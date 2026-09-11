Qué es la gastroparesia, el cuadro estomacal que puede afectar la digestión y la glucosa

La gastroparesia es un trastorno digestivo crónico que retrasa el vaciamiento del estómago hacia el intestino delgado sin un bloqueo mecánico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor, la hinchazón, las náuseas o la sensación de estar satisfecho tras pocos bocados pueden responder a una amplia variedad de cuadros digestivos. La intensidad, duración y combinación de estas molestias orientan la consulta médica, especialmente cuando interfieren con la alimentación o se sostienen en el tiempo.

Entre las alteraciones que pueden explicar ese malestar se encuentra la gastroparesia, un trastorno en el que el estómago demora más de lo habitual en trasladar los alimentos hacia el intestino delgado. No siempre sus manifestaciones son evidentes, y la presencia de síntomas parecidos a los de otros problemas digestivos vuelve necesaria una evaluación profesional.

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La importancia de reconocer sus señales radica en que esta condición puede afectar la nutrición y dificultar el control de la glucosa en sangre. De acuerdo con la Brown University, se trata de una afección digestiva crónica cuyo abordaje busca controlar los síntomas y preservar una alimentación adecuada.

La gastroparesia, el cuadro que retrasa el vaciamiento del estómago

La gastroparesia ocurre cuando los músculos del estómago no se contraen de forma suficiente para impulsar los alimentos. Como consecuencia, el vaciamiento gástrico se enlentece, aunque no exista un bloqueo mecánico en la salida del estómago, explicó Brown University Health.

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La motilidad gástrica es el conjunto de contracciones que mezcla el contenido del estómago y lo dirige hacia el intestino delgado. Cuando ese mecanismo se altera, la comida puede permanecer durante más tiempo en el estómago y generar una sensación de plenitud que aparece rápidamente y continúa después de comer.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran las náuseas, los vómitos, la distensión abdominal, el dolor estomacal, el reflujo ácido, la falta de apetito y la pérdida involuntaria de peso. Mayo Clinic indicó que algunas personas pueden vomitar alimentos no digeridos varias horas después de haberlos consumido, mientras que otras no presentan síntomas perceptibles.

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La gastroparesia puede confundirse con otros problemas digestivos porque causa saciedad precoz, náuseas, vómitos, hinchazón y dolor estomacal (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden producirse fluctuaciones de glucosa en sangre. MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina, señaló que el retraso en el paso de los alimentos puede complicar el control glucémico en personas con diabetes, debido a que modifica el momento en que la glucosa llega al intestino y se absorbe.

La afección también puede relacionarse con infecciones, cirugías que afecten el estómago o sus nervios y algunos medicamentos. Cleveland Clinic mencionó, entre los fármacos que pueden enlentecer el vaciamiento gástrico, los opioides, ciertos antidepresivos, bloqueadores de los canales de calcio, progesterona y tratamientos vinculados con el sistema GLP-1.

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Una de las posibles complicaciones es la formación de bezoares, masas endurecidas de alimentos que quedan retenidas en el estómago. Según MedlinePlus, estos acúmulos pueden favorecer náuseas y vómitos, además de dificultar el paso del contenido hacia el intestino delgado. La desnutrición, la deshidratación y los desequilibrios de electrolitos también pueden aparecer cuando los vómitos o la baja ingesta se prolongan.

El diagnóstico requiere descartar primero otras causas de síntomas similares. Johns Hopkins Medicine detalló que pueden utilizarse una endoscopia digestiva alta, estudios por imágenes y pruebas que evalúan el vaciamiento del estómago. La gammagrafía de vaciamiento gástrico es una de las pruebas empleadas para medir cuánto tarda una comida marcada en salir del estómago.

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Cómo es el abordaje de la gastroparesia

No existe una cura definitiva, pero el tratamiento puede orientarse a reducir las molestias, evitar déficits nutricionales y atender la causa asociada cuando se identifica. Brown University Health indicó que el abordaje suele reunir más de una estrategia y se ajusta según la gravedad del cuadro.

La gastroparesia puede dificultar la alimentación, afectar la nutrición y alterar el control de la glucosa en sangre, en especial en personas con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las modificaciones de la alimentación forman parte del manejo habitual. MedlinePlus consignó que las comidas más pequeñas y frecuentes, junto con alimentos blandos o en puré, pueden ayudar a aliviar algunos síntomas. La institución también señaló que un mejor control de la glucosa puede favorecer la evolución de la gastroparesia en personas con diabetes.

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Por su parte, Brown University Health explicó que los cambios dietarios deben ser acompañados por el equipo de salud, en especial cuando hay dificultad para tolerar sólidos o mantener la nutrición. La entidad educativa señaló ajustes como reducir alimentos altos en grasas y fibra, que pueden retrasar el vaciamiento gástrico, además de priorizar una hidratación sostenida. La indicación concreta depende de la situación clínica y no reemplaza una valoración individual.

En algunos casos se indican medicamentos para estimular la motilidad del estómago o para controlar náuseas, vómitos y reflujo. Mayo Clinic señaló, en tanto, que los fármacos y los cambios en la alimentación pueden proporcionar alivio, aunque no eliminan el trastorno. Cuando las medidas iniciales no resultan suficientes o la persona no puede mantener una nutrición adecuada, pueden considerarse tratamientos de soporte. MedlinePlus incluyó entre las alternativas los suplementos, la alimentación por sonda hacia el intestino delgado y, en circunstancias determinadas, la nutrición por vía intravenosa.

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Los procedimientos sobre el píloro, la abertura inferior del estómago, constituyen otra opción para cuadros seleccionados. Cleveland Clinic describió la piloroplastia y la miotomía endoscópica peroral gástrica como intervenciones que buscan ampliar esa salida para facilitar el tránsito de los alimentos. La cirugía se reserva para situaciones en las que otros tratamientos no son eficaces o no pueden utilizarse.

La persistencia de dolor abdominal, hinchazón, náuseas, vómitos o saciedad precoz merece una consulta médica. Brown University señala que registrar qué alimentos se consumieron y cómo evolucionaron las molestias puede aportar información útil durante la evaluación, que puede incluir la derivación a un especialista en gastroenterología.

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