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El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg por el uso de la luz para estudiar las células y las neuronas

Los estadounidenses Karl Deisseroth, de Stanford, y los alemanes Peter Hegemann, de la Universidad Humboldt de Berlín, y Georg Nagel, de la Universidad de Wurzburgo, compartirán el Nobel de Medicina 2026 por sus aportes a la optogenética

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La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó este lunes el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética.

El reconocimiento, anunciado este lunes en Estocolmo, distingue una técnica que permite activar o inhibir neuronas mediante pulsos de luz. El método abrió la posibilidad de estudiar, en cerebros vivos, los circuitos que intervienen en la memoria, las emociones, la conducta y distintas funciones corporales.

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El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel
El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel

Los tres investigadores compartirán 12 millones de coronas suecas, según informó la Asamblea Nobel, el organismo del Instituto Karolinska encargado de conceder el premio de Medicina.

Una proteína de algas se convirtió en una herramienta para estudiar el cerebro

El origen del hallazgo se remonta a los estudios de Hegemann y Nagel sobre Chlamydomonas, un alga unicelular capaz de desplazarse hacia la luz. A comienzos de los años 2000, ambos identificaron la canalrodopsina, una proteína situada en la superficie de la célula.

Cuando recibe luz azul, esa proteína abre un canal que permite el paso de iones y genera un impulso eléctrico. Los científicos comprobaron que, al introducirla en otros tipos celulares, estos adquirían sensibilidad a la luz.

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El Instituto Karolinska anuncia al ganador del Premio Nobel de Medicina 2026 (NYT)
El Instituto Karolinska anuncia al ganador del Premio Nobel de Medicina 2026 (NYT)

Deisseroth llevó ese mecanismo al terreno de las neurociencias. En 2005 incorporó el gen de la canalrodopsina en neuronas de rata y logró inducir señales nerviosas con luz azul. Dos años más tarde, consiguió aplicar el interruptor luminoso en el cerebro de ratones vivos.

La optogenética ofrece oportunidades para cartografiar el cerebro de una manera que antes solo podíamos imaginar”, afirmó Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina.

La técnica permitió identificar circuitos vinculados a recuerdos y conductas

La optogenética permite intervenir sobre grupos precisos de neuronas y observar las consecuencias de esa acción, una capacidad que ayudó a establecer relaciones causales entre determinados circuitos cerebrales y conductas concretas.

El premio Nobel de este año reconoce hallazgos sobre canales iónicos sensibles a la luz, una tecnología utilizada para intervenir con precisión en redes neuronales. (REUTERS)
El premio Nobel de este año reconoce hallazgos sobre canales iónicos sensibles a la luz, una tecnología utilizada para intervenir con precisión en redes neuronales. (REUTERS)

A partir de esta herramienta, investigadores de distintos países identificaron redes neuronales relacionadas con memorias, emociones y comportamientos asociados a trastornos neurológicos y psiquiátricos. También hay estudios clínicos que buscan emplearla para restaurar la visión en personas con discapacidad visual.

Deisseroth, nacido en 1971, es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford y en el Instituto Médico Howard Hughes, en Estados Unidos. Hegemann, nacido en 1954, es profesor emérito de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín. Nagel, nacido en 1953, es profesor de Fisiología Molecular Vegetal en la Universidad de Wurzburgo, Alemania.

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