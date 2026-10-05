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Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Con la fecha 11 en desarrollo, se ponen en juego los cupos para las copas internacionales y la permanencia de los equipos en la zona baja

Se disputa la clasificación a las copas internacionales y el descenso (REUTERS/Nathalia Aguilar)
Se disputa la clasificación a las copas internacionales y el descenso (REUTERS/Nathalia Aguilar)
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El Torneo Clausura se adentra en su recta final con seis fechas aún por jugar antes de completar la etapa regular, mientras la definición permanece abierta. La Tabla Anual concentra la disputa por los puestos que habilitan la clasificación a las copas internacionales, en simultáneo varios clubes necesitan sumar para sostener la categoría tanto en esa clasificación como en la tabla de promedios. A la vez, cada zona mantiene una pelea propia: los equipos buscan terminar entre los ocho primeros para acceder a los octavos de final de los playoffs.

La fecha 11 comenzó el viernes con resultados que incidieron en las distintas luchas del campeonato. Instituto, líder de la Zona A, se impuso por 4-1 ante Independiente en Avellaneda. En Mendoza, Independiente Rivadavia, que encabeza la Tabla Anual, igualó 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Más tarde, Boca Juniors venció 3-0 a Unión de Santa Fe en la Bombonera.

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El sábado dejó movimientos en ambas zonas del certamen. Defensa y Justicia derrotó 3-0 a San Lorenzo en Florencio Varela y pasó a ocupar en soledad el segundo puesto detrás de Instituto. En Rosario, Newell’s y Lanús no lograron sacarse ventajas e igualaron sin goles en un cruce vinculado a la pelea por los playoffs. Atlético Tucumán, por su parte, perdió 3-2 ante Barracas Central sobre el cierre del encuentro correspondiente a la Zona B.

El domingo dejó resultados con impacto en la parte alta y baja de las posiciones. Argentinos Juniors lidera la Zona B tras vencer 2-1 a Tigre como local, mientras que Huracán superó 1-0 a Aldosivi. En Córdoba, Belgrano se quedó con el clásico frente a Talleres gracias a un gol convertido sobre la hora. Racing, además, consiguió una victoria en su visita a Estudiantes de Río Cuarto.

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La lucha por evitar el descenso también mantiene a varios equipos bajo presión. Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi necesitan una recuperación para sostener sus opciones de permanencia, ya que un club perderá la categoría por los promedios y otro por la Tabla Anual. Banfield, Sarmiento de Junín y Deportivo Riestra tampoco cuentan con margen para relajarse.

Actualmente, Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura, posee uno de los cupos para la Copa Libertadores 2027. Los otros lugares se definirían entre el campeón del Clausura, el vencedor de la Copa Argentina y los tres mejores ubicados de la Tabla Anual: Independiente Rivadavia, Boca Juniors y Argentinos Juniors. La Copa Argentina tiene como semifinalistas a Boca, Banfield, Atlético Tucumán y Platense. Si el equipo xeneize levanta ese trofeo y conserva un puesto entre los tres primeros de la clasificación general, el acceso continental corresponderá al subcampeón. Vélez, Instituto, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia La Plata y River ocuparían por ahora las plazas para la Sudamericana 2027.

AGENDA FECHA 11 - TORNEO CLAUSURA 2026

  • Viernes 2 de octubre

Independiente 1-4 Instituto de Córdoba

Independiente Rivadavia 1-1 Gimnasia y Esgrima La Plata

Boca Juniors 3-0 Unión de Santa Fe

  • Sábado 3 de octubre

Defensa y Justicia 3-0 San Lorenzo

Atlético Tucumán 2-3 Barracas Central

Newell’s 0-0 Lanús

  • Domingo 4 de octubre

Huracán 1-0 Aldosivi

Talleres 0-1 Belgrano

Argentinos Juniors 2-1 Tigre

Estudiantes de Río Cuarto 0-2 Racing

  • Lunes 5 de octubre

16.45: Deportivo Riestra-Central Córdoba

19:00: Vélez-Platense

19:00: Estudiantes de La Plata-Gimnasia de Mendoza

21:15: Banfield-Rosario Central

  • Miércoles 14 de octubre

19:00: Sarmiento-River Plate

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