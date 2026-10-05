Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de la temporada 2026 de MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

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Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de la temporada 2026 de MasterChef Celebrity (Telefe), en una gala que tuvo como desafío central la recreación de la milanesa con hueso y fideos negros con la que Ian Lucas se consagró campeón en la edición anterior del certamen. El exganador visitó la cocina más famosa del país para guiar a los participantes y acompañar al jurado en una noche marcada por la tensión y la emotividad.

La propuesta culinaria exigía a los participantes elaborar su propia versión de una milanesa realizada con un corte de carne con hueso, acompañada de una guarnición y un dip. Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Morena Beltrán y Campi fueron los encargados de presentar los cuatro mejores platos de la velada, lo que les permitió asegurar su lugar en la competencia sin pasar por mayores sobresaltos.

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Un segundo grupo, integrado por Nazareno Casero, Marta Fort, Luck Ra, Pablo Migliore y Grego Rosello, logró cumplir con el desafío propuesto sin destacarse especialmente entre los mejores platos de la noche. Pese a eso, el jurado consideró que sus preparaciones alcanzaban el nivel mínimo esperado para continuar en el certamen. “Piensen en que pueden mejorar, pero vale, nos vemos en la próxima semana”, les señaló Damián Betular al convocarlos al frente.

Diego Ramos y Alejandro Lerner quedaron expuestos en la terna con las peores preparaciones de la jornada

La verdadera tensión de la noche se concentró en el tercer grupo, conformado por Pachu Peña, Diego Ramos y Alejandro Lerner, quienes presentaron los platos peor valorados de la jornada. “No están acá por ser los mejores platos. Son los tres platos peor logrados de la noche, uno de ustedes tres abandona las cocinas de MasterChef Celebrity esta noche”, remarcó Germán Martitegui, al anunciar la instancia decisiva de la gala.

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El plato del humorista fue el que concentró la devolución más extensa y dura de la noche. El humorista presentó su creación bajo el nombre de “Mila Clown”, una milanesa decorada con una cara de payaso que, según explicó, representaba a su propio ser. El jurado celebró inicialmente el aspecto visual de la propuesta, aunque los elogios no tardaron en transformarse en observaciones críticas sobre el resultado final del plato.

Entre los detalles que generaron mayor controversia apareció un pedazo de film plástico que quedó adherido a la carne durante la preparación, lo que Betular calificó de inmediato como un caso de “contaminación física”. “Eso es contaminación física”, remarcó el jurado, a lo que el ex Peligro sin codificar intentó justificarse al señalar que había retirado el plástico de forma completa, aunque reconoció que un fragmento pudo haber quedado adherido “entre tanto martilleo” de la carne.

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El plato bautizado como milaclown incluyó una milanesa decorada con una cara de payaso (Video: Instagram)

El problema no se limitó al plástico. Betular advirtió además que buena parte de lo que aparentaba ser queso en el plato era en realidad grasa cruda, uno de los errores más graves que puede cometer un participante en la instancia de devolución. “No es queso, es grasa. Es grasa cruda, no hay nada peor”, sentenció el jurado, mientras Martitegui coincidía con el diagnóstico entre risas.

La guarnición tampoco logró convencer al jurado. El comediante había presentado un puré rústico elaborado con manteca, nuez moscada, leche y crema, al que decidió no tamizar por decisión propia. “El puré no tiene nada, Pachu, es papa hervida pisada”, describió Betular, quien remarcó el contraste entre la apariencia inicial del plato y su resultado real al momento de probarlo: “Es muy engañoso el plato, porque estéticamente decís ‘guau’, y cuando lo probás, no es ‘guau’”.

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Martitegui fue contundente al describir el nivel de la propuesta culinaria y la calificó entre las peores que recordaba haber probado. “Yo con esto ya me hubiera ido de donde estaba comiendo y no vuelvo nunca más”, lanzó el chef, en una de las devoluciones más duras de la noche. Maru Botana, por su parte, resumió el clima de la devolución con una frase breve: “Noche complicada, Pachu”.

Pachu Peña confirmó su intención de regresar a las cocinas en una futura instancia de repechaje

Finalmente, tras un debate que el propio jurado calificó como complejo por tratarse de la primera eliminación de la temporada, la decisión recayó sobre el actor. “El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Pachu Peña”, confirmó Martitegui, quien agregó una reflexión sobre el breve paso del humorista por el certamen: “Te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener”.

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Betular retomó la palabra para indagar sobre la experiencia general del participante dentro de las cocinas del reality. “Corto pero bueno, ¿la pasaste bien esta semana?”, consultó el pastelero, a lo que Pachu Peña respondió con gratitud hacia el resto del equipo: “La pasé muy bien, gracias a todos de corazón, me trataron maravillosamente bien”. Como es tradición en cada primera eliminación del ciclo, el jurado le consultó además si estaría dispuesto a regresar en una eventual instancia de repechaje, a lo que el humorista respondió de manera afirmativa.

Maru Botana, por su parte, remarcó el vacío que dejará la salida del participante dentro del estudio. “Yo creo que lo que más vamos a extrañar es tu risa del fondo y tu humor, me encantaría que vuelvas en el repechaje”, expresó la jurado, visiblemente conmovida por la despedida. Antes de retirarse del estudio, Pachu Peña dejó una frase que suele repetir en sus presentaciones: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”. Con esas palabras, dejó su delantal sobre la estación de trabajo y abandonó las cocinas entre lágrimas, mientras sus compañeros lo despedían con aplausos.

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