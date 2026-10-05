Ciencia

La señal de alarma renal que casi nadie nota antes de tirar la cadena

Una nefróloga del Northwell Transplant Institute advierte sobre un rastro silencioso que la mayoría pasa por alto y que podría indicar daño en los riñones

Persona con camiseta verde sentada en un inodoro blanco sosteniendo un rollo de papel higiénico en la mano
Una señal silenciosa antes de tirar la cadena puede indicar la presencia de daño renal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay una señal que los riñones emiten y la mayoría de las personas ignora sin pensarlo dos veces: la orina con aspecto espumoso. Un simple vistazo antes de tirar la cadena podría ser el primer paso para detectar una enfermedad renal a tiempo, según advierte una nefróloga en la revista Parade.

“Los problemas renales son silenciosos en su mayor parte hasta que los síntomas se vuelven evidentes”, señaló la doctora Akshta Pai, nefróloga y directora de alcance para trasplante renal del Northwell Transplant Institute, en Nueva York, que además explicó los motivos detrás de esta señal de alerta y qué hacer al detectarla.

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Los riñones filtran, pero también retienen

Para entender por qué la orina espumosa es una señal de alerta, hay que comprender qué hace el riñón cuando funciona bien. Este órgano filtra todo lo que circula por la sangre —desde nutrientes hasta desechos— y se encarga de que el cuerpo retenga lo que necesita y elimine lo que no. Entre los componentes que debe conservar dentro del organismo se encuentran las proteínas.

Una pequeña pérdida de proteína a través de la orina puede ser normal, ya que el organismo la descompone. El problema surge cuando el tejido renal se deteriora y esa eliminación deja de ser marginal para volverse significativa. “Cuando la arquitectura del riñón se daña, empiezas a perder proteína, y eso lo ves como orina espumosa”, explicó Pai al medio estadounidense.

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Vista desde arriba del interior de un inodoro blanco con orina y una gruesa capa de espuma blanca sobre la superficie.
La presencia de espuma persistente en la orina es la principal característica que requiere consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espuma que no desaparece es la que preocupa

No toda orina espumosa indica enfermedad. A veces, una micción intensa o abundante puede generar burbujas que se disuelven rápidamente, lo cual es menos preocupante. La clave está en la persistencia de esa espuma.

Pai describió dos imágenes para reconocer la señal de alerta: la espuma que se forma al lavar los platos —con burbujas que se agrupan y se mantienen en la superficie— o la capa de espuma que queda en la parte superior de una bebida gaseosa recién servida, con pequeñas burbujas que no se disipan.

Si la espuma desaparece en pocos segundos, el cuadro probablemente sea menor. Si persiste, vale la pena consultar a un médico.

Diabetes e hipertensión, los principales responsables

La causa más frecuente de fuga de proteínas con espuma en la orina es el daño renal derivado de la diabetes y la hipertensión arterial. Ambas condiciones afectan los riñones de forma progresiva y silenciosa durante años, y la orina espumosa puede aparecer recién después de un largo período sin síntomas visibles.

También hay enfermedades autoinmunes que atacan directamente al riñón, como el lupus o la nefropatía por IgA, que pueden producir el mismo efecto. En casos más leves, una infección tratable puede ser la causa, por lo que el diagnóstico médico es siempre necesario para determinar el origen.

Triptico: tensiómetro digital con pantalla, persona usando glucómetro en el dedo, ilustración anatómica de dos riñones con arterias y venas
La diabetes y la hipertensión arterial son los factores principales detrás del daño renal progresivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mirar antes de tirar la cadena puede salvar un riñón

La doctora Pai reconoció que uno de los mayores obstáculos para la detección temprana que la mayoría de las personas no mira la orina antes de vaciar el inodoro. “Muchas veces la gente directamente no mira antes de tirar la cadena. A mis pacientes les pregunto seguido si alguna vez vieron burbujas en la orina. No son muchos los que lo hacen”, afirmó.

Si se detecta espuma persistente, el primer paso es acudir al médico clínico o a un nefrólogo. Los estudios habituales incluyen un análisis de orina para detectar la presencia de proteínas por encima de los valores normales, una muestra extendida de 24 horas en caso de resultado positivo, y un análisis de sangre para medir los niveles de creatinina, que refleja qué tan bien está filtrando el riñón.

Detectar la enfermedad renal en sus primeras etapas cambia el pronóstico de forma significativa. Según Pai, hoy existe una batería de medicamentos que, administrados a tiempo, pueden frenar la progresión de la enfermedad renal crónica durante períodos prolongados. “Si te haces los estudios temprano, podemos empezar con muy buenos medicamentos que van a mantener la enfermedad renal a raya por más tiempo”, subrayó la especialista.

“Instamos a todo el mundo a que se haga controlar, porque estos medicamentos están disponibles y han demostrado disminuir la progresión de la enfermedad”, concluyó.

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