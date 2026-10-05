Economía

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 3

El calendario de pagos incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, con fechas diferenciadas según la prestación y un aumento del 1,66 % en los montos

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La ANSES aplica un incremento del 1,66 % en las prestaciones de octubre de 2026 y otorga un bono extraordinario de hasta $ 70.000
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Los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con DNI finalizado en 3 tendrán fechas de acreditación distintas durante octubre, de acuerdo con el beneficio que perciban. El calendario incorpora el aumento de 1,66% aplicado a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

La actualización fue establecida mediante la resolución 284/2026. Además, el Gobierno oficializó un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para titulares que cumplan las condiciones previstas para octubre.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Quienes cobren jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 3 percibirán sus haberes el miércoles 14 de octubre.

El haber mínimo previsional quedó fijado en $435.748,51. Para quienes accedan al refuerzo completo de $70.000, el ingreso total llegará a $505.748,51.

Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor es de $348.598,81 antes del eventual bono. La Prestación Básica Universal (PBU), que integra el cálculo de ciertas jubilaciones, asciende a $199.335,05.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo cuyo documento termina en 3 tendrán acreditados sus pagos el lunes 26 de octubre, ya que esa jornada corresponde a los DNI finalizados en 2 y 3.

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Los jubilados que superan el haber mínimo con DNI finalizado en 3 cobran el lunes 26 de octubre (REUTERS/Francisco Loureiro)
Los jubilados que superan el haber mínimo con DNI finalizado en 3 cobran el lunes 26 de octubre (REUTERS/Francisco Loureiro)

El haber máximo vigente desde octubre es de $2.932.174,85. Los jubilados que superen el umbral previsto para recibir el refuerzo no percibirán el bono extraordinario.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 3 cobrarán el 14 de octubre.

La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 para la zona 1.

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto disminuye según la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 3 cobrarán el jueves 15 de octubre.

El monto general de la prestación es de $156.588 y llega a $203.565 en la zona 1. Al igual que en la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20 %, que se liquida luego de que la titular complete los requisitos correspondientes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acreditará el jueves 15 de octubre para los documentos terminados en 2 y 3. El valor depende del ingreso del grupo familiar.

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Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 cobran el jueves 15 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 3 cobrarán el viernes 9 de octubre, junto con quienes tienen documentos finalizados en 2.

La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96.

Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. En tanto, la pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo completo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan para todas las terminaciones de documento entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Por lo tanto, las personas con DNI finalizado en 3 podrán cobrar dentro de ese período.

Los importes aplicables dependen de la asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $ 254.943.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio estarán disponibles para todos los DNI, incluido el finalizado en 3, desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

La asignación por nacimiento es de $91.273; por adopción, de $545.685; y por matrimonio, de $136.662. La ayuda escolar anual se ubica en $55.672 en el valor general y en $74.257 para la zona 1.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI finalizado en 3 perciben el pago el viernes 9 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desempleo 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 3 cobrarán el viernes 23 de octubre, junto con los titulares cuyo documento finaliza en 2.

El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $191.900 y el tope llega a $383.800. El cronograma informado para este beneficio corresponde al Plan 1.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

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