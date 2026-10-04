Disputa entre los familiares de Pablo Escobar por el traslado de una camioneta ligada a la época del narcotraficante

El vehículo fue trasladado en grúa desde Laureles hasta el Museo Pablo Escobar, en el barrio El Poblado - crédito Colprensa - Imagen suministrada a Infobae

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Una camioneta Chevrolet Silverado de color rojo o vinotinto, identificada con las placas CAS-263, habría sido objeto de un procedimiento de recuperación y traslado entre dos establecimientos vinculados a la memoria comercial y turística alrededor de la figura de Pablo Escobar en Medellín.

De acuerdo con el documento conocido por Infobae Colombia, el vehículo fue retirado de la Casa Museo Roberto Escobar Gaviria, ubicada en el sector de Laureles-Estadio, y llevado al llamado Museo Pablo Escobar, en El Poblado.

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El asunto es que ambos establecimientos son dirigidos por familiares del narcotraficante. La Casa Museo Roberto Escobar Gaviria es administrada por Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del exlíder del Cartel de Medellín.

La Chevrolet Silverado de placas CAS-263 fue retirada de un establecimiento en Laureles durante una diligencia con acompañamiento policial - crédito imágenes suministradas a Infobae

En cambio, el Museo Pablo Escobar está bajo el poder de Nicolás Escobar Urquijo, conocido también como Máximo Tecra Rossi, que a su vez es hijo de Roberto Escobar.

Según la información conocida por este medio, se atribuyó la propiedad del automotor a Tecra Rossi, tras un proceso que buscó “restablecer” su derecho como propietario legítimo de la camioneta.

De acuerdo con el documento, la operación se habría realizado el 17 de septiembre de 2026. Antes de esta diligencia, se realizaron visitas de reconocimiento a lo largo de dos semanas para identificar los horarios de apertura del establecimiento donde estaba exhibida dicha camioneta.

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Para el traslado, fueron convocados miembros de la Policía del cuadrante de Laureles, funcionarios de Movilidad, una empresa de grúas y un contratista encargado de desmontar un pasamanos de vidrio para permitir la salida del vehículo.

El sobrino de Pablo Escobar, Nicolás Escobar, halló 18 millones de dólares que pertenecían a su tío. - crédito Migración Colombia

La camioneta habría sido transportada en grúa desde Laureles hasta El Poblado. Para esto, se realizó una diligencia que dejó gastos relacionados con reparaciones menores de baldosas y acabados del inmueble, de donde fue sacado el automotor que sería exhibido. .

En el caso, también hubo orden judicial

El informe señaló que durante el procedimiento se presentaron documentos como un histórico vehicular, comunicaciones dirigidas a autoridades policiales y una denuncia penal por el presunto delito de abuso de confianza sobre el primer traslado de la camioneta.

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El documento concluyó que el vehículo quedó “bajo disposición” de Máximo Tecra Rossi en las instalaciones del Museo Pablo Escobar.

La operación requirió desmontar un pasamanos de vidrio para permitir la salida de la camioneta - crédito imagen suministrada a Infobae

Y aunque la controversia también gira alrededor de la narrativa histórica con la que la camioneta habría sido exhibida, la información es que este vehículo estaría vinculado, no solo a la época, sino a las actividades de Pablo Escobar.

No obstante, pese a que ha estado exhibida en museos establecidos por los allegados del capo de Medellín, en escenarios museográficos y turísticos, la autenticidad de objetos, vehículos y piezas de colección fue motivo recurrente de debate.

El caso podría derivar en nuevas actuaciones legales si la administración de la Casa Museo Roberto Escobar Gaviria decide controvertir el retiro de la camioneta, cuestiona la titularidad alegada por Tecra Rossi o reclama daños por las intervenciones realizadas en el acceso del inmueble.

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La otra disputa por objetos de Pablo Esobar: una visita de Anuel AA a Guatapé y una compra

En abril de 2026 se conoció una controversial compra de pertenencias de Pablo Escobar que habría hecho el cantante Anuel AA y que desató un cruce entre familiares del exjefe del cartel de Medellín, con versiones opuestas sobre una posible negociación y el manejo del legado del narcotraficante.

El vocalista puertorriqueño visitó Guatapé junto a Nicolás Escobar Urquijo y Daniel Escobar Cadavid, sobrinos nietos de Escobar y responsables del museo La última caleta.

Según información recogida por Infobae Colombia en ese momento, el artista habría permanecido cuatro días en Antioquia, también habría recibido libros originales de la familia y otros objetos relacionados con el cartel de Medellín.

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La visita del cantante Anuel AA a Antioquia reaviva la controversia sobre el legado de Pablo Escobar y el cartel de Medellín - crédito Composición fotográfica: Suministrado a Infobae Colombia; José Betanzos

“Nos sentimos muy orgullosos de decir que una persona como Anuel nos haya ido a visitar. Pero sobre todo, lo más importante y lo que más resalto es la personalidad de este joven empresario que con toda la tranquilidad y con toda la amabilidad estuvo entregando lo mejor de él también en proyectos que tenemos a futuro ya muy adelantados y muy conversados”, dijo Escobar Urquijo.

Las publicaciones sobre una eventual adquisición de artículos habría llevado a Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, a negar cualquier relación con Anuel AA o con una venta. También se advirtió que la difusión de información inexacta podría inducir a errores y estafas.

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Nicolás Escobar Urquijo indicó a este medio que rechazó la versión de su primo y lo acusó de intervenir cuando existen intereses económicos vinculados con el apellido familiar. Además, cuestionó que Marroquín no se refiera con mayor frecuencia a los crímenes atribuidos a su padre.

Los familiares que recibieron al músico afirmaron que Anuel AA podría regresar para avanzar en una negociación por piezas cuyo valor superaría USD 1 millón. No se conocieron detalles sobre los objetos incluidos ni una confirmación directa del artista acerca de una compra.