El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

La conductora replicó una creación por inteligencia de sus exmaridos cantando "Ella y yo", éxito de reggaetón de Aventura con Don Omar (Video: instagram/ Elmaestrodela.ia)

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Un video generado con inteligencia artificial que recrea la canción “Ella y yo”, de Aventura y Don Omar, con Mauro Icardi y Maxi López como protagonistas, se viralizó en las últimas horas y sumó un capítulo inesperado cuando Wanda Nara compartió el contenido en sus propias redes sociales. El clip, que utiliza tecnología de inteligencia artificial para imitar las voces y los rostros de ambos futbolistas, recrea el célebre diálogo de la canción original, centrado en la confesión de una infidelidad entre amigos.

La elección de Icardi y López como protagonistas de la parodia no resultó casual. Los dos futbolistas mantuvieron una amistad cercana durante su paso por el fútbol italiano, vínculo que se quebró después de que Icardi comenzara una relación con Nara mientras esta todavía estaba casada con López. El episodio, ocurrido hace más de una década, se convirtió en uno de los escándalos más recordados del ambiente futbolístico argentino y marcó el quiebre definitivo entre ambos jugadores.

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Wanda Nara compartió en sus redes sociales un video creado con inteligencia artificial sobre Mauro Icardi y Maxi López (Instagram)

El video recrea con la tecnología de inteligencia artificial la secuencia original de “Ella y yo”, lanzada en 2005 por Aventura, con Romeo Santos como vocalista principal, en colaboración con Don Omar. La canción narra la confesión de un hombre que le revela a su amigo haber mantenido una relación clandestina con su pareja, un relato que se convirtió en un clásico de la bachata y el reggaetón a nivel mundial y que, con el correr de los años, fue replicado en distintas versiones paródicas protagonizadas por figuras públicas.

En la recreación con los rostros de los futbolistas, el personaje interpretado por la voz de Icardi, generada mediante IA, pronuncia la frase que da nombre a la canción y al escándalo que los vinculó: “Aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer”. La elección de esa línea particular generó comentarios inmediatos entre los usuarios de redes sociales, que remarcaron el paralelismo directo entre la letra de la canción y la historia real que protagonizaron ambos deportistas junto a Nara.

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La viralización del contenido llevó a que la propia Wanda Nara decidiera compartirlo en su cuenta personal, un gesto que sorprendió a buena parte de sus seguidores dado el carácter sensible del episodio que la tuvo como protagonista central. A más de diez años de aquel escándalo, tanto Icardi como López suelen referirse al episodio en buenos términos o con tono irónico, una actitud que también quedó reflejada en la decisión de Nara de sumarse a la viralización de la parodia generada con inteligencia artificial.

La amistad entre los futbolistas se quebró en Italia cuando Icardi comenzó una relación con la esposa de López

Este tipo de contenidos generados con IA, que reconstruyen escenas musicales con figuras públicas como protagonistas, se volvió una tendencia recurrente en los últimos meses. Otros que fueron protagonistas del mismo video fueron Tiago PZK y Luck Ra, quienes también fueron recreados interpretando la misma canción en medio de la tensión pública que ambos atraviesan por La Joaqui. En aquel caso, la letra fue adaptada para aludir a la relación que Tiago PZK mantuvo con la cantante, expareja de Luck Ra, lo que generó una catarata de comentarios en redes sociales tras conocerse que el propio Tiago PZK le había dado “me gusta” a la publicación.

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La reiteración de este formato de parodia con distintas figuras del espectáculo y el deporte reflejó el alcance que alcanzaron las herramientas de inteligencia artificial para recrear voces y rostros de personas públicas, en contenidos que buscan generar humor a partir de episodios ya conocidos por el público. En el caso de Icardi y López, el video continúa circulando en plataformas como Instagram, donde acumuló miles de reproducciones en las horas posteriores a su publicación.