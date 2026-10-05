Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

Fefe Bongiorno abordó su bisexualidad en el ciclo Fort Night Show y señaló la existencia de prejuicios sobre los hombres con esta orientación sexual (Video: Instagram)

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Fefe Bongiorno, integrante del equipo de LAM (América TV), habló abiertamente sobre su bisexualidad durante una entrevista en el ciclo Fort Night Show, del canal Blender, conducido por Marta Fort. El periodista remarcó que existe un prejuicio extendido respecto de los hombres que se identifican como bisexuales, al punto de que muchas personas ponen en duda su propia orientación.

“Mucha gente no me cree que yo soy bisexual”, expresó Bongiorno durante la charla, al tiempo que planteó una reflexión sobre la escasa visibilidad masculina en torno a esta orientación sexual. “¿Vos conocés muchos chabones que hablen de ser bisexuales que se reconozcan bisexuales?”, consultó a la conductora, quien coincidió en que, entre sus círculos cercanos, la mayoría de las personas que conoce se identifican directamente como homosexuales o heterosexuales.

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La conductora Marta Fort se identificó como bisexual durante el intercambio generado en la transmisión del canal Blender

Durante el intercambio, Marta Fort también se definió como bisexual y planteó sus propias dudas sobre cómo suele vivirse esta orientación entre varones y mujeres homosexuales que, según su experiencia, mantienen vínculos esporádicos con personas del género opuesto sin modificar su identificación habitual. “Yo no sé ya a este punto si creer en la bisexualidad, porque tanto yo como mis amigos gays que dicen ser bisexuales, ellos están con chicos, con chicos, con chicos, y esporádicamente en una fiesta les copa una mina y están con la mina”, explicó la conductora.

Ante ese planteo, Fefe ensayó una explicación sobre las dinámicas sociales que, a su entender, influyen en estos comportamientos. “Para mí, ahí hay varias cosas. Primero, el chabón es más fácil que la mina. Y segundo, hay muchas chicas heterosexuales a las que un hombre bisexual, se las baja, aunque no lo digan”, sostuvo el integrante del ciclo de Ángel de Brito, quien agregó que esa dinámica se reflejó en su propia experiencia personal. “Me ha pasado muchas veces. A veces me lo han dicho y a veces no, pero me doy cuenta”, relató.

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Fefe explicó además que la mayoría de sus parejas fueron mujeres bisexuales, a quienes describió como personas con menos prejuicios frente a su orientación. “Es un prejuicio que no tienen tanto. Pero a mí no me cambia nada, como que no es algo que me preocupe”, remarcó Bongiorno, quien fue consultado por Fort sobre si su interés abarcaba también a personas trans. “Sí, con una chica trans, con un chico trans. Me es lo mismo eso. No me cierra nada. Hay que divertirse en la vida”, sentenció.

El comunicador manifestó que tuvo parejas mayoritariamente constituidas por mujeres bisexuales y remarcó su apertura hacia las personas trans

La entrevista en Fort Night Show se suma a otras instancias en las que Bongiorno repasó públicamente distintos aspectos de su vida personal y profesional. En una charla con el ciclo Nacidos en Redes, de Infobae, el comunicador había relatado su recorrido desde que comenzó a usar Twitter, hoy X, a los nueve años, hasta convertirse en una de las voces más reconocidas del análisis de realities en Argentina. “Yo le debo mucho a las redes sociales más allá de mi trabajo de ahora. Todos mis intereses fueron nutridos a partir de las redes sociales”, había explicado en esa oportunidad.

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Bongiorno, licenciado en Relaciones Internacionales, comenzó a ganar notoriedad masiva a partir de octubre de 2022, cuando sus resúmenes diarios sobre Gran Hermano en Twitter pasaron de 3.000 a 100.000 seguidores en apenas tres semanas. Desde entonces, se consolidó como productor y panelista en LAM, además de participar en los programas de streaming Patria y Familia, de LUZU TV, y El Ejército de La Mañana, de Bondi. “Yo no vengo de una familia de dinero ni nada. A mí me gusta recalcar que yo no soy hijo de nadie”, había señalado en aquella entrevista, al referirse a su trayectoria dentro de los medios de comunicación.