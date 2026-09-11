Ciencia

Qué es la gastroparesia, el cuadro estomacal que puede afectar la digestión y la glucosa

Náuseas, hinchazón y una saciedad que llega demasiado pronto figuran entre las señales que distintas instituciones médicas asocian con este trastorno crónico. Cuáles son los estudios que permiten su diagnóstico

Ilustración en acuarela de un estómago humano en corte transversal con tonos rosados, amarillos y un fondo azul oscuro.
La gastroparesia es un trastorno digestivo crónico que retrasa el vaciamiento del estómago hacia el intestino delgado sin un bloqueo mecánico (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El dolor, la hinchazón, las náuseas o la sensación de estar satisfecho tras pocos bocados pueden responder a una amplia variedad de cuadros digestivos. La intensidad, duración y combinación de estas molestias orientan la consulta médica, especialmente cuando interfieren con la alimentación o se sostienen en el tiempo.

Entre las alteraciones que pueden explicar ese malestar se encuentra la gastroparesia, un trastorno en el que el estómago demora más de lo habitual en trasladar los alimentos hacia el intestino delgado. No siempre sus manifestaciones son evidentes, y la presencia de síntomas parecidos a los de otros problemas digestivos vuelve necesaria una evaluación profesional.

PUBLICIDAD

La importancia de reconocer sus señales radica en que esta condición puede afectar la nutrición y dificultar el control de la glucosa en sangre. De acuerdo con la Brown University, se trata de una afección digestiva crónica cuyo abordaje busca controlar los síntomas y preservar una alimentación adecuada.

La gastroparesia, el cuadro que retrasa el vaciamiento del estómago

La gastroparesia ocurre cuando los músculos del estómago no se contraen de forma suficiente para impulsar los alimentos. Como consecuencia, el vaciamiento gástrico se enlentece, aunque no exista un bloqueo mecánico en la salida del estómago, explicó Brown University Health.

PUBLICIDAD

La motilidad gástrica es el conjunto de contracciones que mezcla el contenido del estómago y lo dirige hacia el intestino delgado. Cuando ese mecanismo se altera, la comida puede permanecer durante más tiempo en el estómago y generar una sensación de plenitud que aparece rápidamente y continúa después de comer.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran las náuseas, los vómitos, la distensión abdominal, el dolor estomacal, el reflujo ácido, la falta de apetito y la pérdida involuntaria de peso. Mayo Clinic indicó que algunas personas pueden vomitar alimentos no digeridos varias horas después de haberlos consumido, mientras que otras no presentan síntomas perceptibles.

Vista cercana del torso de una persona, vestida con camiseta blanca y jeans, inclinada con una mano sobre su abdomen.
La gastroparesia puede confundirse con otros problemas digestivos porque causa saciedad precoz, náuseas, vómitos, hinchazón y dolor estomacal (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden producirse fluctuaciones de glucosa en sangre. MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina, señaló que el retraso en el paso de los alimentos puede complicar el control glucémico en personas con diabetes, debido a que modifica el momento en que la glucosa llega al intestino y se absorbe.

La afección también puede relacionarse con infecciones, cirugías que afecten el estómago o sus nervios y algunos medicamentos. Cleveland Clinic mencionó, entre los fármacos que pueden enlentecer el vaciamiento gástrico, los opioides, ciertos antidepresivos, bloqueadores de los canales de calcio, progesterona y tratamientos vinculados con el sistema GLP-1.

Una de las posibles complicaciones es la formación de bezoares, masas endurecidas de alimentos que quedan retenidas en el estómago. Según MedlinePlus, estos acúmulos pueden favorecer náuseas y vómitos, además de dificultar el paso del contenido hacia el intestino delgado. La desnutrición, la deshidratación y los desequilibrios de electrolitos también pueden aparecer cuando los vómitos o la baja ingesta se prolongan.

El diagnóstico requiere descartar primero otras causas de síntomas similares. Johns Hopkins Medicine detalló que pueden utilizarse una endoscopia digestiva alta, estudios por imágenes y pruebas que evalúan el vaciamiento del estómago. La gammagrafía de vaciamiento gástrico es una de las pruebas empleadas para medir cuánto tarda una comida marcada en salir del estómago.

Cómo es el abordaje de la gastroparesia

No existe una cura definitiva, pero el tratamiento puede orientarse a reducir las molestias, evitar déficits nutricionales y atender la causa asociada cuando se identifica. Brown University Health indicó que el abordaje suele reunir más de una estrategia y se ajusta según la gravedad del cuadro.

Primer plano de un hombre moreno con una camiseta marrón, cubriéndose la boca mientras tose y sujetándose el estómago en un consultorio.
La gastroparesia puede dificultar la alimentación, afectar la nutrición y alterar el control de la glucosa en sangre, en especial en personas con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las modificaciones de la alimentación forman parte del manejo habitual. MedlinePlus consignó que las comidas más pequeñas y frecuentes, junto con alimentos blandos o en puré, pueden ayudar a aliviar algunos síntomas. La institución también señaló que un mejor control de la glucosa puede favorecer la evolución de la gastroparesia en personas con diabetes.

Por su parte, Brown University Health explicó que los cambios dietarios deben ser acompañados por el equipo de salud, en especial cuando hay dificultad para tolerar sólidos o mantener la nutrición. La entidad educativa señaló ajustes como reducir alimentos altos en grasas y fibra, que pueden retrasar el vaciamiento gástrico, además de priorizar una hidratación sostenida. La indicación concreta depende de la situación clínica y no reemplaza una valoración individual.

En algunos casos se indican medicamentos para estimular la motilidad del estómago o para controlar náuseas, vómitos y reflujo. Mayo Clinic señaló, en tanto, que los fármacos y los cambios en la alimentación pueden proporcionar alivio, aunque no eliminan el trastorno. Cuando las medidas iniciales no resultan suficientes o la persona no puede mantener una nutrición adecuada, pueden considerarse tratamientos de soporte. MedlinePlus incluyó entre las alternativas los suplementos, la alimentación por sonda hacia el intestino delgado y, en circunstancias determinadas, la nutrición por vía intravenosa.

Los procedimientos sobre el píloro, la abertura inferior del estómago, constituyen otra opción para cuadros seleccionados. Cleveland Clinic describió la piloroplastia y la miotomía endoscópica peroral gástrica como intervenciones que buscan ampliar esa salida para facilitar el tránsito de los alimentos. La cirugía se reserva para situaciones en las que otros tratamientos no son eficaces o no pueden utilizarse.

La persistencia de dolor abdominal, hinchazón, náuseas, vómitos o saciedad precoz merece una consulta médica. Brown University señala que registrar qué alimentos se consumieron y cómo evolucionaron las molestias puede aportar información útil durante la evaluación, que puede incluir la derivación a un especialista en gastroenterología.

Temas Relacionados

Salud digestivaDigestiónDiabetesNutriciónAlimentaciónSaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo es el dispositivo inventado por un científico argentino que permite detectar la enfermedad renal

El doctor en Química Omar Azzaroni detalló en Infobae en Vivo que el desarrollo fue pensado para quienes viven lejos de hospitales y clínicas, ya que permite hacer controles desde casa y enviar la información médica sin traslados largos

Cómo es el dispositivo inventado por un científico argentino que permite detectar la enfermedad renal

Un estudio asocia un inicio temprano de terapia hormonal ante la menopausia con menos eventos cardiovasculares

El análisis, que se realizó con datos obtenidos entre 1997 y 2017, incluyó a 2.737 mujeres con síntomas característicos de esta etapa e identificó que los resultados variaron según el momento de inicio del tratamiento

Un estudio asocia un inicio temprano de terapia hormonal ante la menopausia con menos eventos cardiovasculares

El Gobierno designó al médico Richard Malan como nuevo presidente del INCUCAI

Estará a cargo del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, donde se desempeñaba como vicepresidente desde 2023

El Gobierno designó al médico Richard Malan como nuevo presidente del INCUCAI

Científicos investigan si la corteza terrestre se está abriendo debajo de los Apeninos en Italia

Una bisagra profunda explica por qué la cadena montañosa se estira y se comprime a la vez, según un nuevo estudio publicado en Nature. El patrón responde a la separación progresiva de la corteza inferior

Científicos investigan si la corteza terrestre se está abriendo debajo de los Apeninos en Italia

Cómo un anticuerpo podría frenar el mecanismo que provoca la diabetes tipo 1

Investigadores de Johns Hopkins probaron en modelos preclínicos una estrategia para bloquear de forma selectiva el ataque inmunitario contra las células del páncreas que producen insulina

Cómo un anticuerpo podría frenar el mecanismo que provoca la diabetes tipo 1

DEPORTES

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

Argentina revirtió un partido difícil ante México y se clasificó a octavos del Mundial Sub 20 femenino por segunda vez en su historia

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

“Estamos a años luz”: preocupación de Franco Colapinto por la gran diferencia entre Alpine y Racing Bulls en Madrid

TELESHOW

La emotiva celebración de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico por el cumpleaños de una de sus mascotas: “Bebé Pe”

La emotiva celebración de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico por el cumpleaños de una de sus mascotas: “Bebé Pe”

Moria Casán contó los diálogos más insólitos que tiene con la Inteligencia Artificial: “Es mi amiga”

El doloroso final de una amistad que Nicole Neumann mantuvo en secreto durante años: “No nos dejaron vernos más”

Fracasó la primera audiencia en el juicio de la hija de Luis Vadalá a la serie de Moria Casán: los detalles

El sorprendente cambio físico de Tini Stoessel para su regreso a los escenarios: “Esto no se me había marcado”

INFOBAE AMÉRICA

Qué se juega en los Juegos Nómadas: las particulares disciplinas del gran torneo de Asia Central

Qué se juega en los Juegos Nómadas: las particulares disciplinas del gran torneo de Asia Central

Cuba: veterinario continúa detenido tras una protesta por apagones y falta de agua

Honduras: Una niña de 3 años entre las víctimas: Sulaco registra nueva muerte múltiple en una zona bajo presión criminal

El presidente Bernardo Arévalo denuncia campañas de desinformación en medio de los bloqueos

Atragantamiento: las dos acciones comunes que la Cruz Roja Salvadoreña pide evitar desde el primer segundo