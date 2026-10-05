Un juez ordenó una segunda prisión preventiva para el exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas

Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia

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Un juzgado boliviano dictó el domingo una segunda detención preventiva por 180 días contra el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, esta vez dentro de una investigación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, tras el decomiso de unos 303.270 dólares en un operativo posterior a su arresto del pasado miércoles.

La medida fue dispuesta durante una audiencia cautelar virtual, en la que el juzgado ordenó el traslado de Mariaca a la cárcel de Cantumarca, en la región andina de Potosí, en el suroeste del país, según confirmó a los medios su abogado, Jerjes Justiniano.

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La nueva detención preventiva se suma a la dictada el sábado por otro juez dentro de una investigación en la que el Gobierno acusa a Mariaca de supuesta organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas. En ese caso también se estableció un periodo de 180 días de prisión preventiva en Cantumarca.

El proceso por legitimación de ganancias ilícitas también alcanza a otras cuatro personas detenidas el miércoles en la región oriental de Santa Cruz. Según la acusación, fueron interceptadas cuando intentaban sacar ocultos en una ambulancia billetes de moneda local y divisas desde un condominio donde vivía Mariaca.

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El dinero decomisado alcanzó un total aproximado de 303.270 dólares y quedó bajo custodia del Ministerio Público. Las cuatro personas fueron enviadas a distintos centros penitenciarios del departamento de La Paz, también por un plazo de 180 días.

La nueva detención preventiva se suma a la dictada el sábado por otro juez dentro de una investigación en la que el Gobierno acusa a Mariaca de supuesta organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas

El abogado Justiniano cuestionó la acusación y sostuvo que la tenencia del dinero, por sí misma, no constituye un delito. “La posesión de dinero no es delito”, afirmó, y sostuvo que corresponde a la Fiscalía demostrar “la ilicitud” de los billetes confiscados.

El defensor también relató las declaraciones de Mariaca al término de la audiencia. Según Justiniano, el exfiscal general sostuvo “que se le habían lesionado los derechos fundamentales”, que “se iba a someter a cualquier tipo de investigación” y que “no tiene nada que esconder”.

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Mariaca fue detenido el miércoles en Santa Cruz dentro de la investigación impulsada por el Gobierno, que lo acusa de supuestamente liderar una organización criminal destinada a proteger al “narcoterrorismo”.

En esa misma causa también están imputados el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y un mayor de la Policía. Los tres recibieron este domingo medidas de prisión preventiva en centros penitenciarios de Cochabamba y La Paz.

Las detenciones se produjeron dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera a Mariaca, Zeballos e Irusta en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado. Washington los acusó de ser “corruptos” y de “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”.

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La situación de Mariaca también derivó en su salida de la Fiscalía General del Estado. El exfuncionario fue destituido el viernes por la noche, después de la aprobación de una reforma a la Ley de Organización del Ministerio Público que incorporó un mecanismo para la “suspensión definitiva” del fiscal general cuando “se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables” con prisión.

Mariaca fue detenido el miércoles en Santa Cruz dentro de la investigación impulsada por el Gobierno, que lo acusa de supuestamente liderar una organización criminal destinada a proteger al “narcoterrorismo” (EFE)

El Gobierno sostiene además que Mariaca tenía “antecedentes” de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.

El nombre de Marset volvió a aparecer tras la detención de Mariaca a raíz de un video en el que el uruguayo supuestamente se refiere al entonces fiscal general como su “amigo”.

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(Con información de EFE)