Diez frases de Scaloni tras la goleada de Argentina: su continuidad, el legado que dejará Messi y el elogio para Burkina Faso

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La selección argentina no tuvo inconvenientes para golear 7 a 0 a Burkina Faso en el estadio Monumental en su segunda presentación de amistosos por la fecha FIFA. Luego del encuentro, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa, analizó el encuentro ante el combinado africano y se refirió a la despedida de Lionel Messi que se dará el próximo martes ante Benín.

“Siempre se sacan conclusiones. Hay que ver la manera en que los chicos afrontan el partido. Siempre hay algo para rescatar, como la actitud; nosotros tenemos todo para perder en estos partidos. Antes de la charla les dije que esto es la Selección y va a haber partidos que son más lindos para jugar. Haber hecho debutar a los chicos es algo positivo”, comenzó el DT de la Selección. “El primer tiempo fue bueno, lo tomamos bastante en serio. El segundo tiempo hicimos los cambios de jugadores para que jugaran. Siempre respetamos al rival”, analizó sobre el desarrollo del partido.

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En la misma línea, sobre el nivel de Burkina Faso y las dificultades que tuvo la delegación africana para llegar a Buenos Aires por la cancelación de un vuelo, el entrenador argentino dejó un mensaje de agradecimiento al rival: “Quiero agradecerles a los que han venido, por el esfuerzo que han hecho, intentamos jugar el partido como si fuera una final porque es la única manera de respetarlos. Es destacable lo que hicieron, porque el partido podría haberse suspendido. Dignifican el fútbol”.

En cuanto a la despedida de Messi, Scaloni expresó: “Me imagino un partido lleno de emoción de todos, incluido de Leo. El momento en el que pise el Monumental, va a ser un momento único e inolvidable. Agradezco ser parte de eso porque va a ser su día, con sus compañeros, yo seré un espectador, pero lo haré con seriedad. Tendremos un entrenamiento con él y disfrutaremos del tiempo con él. Me imagino que si hubieran cinco Monumentales se hubieran llenado. Todos quieren estar en ese partido; me han escrito de todos lados para ver si conseguía una entrada. Siempre hablamos de si está o no está. Hay que seguir jugando, pero la sensación de tenerlo a él en la cancha es algo único. Lo que el transmite a todos, al rival, a sus compañeros y al público, no se lo vi a nadie y es lo que más vamos a extrañar”.

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Por otra parte, a Scaloni le consultaron nuevamente por su continuidad en la Selección y si hubo novedades respecto a la renovación del contrato. En ese sentido, el santafesino respondió de manera contundente: “Cuando haya algo, lo vamos a comunicar; por ahora no hay nada”. El DT hizo además una referencia sobre las energía que demanda la conducción de una selección tan grande y las cosas que se dejan de lado. “Cuando se hace algo, se hace porque se quiere. Nadie me pone una pistola en la cabeza para seguir. Estoy intentando no olvidarme de vivir, tener mi vida y seguir de la misma manera como la gente me conoce. Me ha servido un montón la charla que tuve con la esposa de Alejandro Sabella, sobre disfrutar más. Es importante poder vivir, porque este puesto tiene mucha responsabilidad. Además de la pasión por el fútbol, sigo haciendo mis cosas para que esto no te consuma y no termines siendo un esclavo. Soy muy reacio a eso”, manifestó.

Otras frases de Lionel Scaloni

- El legado que deja Messi: “Las ganas de querer estar siempre, de querer venir a jugar con la Selección, sabiendo que si no venía era lo mismo porque la Selección estaba clasificada. Es un ejemplo increíble, es el primero en llegar y el último en irse, cómo se cuida, cómo afronta cada partido. Son cosas que no se ven y es el mejor ejemplo que puede haber. Deja algo inigualable que es haber disfrutado esta camiseta de la mejor manera”.

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- La dupla Julián Álvarez y Lautaro Martínez: “Estamos tratando la posibilidad de que jueguen juntos. Son dos más nueves, aunque Julián pueda hacerlo más atrás. Nos gusta que se junten y puedan dar sus frutos. Tenemos también al Flaco López que viene de atrás”.

- Leonel Flores: “Todos los chicos jóvenes están aportando frescura y las ganas de querer estar. Hay que llevarlo poco a poco; le dimos medio tiempo y el partido daba para dárselo. No tiene por qué cargarse de responsabilidad, hay que ir de a poco y estos jóvenes nos darán alegrías”.

- Posibles rivales de noviembre: “No tenemos muchas opciones, son las que hay y estamos barajando las opciones. Si pudiéramos elegir mejor, pero seguramente iremos afuera a jugar. Me gustaría enfrentar a rivales potentes; hemos llegado al mejor nivel enfrentando a las potencias y hemos sufrido con una selección de menor nivel. Hay equipos de Asia y los demás están todos ocupados”.

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- El momento de Julián Álvarez: “No me preocupa porque son jugadores que pasan alguna mala racha y vuelven. En el Atlético de Madrid necesitan que Julián esté de buena manera; nunca va a defraudar porque hace goles”.

- La aparición de jóvenes jugadores: “Es obligatorio ir cambiando tras ocho años y va a seguir pasando. Nico Paz y Gianluca Prestianni han aprovechado sus oportunidades. La dupla Paz y Agustín Giay por derecha es fiable”.