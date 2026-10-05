El Senado tendrá otra semana con actividad reducida y el foco estará puesto en Diputados

La estratégica comisión de Acuerdos la Cámara alta, durante una audiencia pública realizada en junio pasado (Fotos: Prensa Senado)

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Con legisladores aún de viaje y otros que comenzarán en las próximas horas a sumar millas y sellos en pasaportes, el Senado tendrá otra semana con actividad reducida y, por ende, el foco quedará puesto más en Diputados, donde transcurre el grueso de temas que más interesan al oficialismo y oposición.

En la Cámara alta se conocía con anticipación la disminución de encuentros. Fue por ese motivo que la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, realizó tres sesiones en un mes para aliviar la agenda de la Casa Rosada, que se encontraba frenada allí y logró ser destrabada en una porción no menor. No obstante, restan iniciativas de peso que volvieron a ser promocionadas con un festín de fotos y picardías desde el Ejecutivo que, por ahora, no se traducen en votos. El ejemplo más claro son las PASO.

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Días atrás sorprendió en el Senado la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto, ex soldado de Martín y “Lule” Menem. Por ende, era un leal de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Tras su partida, debe resolverse comando de la estratégica comisión de Acuerdos, donde se analizan los pliegos judiciales -Corte incluida-, ascensos diplomáticos y militares.

Como contó Infobae, y si bien no estaría confirmado hasta que la bancada realice una cumbre -recién se habla del martes 13-, las fichas apuntan hacia otra fiable de la hermana del jefe de Estado, la neuquina Nadia Márquez, una pastora evangélica impedida de ser candidata en su provincia por una vieja probation y una reforzada ley de Ficha Limpia local.

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Sandra Mendoza es la secretaria de Acuerdos. Integra Convicción Federal junto a Guillermo Andrada -a su derecha- y Carolina Moisés. Buscan mostrarse -muchas veces, sin éxito- alejados de la bancada K que hasta inicio de año defendían con fervor

Para concretar el enroque y, debido a que la senadora ya la integra, el lugar de Pagotto sería ocupado por el rionegrino Enzo Fullone. El rionegrino está bien referenciado dentro del bloque y por la propia Casa Rosada. Luego habrá que proponer a Márquez como líder de Acuerdos, cuyo vice es el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).

Como Márquez es, en la actualidad, quien maneja la comisión -también importante- de Legislación General, dicho sitial sería cedido al oficialista Juan Cruz Godoy (Chaco). Acuerdos es, por ahora, una con trabajo confirmado para pasado mañana -11-, cuando se realice una nueva audiencia para analizar propuestas judiciales.

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El inconveniente, según pudo averiguar este medio, es que Abab avisó, con semanas de anticipación, que estará en la feria internacional de pesca de Vigo, España. El marplatense siempre tuvo una lupa encima de esta temática. Así, la máxima autoridad en Acuerdos presente sería -si regresó del exterior- su secretaria, la peronista ahora no K Sandra Mendoza, conocida por haber mencionado la “espada de Dómacle” en pleno recinto. En esta comisión, entre libertarios y aliados casi que dejaron sin butacas al cristinismo, que nunca presentó su nómina en modo queja. Hay dos espacios sin ocupar. La Casa Rosada avanzó este año con centenares de pliegos.

Para mañana sí aparece, atada con alambre, la bicameral Mixta Revisora de Cuentas, o el equivalente al enlace del Congreso con la Auditoría General de la Nación (AGN). La última es regenteada por el peronista -de kirchnerismo fluctuante- Juan Manuel Olmos. La oposición aguarda un estudio sobre el oro enviado al exterior, con el que busca acorralar al titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien ya manifestó en el propio Congreso que parte de esas reservas físicas de la Argentina fueron trasladadas y depositadas en el Banco de Pagos Internacionales suizo (BIS, por siglas en inglés).

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Quien lidera la bicameral es el ex jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). Según pudo saber Infobae, la auditoría sobre el oro está en un 70% y, entre los viajes de legisladores y la poca actividad que habrá en la semana, se analiza posponer el convite. De ser así, lo único que quedaría en pie para es un evento de la de Ciencia, para pasado mañana. Allí está el cristinista Eduardo de Pedro, que durante el fin de semana apareció en Brasil para apoyar a “Lula” da Silva. No le trajo mucha suerte. Resta saber si habrá sesión en octubre: una mayoría ya descartó la primera quincena y piensa más hacia final del corriente mes.