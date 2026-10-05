Wanda Nara interrogó a Luck Ra sobre su separación de La Joaqui (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

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Wanda Nara aprovechó una gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) para acercarse a Luck Ra y someterlo a una ronda de preguntas directas sobre su reciente separación de La Joaqui. El cruce entre la conductora y el participante, que se produjo mientras el cantante cocinaba una milanesa, derivó en una serie de definiciones sobre los rumores que circularon tras la ruptura de la pareja.

La charla comenzó con un tono distendido, pero Nara no tardó en ir al punto que le interesaba abordar. “Si hay algo que a mí no me interesa es esta milanesa. ¿Te engañaron?”, lanzó la conductora, interrumpiendo la preparación del plato. Ante la negativa del cantante, repreguntó de inmediato: “¿Engañaste?”. Luck Ra volvió a responder que no, lo que llevó a Nara a indagar directamente sobre el estado del vínculo: “¿Se terminó el amor?”.

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Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron” (MasterChef Celebrity, Telefe)

“No, de mi lado no, y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente”, explicó el cantante, visiblemente concentrado en no quemar la milanesa mientras sostenía la conversación. Nara retomó entonces una hipótesis que había manejado públicamente desde el momento de la separación: “Yo siento, o sentí apenas se separaron, que iban a volver. Pero no, porque después pasó otra cosa”.

El músico reconoció el impacto que tuvo la viralización de los rumores en torno a su ruptura. “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente”, comentó, a lo que la conductora respondió sin filtro: “No, un monstruo no, un cornudo”. Luck Ra salió al cruce de esa definición con una frase que buscó despejar cualquier versión sobre una traición de su expareja: “Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y por eso siempre la voy a respetar”.

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El cantante sostuvo que el sentimiento con La Joaqui persiste aunque eso no resultó suficiente para continuar la relación

Ante la insistencia de Nara, que le preguntó directamente “¿Te icardiaron?”, en referencia al escándalo que ella misma protagonizó años atrás, el cantante utilizó una comparación con la propia historia de la conductora para explicar lo sucedido sin dar nombres. “Te lo voy a poner así, ponele que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser...”, relató Luck Ra, dejando entrever el paralelismo entre ambas situaciones.

La escena generó además la intervención de otro participante, Campi, que se encontraba cerca de la estación de cocina mientras se desarrollaba la conversación. “No sé de qué hablan, pero estoy muy incómodo”, comentó entre risas, sin sumarse al tema central del cruce.

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Consultado sobre cómo se enteró de las versiones que circularon en torno a su separación, el cantante fue tajante al desmentir una de ellas. “Por las redes. Esa llamada de él nunca existió”, aseguró, en referencia a un episodio puntual vinculado al escándalo. Nara, lejos de cerrar el tema, propuso entonces la posibilidad de invitar a los protagonistas de la historia a su programa: “¿Puede venir de invitado alguno de los dos?”.

La conductora sugirió llevar a los involucrados al programa y el artista manifestó su acuerdo con la propuesta

Luck Ra respondió sin reparos a la propuesta y aseguró que no existe ningún impedimento de su parte para un eventual careo televisivo. “Puede venir quien quiera”, afirmó, mientras Nara remarcó que mantiene una postura similar respecto de las personas involucradas en su propia historia personal. “Porque todos los que nombraste de mi historia, los invito cuando quieran, tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa”, explicó la conductora, a lo que el cantante coincidió: “El mío también, es más”.

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Para cerrar el intercambio, ambos coincidieron en la ausencia de rencores hacia las personas involucradas en sus respectivas rupturas. “No hay rencores, que nos encontremos”, propuso Nara, a lo que Luck Ra respondió de inmediato: “No, cero rencor”. El cantante utilizó esa misma frase para definir su presente sentimental tras la separación: “Por el momento, estoy en busca de la felicidad”.