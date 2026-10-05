El Salvador

El Salvador se juega su permanencia en la Liga A ante Martinica

El combinado cuscatleco visita el 5 de octubre Fort-de-France tras dos derrotas consecutivas y con tres puntos, obligado a sumar en el Estadio Municipal Pierre-Aliker para seguir en la máxima categoría regional

Los dirigidos por Hernán Darío Gómez enfrentarán en marzo al Pachuca, República Dominicana y Martinica, según el presidente ad honorem del Indes, Yamil Bukele. /(Redes de la Selección Mayor de Fútbol)
Los dirigidos por Hernán Darío Gómez enfrentarán en marzo al Pachuca, República Dominicana y Martinica, según el presidente ad honorem del Indes, Yamil Bukele. /(Redes de la Selección Mayor de Fútbol)
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La selección de El Salvador afrontará este 5 de octubre una visita ante Martinica, en un partido que definirá su permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf y que también puede determinar el futuro del entrenador colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

El equipo salvadoreño llega al encuentro en el último puesto de su grupo, con tres puntos y la peor diferencia de gol. Dos derrotas consecutivas agravaron su situación: una goleada por 6-0 ante Guatemala y una caída por 0-2 como local frente a Jamaica.

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La derrota en territorio guatemalteco dejó a El Salvador cerca del descenso a la Liga B y abrió interrogantes sobre la continuidad de Gómez, quien asumió el cargo en febrero de 2025. El técnico puso su renuncia a disposición de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tras aquel resultado.

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, explicó que el entrenador vinculó su continuidad a la permanencia del seleccionado en la máxima categoría del torneo regional.

“‘Bolillo’ me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes 6 de octubre y eso es lo que puso sobre la mesa”, afirmó Bukele después de la derrota ante Guatemala, según información de EFE.

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La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.
Hernán Darío "Bolillo" Gómez, Dt de La Selecta, Partido por Liga de Naciones de Concacaf entre la selección de fútbol de El Salvador vs Jamaica, disputado en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. El Salvador perdió 0-2 amte la selección del Caribe. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Los 18 partidos de Gómez al frente del combinado

El registro de Gómez al frente de El Salvador suma cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas en 18 partidos. El ciclo también incluyó siete compromisos ante clubes o academias, con tres triunfos, dos igualdades y dos caídas.

El entrenador colombiano tomó la conducción del combinado salvadoreño con el objetivo de consolidar un proceso competitivo de cara a los próximos torneos de la Concacaf. Sin embargo, los resultados en la actual Liga de Naciones dejaron al equipo sin margen de error antes de su último partido de la fase.

El Salvador obtuvo sus únicos tres puntos del grupo precisamente ante Martinica. En la jornada inaugural, se impuso por 3-1, un resultado que ahora se presenta como antecedente para el duelo que se disputará en el Estadio Municipal Pierre-Aliker, de Fort-de-France.

La selección caribeña, en cambio, llegará fortalecida después de vencer a Honduras en ese mismo escenario. Ese triunfo le permitió mantener opciones en el grupo y elevó la exigencia para un rival que necesita puntuar para evitar perder la categoría.

Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador
Partido entre la selecciones de El Salvador y Martinica, disputado en el Estadio Jorge Mágico González por Liga de Naciones de Concacaf 2026/2027. Resultado final fue de 3-1 a favor de El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Surinam y Jamaica, primeros en la tabla, con El Salvador último

La clasificación está encabezada por Surinam, con siete puntos, seguido por Jamaica, con seis. Ambos ocupan las posiciones que darían acceso a la siguiente fase, mientras que El Salvador permanece último con tres unidades.

La condición de visitante, el impacto de las dos derrotas recientes y el bajo rendimiento ofensivo configuran una jornada definitoria para los salvadoreños. El equipo cuscatleco deberá mejorar su producción frente al arco rival y reducir los desajustes defensivos que causaron los seis goles recibidos ante Guatemala el pasado 28 de septiembre.

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