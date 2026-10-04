Deportes

Diez frases de Scaloni tras la goleada de Argentina: su continuidad, el legado que dejará Messi y el elogio para Burkina Faso

El entrenador habló tras el 7-0 de la Albiceleste ante el combinado africano en el Monumental

Guardar

La selección argentina no tuvo inconvenientes para golear 7 a 0 a Burkina Faso en el estadio Monumental en su segunda presentación de amistosos por la fecha FIFA. Luego del encuentro, Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa, analizó el encuentro ante el combinado africano y se refirió a la despedida de Lionel Messi que se dará el próximo martes ante Benín.

“Siempre se sacan conclusiones. Hay que ver la manera en que los chicos afrontan el partido. Siempre hay algo para rescatar, como la actitud; nosotros tenemos todo para perder en estos partidos. Antes de la charla les dije que esto es la Selección y va a haber partidos que son más lindos para jugar. Haber hecho debutar a los chicos es algo positivo”, comenzó el DT de la Selección. “El primer tiempo fue bueno, lo tomamos bastante en serio. El segundo tiempo hicimos los cambios de jugadores para que jugaran. Siempre respetamos al rival”, analizó sobre el desarrollo del partido.

PUBLICIDAD

En la misma línea, sobre el nivel de Burkina Faso y las dificultades que tuvo la delegación africana para llegar a Buenos Aires por la cancelación de un vuelo, el entrenador argentino dejó un mensaje de agradecimiento al rival: “Quiero agradecerles a los que han venido, por el esfuerzo que han hecho, intentamos jugar el partido como si fuera una final porque es la única manera de respetarlos. Es destacable lo que hicieron, porque el partido podría haberse suspendido. Dignifican el fútbol”.

En cuanto a la despedida de Messi, Scaloni expresó: “Me imagino un partido lleno de emoción de todos, incluido de Leo. El momento en el que pise el Monumental, va a ser un momento único e inolvidable. Agradezco ser parte de eso porque va a ser su día, con sus compañeros, yo seré un espectador, pero lo haré con seriedad. Tendremos un entrenamiento con él y disfrutaremos del tiempo con él. Me imagino que si hubieran cinco Monumentales se hubieran llenado. Todos quieren estar en ese partido; me han escrito de todos lados para ver si conseguía una entrada. Siempre hablamos de si está o no está. Hay que seguir jugando, pero la sensación de tenerlo a él en la cancha es algo único. Lo que el transmite a todos, al rival, a sus compañeros y al público, no se lo vi a nadie y es lo que más vamos a extrañar”.

PUBLICIDAD

Por otra parte, a Scaloni le consultaron nuevamente por su continuidad en la Selección y si hubo novedades respecto a la renovación del contrato. En ese sentido, el santafesino respondió de manera contundente: “Cuando haya algo, lo vamos a comunicar; por ahora no hay nada”. El DT hizo además una referencia sobre las energía que demanda la conducción de una selección tan grande y las cosas que se dejan de lado. “Cuando se hace algo, se hace porque se quiere. Nadie me pone una pistola en la cabeza para seguir. Estoy intentando no olvidarme de vivir, tener mi vida y seguir de la misma manera como la gente me conoce. Me ha servido un montón la charla que tuve con la esposa de Alejandro Sabella, sobre disfrutar más. Es importante poder vivir, porque este puesto tiene mucha responsabilidad. Además de la pasión por el fútbol, sigo haciendo mis cosas para que esto no te consuma y no termines siendo un esclavo. Soy muy reacio a eso”, manifestó.

Otras frases de Lionel Scaloni

- El legado que deja Messi: “Las ganas de querer estar siempre, de querer venir a jugar con la Selección, sabiendo que si no venía era lo mismo porque la Selección estaba clasificada. Es un ejemplo increíble, es el primero en llegar y el último en irse, cómo se cuida, cómo afronta cada partido. Son cosas que no se ven y es el mejor ejemplo que puede haber. Deja algo inigualable que es haber disfrutado esta camiseta de la mejor manera”.

- La dupla Julián Álvarez y Lautaro Martínez: “Estamos tratando la posibilidad de que jueguen juntos. Son dos más nueves, aunque Julián pueda hacerlo más atrás. Nos gusta que se junten y puedan dar sus frutos. Tenemos también al Flaco López que viene de atrás”.

- Leonel Flores: “Todos los chicos jóvenes están aportando frescura y las ganas de querer estar. Hay que llevarlo poco a poco; le dimos medio tiempo y el partido daba para dárselo. No tiene por qué cargarse de responsabilidad, hay que ir de a poco y estos jóvenes nos darán alegrías”.

- Posibles rivales de noviembre: “No tenemos muchas opciones, son las que hay y estamos barajando las opciones. Si pudiéramos elegir mejor, pero seguramente iremos afuera a jugar. Me gustaría enfrentar a rivales potentes; hemos llegado al mejor nivel enfrentando a las potencias y hemos sufrido con una selección de menor nivel. Hay equipos de Asia y los demás están todos ocupados”.

- El momento de Julián Álvarez: “No me preocupa porque son jugadores que pasan alguna mala racha y vuelven. En el Atlético de Madrid necesitan que Julián esté de buena manera; nunca va a defraudar porque hace goles”.

- La aparición de jóvenes jugadores: “Es obligatorio ir cambiando tras ocho años y va a seguir pasando. Nico Paz y Gianluca Prestianni han aprovechado sus oportunidades. La dupla Paz y Agustín Giay por derecha es fiable”.

Temas Relacionados

Lionel ScaloniSelección ArgentinaBurkina FasoAmistoso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

El argentino quedó relegado en la grilla por una penalización y deberá recuperar lugares para sumar puntos con Alpine. Max Verstappen saldrá desde la pole en Sepang. Transmitirá Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

La reflexión de Mastantuono a sus críticos tras convertir su primer gol en la Selección: “No juego para ellos”

El joven de la Fiorentina de Italia puso el foco en la exigencia que se le reclama a tan corta edad después de anotar el sexto tanto de Argentina en el 7-0 final a Burkina Faso

La reflexión de Mastantuono a sus críticos tras convertir su primer gol en la Selección: “No juego para ellos”

Los mejores memes que dejó la goleada de Argentina ante Burkina Faso

Los usuarios reaccionaron de diferentes maneras a la paliza de la Albiceleste sobre el combinado africano

Los mejores memes que dejó la goleada de Argentina ante Burkina Faso

Lautaro Martínez se metió en el podio de los máximos goleadores de la selección argentina: cómo quedó la tabla histórica

El delantero del Inter convirtió frente a Burkina Faso y alcanzó al Kun Agüero entre los principales anotadores

Lautaro Martínez se metió en el podio de los máximos goleadores de la selección argentina: cómo quedó la tabla histórica

La exclusiva Ferrari negra que se regaló Zlatan Ibrahimovic por su cumpleaños: cuánto cuesta y cuál es su velocidad máxima

El ex futbolista sueco celebró sus 45 años con una nueva adquisición para su colección

La exclusiva Ferrari negra que se regaló Zlatan Ibrahimovic por su cumpleaños: cuánto cuesta y cuál es su velocidad máxima

MALDITOS NERDS

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

ENTRETENIMIENTO

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”

El regreso de Cady Heron: Lindsay Lohan recrea la escena más viral de ‘Chicas pesadas’

Sophia Bush, estrella de ‘One Tree Hill’, se casó en secreto con Ashlyn Harris

Al igual que BTS, Stray Kids le dice “no” a los Grammy 2027 en plena polémica por la nueva categoría asiática

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador activa inspecciones por la llegada de turistas durante la Semana Morazánica

El Salvador activa inspecciones por la llegada de turistas durante la Semana Morazánica

El Gobierno de El Salvador conmemora los 234 años del natalicio de Francisco Morazán en San Salvador

Bebés desnutridos, quimioterapias interrumpidas y jubilados que dejaron de comer: el septiembre que documentó el Observatorio de Conflictos en Cuba

Hallan caleta con más de 8 mil dosis de droga presuntamente vinculada a la MS-13 en Honduras

El Salvador: Capturan a conductor con 138 grados de alcohol tras presuntamente causar la muerte de una mujer