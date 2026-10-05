Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

El astro se expresó durante los comicios

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El futbolista Neymar Jr. hizo un gesto que fue interpretado como un respaldo a Flávio Bolsonaro, candidato opositor en las elecciones presidenciales de Brasil, al mostrar el número 22 con los dedos mientras acudía a votar este domingo en São Paulo. La escena quedó registrada en un video que el delantero del Santos compartió en Instagram.

En las imágenes se observa al jugador caminar hacia su colegio electoral y levantar dos dedos junto a su compañero, lo que formó el número 22, el mismo con el que Bolsonaro compite por la Presidencia. El gesto se repitió después de emitir el voto, cuando Neymar confirmó que ya había cumplido con la jornada electoral.

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El acompañante, que también replicó la seña, llevaba una pegatina del candidato a diputado estatal Matheus Coimbra, del Partido Liberal (PL), la misma agrupación de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La combinación de ambos elementos, el número y la pegatina, reforzó la lectura política del video entre los usuarios de redes sociales, donde la publicación circuló con rapidez.

El gesto de Neymar en medio de las elecciones en Brasil

“Vine a votar y no había nadie. ¿No es así, Cris? Vine en el mejor horario. Cuatro y media de la tarde, camiseta del Peixão (el Santos)“, se lo escucha decir al astro brasileño antes de hacer el gesto que fue interpretado como un guiño al candidato opositor.

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No es la primera vez que el delantero manifiesta una cercanía pública con el espacio político de la familia Bolsonaro. En 2022 ya había expresado su apoyo a la candidatura de reelección de Jair Bolsonaro, que finalmente perdió ante Luiz Inácio Lula da Silva.

El vínculo entre Neymar y el actual mandatario atraviesa un historial de tensiones. En junio, mientras el futbolista enfrentaba una lesión que le impedía jugar pese a su convocatoria para el Mundial por parte del entrenador Carlo Ancelotti, Lula ironizó al calificarlo como el primer jugador “home office” citado para la competición.

La frase generó una respuesta pública desde el entorno de Bolsonaro, que difundió un video elaborado con inteligencia artificial. En la pieza, uno de los dirigentes del Partido Liberal aparecía vestido de militar y a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, en un relato que mostraba a Neymar entrenando en soledad tras un supuesto abandono de sus compañeros de selección, para luego trasladarlo hasta el estadio donde el plantel se preparaba para la competición.

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Neymar, protagonista de la transferencia más cara en la historia del fútbol mundial, con un monto de 222 millones de euros, se mantiene como una de las figuras más visibles del deporte brasileño con mayor cercanía declarada al espacio político de los Bolsonaro, aunque rara vez se pronuncia de manera directa sobre temas políticos.

En cuanto a lo electoral, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva definirán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta pautada para el 25 de octubre, tras ubicarse como los dos candidatos con más votos en los comicios de este domingo. Los otros diez postulantes a la jefatura de Estado no lograron reunir el respaldo suficiente para continuar en la contienda.

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