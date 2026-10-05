Política

El Senado tendrá otra semana con actividad reducida y el foco estará puesto en Diputados

Para el miércoles está agendada una audiencia pública por pliegos judiciales. No se sabe aún quién comandará el convite. También hay dudas por una bicameral que roza el tema del oro enviado al exterior. La auditoría sobre ello está en un 70%

Comisión de Acuerdos en la que tratan pliegos del Poder Judicial , el 30 de junio de 2026, en el salón Azul del Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina
La estratégica comisión de Acuerdos la Cámara alta, durante una audiencia pública realizada en junio pasado (Fotos: Prensa Senado)
Guardar

Con legisladores aún de viaje y otros que comenzarán en las próximas horas a sumar millas y sellos en pasaportes, el Senado tendrá otra semana con actividad reducida y, por ende, el foco quedará puesto más en Diputados, donde transcurre el grueso de temas que más interesan al oficialismo y oposición.

En la Cámara alta se conocía con anticipación la disminución de encuentros. Fue por ese motivo que la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, realizó tres sesiones en un mes para aliviar la agenda de la Casa Rosada, que se encontraba frenada allí y logró ser destrabada en una porción no menor. No obstante, restan iniciativas de peso que volvieron a ser promocionadas con un festín de fotos y picardías desde el Ejecutivo que, por ahora, no se traducen en votos. El ejemplo más claro son las PASO.

PUBLICIDAD

Días atrás sorprendió en el Senado la muerte del riojano Juan Carlos Pagotto, ex soldado de Martín y “Lule” Menem. Por ende, era un leal de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Tras su partida, debe resolverse comando de la estratégica comisión de Acuerdos, donde se analizan los pliegos judiciales -Corte incluida-, ascensos diplomáticos y militares.

Como contó Infobae, y si bien no estaría confirmado hasta que la bancada realice una cumbre -recién se habla del martes 13-, las fichas apuntan hacia otra fiable de la hermana del jefe de Estado, la neuquina Nadia Márquez, una pastora evangélica impedida de ser candidata en su provincia por una vieja probation y una reforzada ley de Ficha Limpia local.

PUBLICIDAD

senadora Sandra Mendoza
Sandra Mendoza es la secretaria de Acuerdos. Integra Convicción Federal junto a Guillermo Andrada -a su derecha- y Carolina Moisés. Buscan mostrarse -muchas veces, sin éxito- alejados de la bancada K que hasta inicio de año defendían con fervor

Para concretar el enroque y, debido a que la senadora ya la integra, el lugar de Pagotto sería ocupado por el rionegrino Enzo Fullone. El rionegrino está bien referenciado dentro del bloque y por la propia Casa Rosada. Luego habrá que proponer a Márquez como líder de Acuerdos, cuyo vice es el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).

Como Márquez es, en la actualidad, quien maneja la comisión -también importante- de Legislación General, dicho sitial sería cedido al oficialista Juan Cruz Godoy (Chaco). Acuerdos es, por ahora, una con trabajo confirmado para pasado mañana -11-, cuando se realice una nueva audiencia para analizar propuestas judiciales.

El inconveniente, según pudo averiguar este medio, es que Abab avisó, con semanas de anticipación, que estará en la feria internacional de pesca de Vigo, España. El marplatense siempre tuvo una lupa encima de esta temática. Así, la máxima autoridad en Acuerdos presente sería -si regresó del exterior- su secretaria, la peronista ahora no K Sandra Mendoza, conocida por haber mencionado la “espada de Dómacle” en pleno recinto. En esta comisión, entre libertarios y aliados casi que dejaron sin butacas al cristinismo, que nunca presentó su nómina en modo queja. Hay dos espacios sin ocupar. La Casa Rosada avanzó este año con centenares de pliegos.

Para mañana sí aparece, atada con alambre, la bicameral Mixta Revisora de Cuentas, o el equivalente al enlace del Congreso con la Auditoría General de la Nación (AGN). La última es regenteada por el peronista -de kirchnerismo fluctuante- Juan Manuel Olmos. La oposición aguarda un estudio sobre el oro enviado al exterior, con el que busca acorralar al titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien ya manifestó en el propio Congreso que parte de esas reservas físicas de la Argentina fueron trasladadas y depositadas en el Banco de Pagos Internacionales suizo (BIS, por siglas en inglés).

Quien lidera la bicameral es el ex jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). Según pudo saber Infobae, la auditoría sobre el oro está en un 70% y, entre los viajes de legisladores y la poca actividad que habrá en la semana, se analiza posponer el convite. De ser así, lo único que quedaría en pie para es un evento de la de Ciencia, para pasado mañana. Allí está el cristinista Eduardo de Pedro, que durante el fin de semana apareció en Brasil para apoyar a “Lula” da Silva. No le trajo mucha suerte. Resta saber si habrá sesión en octubre: una mayoría ya descartó la primera quincena y piensa más hacia final del corriente mes.

Temas Relacionados

Senado de la Naciónreservas BCRAAcuerdosPliegos judicialesSandra MendozaMaximiliano AbadNadia MárquezLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son los municipios bonaerenses con mayor presión tributaria

El sitio Menos Impuestos publica un semáforo fiscal on line con las tasas locales que cobran los intendentes. Las compara con otros indicadores como desarrollo de infraestructura, resultado financiero y niveles de empleo público y privado

Cuáles son los municipios bonaerenses con mayor presión tributaria

Javier Milei se entusiasma con tener a Bolsonaro como nuevo aliado en la región, pero todavía hay cautela: el mensaje para el 2027

El Presidente siguió de cerca las elecciones en Brasil, en las que el candidato de derecha sorprendió al imponerse en primera vuelta, aunque deberá someterse a un balotaje contra Lula da Silva. El apoyo que el libertario le dio en la antesala de los comicios

Javier Milei se entusiasma con tener a Bolsonaro como nuevo aliado en la región, pero todavía hay cautela: el mensaje para el 2027

La apuesta del Gobierno post París: capitalizar el acercamiento con los gobernadores y avanzar con la reforma electoral

Si bien se muestran expectantes, el Gobierno lee con optimismo la sintonía manifesta con los aliados en el marco de la Argentina Week. La ronda de reuniones de Santilli y las incipientes preocupaciones

La apuesta del Gobierno post París: capitalizar el acercamiento con los gobernadores y avanzar con la reforma electoral

Diez claves que dejó la victoria de Bolsonaro para Argentina: Milei sale fortalecido, pero hay una advertencia y una señal para Cristina Kirchner

Cuatro consultores y fuentes del Gobierno y del peronismo analizaron para Infobae qué lecciones dejó la elección brasileña sobre el mapa político argentino: un estilo audaz del líder libertario que sale victorioso, el desgaste de los oficialismos, el error de las encuestas y la experiencia de un político preso que logra imponer un candidato "puro"

Diez claves que dejó la victoria de Bolsonaro para Argentina: Milei sale fortalecido, pero hay una advertencia y una señal para Cristina Kirchner

Elecciones en Brasil: Lula ganó entre los brasileños que votaron en Argentina

En el consolidado de las cinco sedes habilitadas en el país, el líder del Partido de los Trabajadores se impuso con 3.738 votos frente a los 1.718 del senador Flávio Bolsonaro, aunque en Mendoza el resultado fue el inverso

Elecciones en Brasil: Lula ganó entre los brasileños que votaron en Argentina

DEPORTES

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

TELESHOW

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Un juez ordenó una segunda prisión preventiva para el exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La abstención alcanzó el 21,08% en Brasil: más de 33 millones de electores no votaron en la primera vuelta presidencial

Elecciones municipales en Paraguay: Soledad Núñez ganó la intendencia de Asunción y desplazó al Partido Colorado