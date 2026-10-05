América Latina

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

El candidato liberal iniciará negociaciones con las agrupaciones conservadoras que quedaron afuera del balotaje, mientras que el líder del PT apostará a los 20 millones de brasileños que ayer no fueron a votar

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro de pie, vestidos con traje, frente a una pantalla con el mapa de Brasil y una urna electrónica en un evento de prensa.
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en el balotaje que definirá al próximo presidente de Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Flávio Bolsonaro derrotó en primera vuelta a Lula da Silva, pero quedó a 2.96 por ciento de alcanzar la presidencia de Brasil.

Ahora, el candidato del Partido Liberal iniciará una compleja negociación con las agrupaciones de derecha para construir una alianza electoral que le permita triunfar en el balotaje del 25 de octubre.

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“Estoy muy contento con el resultado: casi 56 millones de brasileños me dieron este voto de confianza. Es una señal de que Brasil quiere un cambio”, sostuvo Bolsonaro durante un improvisado discurso frente a sus partidarios.

En cambio, Lula apostará a seducir a los 20 millones de brasileños que no fueron a votar por su hartazgo con un sistema político que no ha satisfecho sus demandas vinculadas a la economía y la seguridad urbana.

Bolsonaro y Lula apelaran a la seducción política para llegar al Planalto, pero el líder del PT enfrenta un panorama más complejo que su adversario liberal.

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Es muy difícil que Lula pueda atraer a los brasileños que optaron por evitar los centros de votación, aunque en su discurso tras la derrota reconoció que es su única estrategia posible.

“Vamos a trabajar para que las personas salgan, porque en este momento histórico de Brasil es necesario que la gente vote”, afirmó ante sus militantes en San Pablo.

Tras perder en primera vuelta, Lula da Silva se presentó ante sus partidarios para asegurar que derrotará a Flávio Bolsonaro en el balotaje, (San Pablo, Brasil)
Tras perder en primera vuelta, Lula da Silva se presentó ante sus partidarios para asegurar que derrotará a Flávio Bolsonaro en el balotaje, (San Pablo, Brasil)

Bolsonaro también apelará a los votantes remisos, pero su estrategia principal se enfocará en sus exadversarios Augusto Cury -Avante-, Renan Santos -Missao- y Rolando Caiado -Social Democrático-, a quienes propondrá construir un gobierno de coalición a cambio de sus votos.

Cury, Santos y Caiado -juntos- pueden aportar a Bolsonaro casi ocho ciento de los votos, una cifra que implicaría la derrota Lula en segunda vuelta.

Caiado es un político conservador, que defiende la propiedad privada, la seguridad y el orden público. Cury propone achicar el Estado, bajar los impuestos y desarrollar políticas sociales. Y Santos representa a la extrema derecha de Brasil.

Nada de lo que proponen Cury, Santos y Caiado significa una desavenencia ideológica con el candidato del Partido Liberal.

Bolsonaro tiene poco menos de tres semanas para anunciar un acuerdo electoral que le permita suceder a Lula en el Planalto.

Flávio Bolsonaro habla ante sus militantes tras derrotar en primera vuelta a Lula da Silva, (Brasilia, Brasil)
Flávio Bolsonaro habla ante sus militantes tras derrotar en primera vuelta a Lula da Silva, (Brasilia, Brasil)

Lula consideró que podría presentarse a un cuarto mandato y derrotar con cierto costo político a Bolsonaro. Sin embargo, el electorado brasileño asumió que ya tiene 80 años, y comprendió que sus proyectos pertenecen a un época pasada que la modernidad ya archivo.

Bolsonaro se presenta como una versión más neutra y liberal que su padre Jair, y en primera vuelta obtuvo un triunfo político que sorprendió al establishment brasileño: la derecha venció en 18 estados, eligió a 39 senadores y logró 388 diputados.

Lula fue derrotado en su distrito, San Pablo, y perdió por una diferencia dos millones y medio de votos. Una cifra que condiciona sus posibilidades en segunda vuelta.

“Queda decretado el fin de la era del PT”, sintetizó Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro junto a Donald Trump en el Salón Oval
Donald y Trump y Flávio Bolsonaro posan en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

A la derrota estructural de Lula se suma su creciente aislamiento en América Latina, adonde Donald Trump construyó un bloque conservador que apoya su agenda geopolítica.

El presidente de Brasil sólo tiene de aliados a Yamandú Orsi (Uruguay) y Claudia Sheinbaum (México), mientras Donald Trump es apoyado por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú yVenezuela.

Trump aguarda la derrota de Lula para resetear las relaciones bilaterales con Brasil, que se ha mostrado reluctante a toda la agenda regional de la administración republicana.

El 25 de octubre se sabrá si Lula sobrevivió a Bolsonaro, o si el giro a la derecha en Brasil extinguió un ciclo histórico que también tuvo como protagonistas a Hugo Chaves en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina y Evo Morales en Bolivia.

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