura esta semana

El cielo permanecerá mayormente nublado durante los próximos días. Sin embargo, no necesariamente la nubosidad estará acompañada de precipitaciones

Vista aérea de la ciudad de Buenos Aires con edificios, avenidas, el Obelisco y el río bajo nubes grises.
Un cielo cubierto de nubes grises se extiende sobre los edificios y las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La segunda semana de octubre comienza con cielos despejados en Buenos Aires, pero la calma durará poco, ya que a partir del miércoles, un ingreso de aire frío desde el sur reorganizará la circulación atmosférica sobre buena parte del país y dejará su marca sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas que se alejarán de los valores propios de esta época del año. Las lluvias, mientras tanto, quedarán reservadas para la segunda mitad de la semana, cuando el contraste entre masas de aire se vuelva más pronunciado.

El lunes ofrecerá el panorama más benigno del período. Las temperaturas se moverán entre los 13 °C de mínima y los 23 °C de máxima, con cielos mayormente despejados durante toda la jornada y probabilidad de precipitaciones del 0%. Los vientos soplarán entre 7 y 12 km/h, sin variaciones notorias a lo largo del día.

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El martes va a mantener una estructura similar, aunque con una leve caída en la máxima: el termómetro alcanzará los 21 °C y la mínima se ubicará nuevamente en los 13 °C. El cielo permanecerá con escasa nubosidad y el riesgo de lluvia continuará en 0%. Los vientos rondarán entre 7 y 22 km/h, según la franja horaria, con mayor actividad durante las horas centrales del día.

El quiebre llegará el miércoles. Las temperaturas caerán de forma perceptible: la máxima no superará los 19 °C y la mínima descenderá hasta los 14 °C. El cielo se cubrirá de nubes y la probabilidad de lluvia trepará al rango del 10%, aunque en algunos momentos del día puede ubicarse entre el 0% y el 10%. Las ráfagas de viento se intensifican, con valores que oscilarán entre los 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, y entre los 23 y 31 km/h durante la noche.

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El SMN prevé cielos nublados sobre el Área Metropolitana desde el miércoles, con temperaturas máximas que no superarán los 19 °C hasta el fin de semana
El SMN prevé cielos nublados sobre el Área Metropolitana desde el miércoles, con temperaturas máximas que no superarán los 19 °C hasta el fin de semana

Según Meteored, las anomalías de temperatura previstas por el modelo ECMWF muestran valores negativos muy marcados sobre buena parte de la región Pampeana, con descensos que pueden alcanzar entre -5 °C y -7 °C respecto de los promedios históricos para esta fecha.

Para el jueves el panorama no mejorará demasiado. La máxima se va a mantener en 18 °C y la mínima subirá apenas a los 15 °C. La nubosidad persistirá y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en el rango del 0% al 10%. Los vientos continuarán activos, entre 13 y 22 km/h en los turnos matutino y vespertino, y entre 23 y 31 km/h durante la noche.

El viernes se va a replicar el esquema térmico del jueves: máxima de 19 °C y mínima de 15 °C. El cielo seguirá nublado y las chances de lluvia se sostendrán en la franja del 0% al 10%. Los vientos muestran el mismo patrón horario que los días previos, con velocidades nocturnas que vuelven a escalar al rango de 23-31 km/h.

Llegado el sábado, la semana cerrará con una máxima de 19 °C y una mínima de 14 °C. Será la jornada con mayor probabilidad de lluvia del período: entre el 10% y el 40% durante la mañana, con descenso al 0%-10% en la tarde y la noche. Los vientos se mantendrán entre 13 y 22 km/h.

Los vientos nocturnos se intensifican a partir del miércoles en Buenos Aires, con velocidades que oscilan entre 23 y 31 km/h de jueves a viernes
Los vientos nocturnos se intensifican a partir del miércoles en Buenos Aires, con velocidades que oscilan entre 23 y 31 km/h de jueves a viernes

En cuanto al mapa de alertas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), solo el extremo norte del país —en sectores de Misiones y Formosa— aparecen marcados en amarillo, indicando condiciones diferenciadas respecto del resto. Otras regiones bajo alerta amarilla son el área cordillerana de San Juan y Mendoza.

Este contraste entre el norte y el centro-sur del país es consistente con el escenario descripto por Meteored, donde las masas de aire cálido y húmedo se concentran sobre el NEA mientras el sur avanza con aire más fresco.

Precisamente sobre el norte argentino, los acumulados de lluvia previstos hasta el sábado 10 muestran registros que se aproximan o superan los 100 mm en algunos sectores del NEA. La ciudad de Posadas aparece con cerca de 160 mm proyectados, mientras que Formosa y Resistencia se ubican en torno a los 80 mm y 70 mm, respectivamente. Más al sur, San Luis podría acumular hasta 60 mm y Tucumán alrededor de 50 mm, aunque la distribución variará según la evolución de cada sistema de precipitaciones.

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