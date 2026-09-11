Estas son las nuevas estafas que amenazan a viajeros: reservas de hotel, vuelos y códigos QR son usados para engañar

Las estafas de viajes usan sitios clonados, avisos falsos de vuelos y datos reales de reservas hoteleras para obtener pagos o información personal de los pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las estafas de viajes combinan sitios clonados, avisos falsos de vuelos y datos reales de reservas hoteleras para obtener información personal o pagos de pasajeros antes y durante sus desplazamientos. La advertencia fue difundida por The Associated Press, mientras agencias federales y estatales de Estados Unidos han publicado alertas sobre estas prácticas durante 2026.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores informaron pérdidas por USD 3.500 millones en estafas de suplantación de identidad durante 2025. La agencia indicó que esa categoría concentró casi uno de cada tres reportes de fraude y que los contactos se produjeron por mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, redes sociales, resultados de buscadores y otros canales digitales.

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La estadística de la FTC no se limita al turismo, pero coincide con advertencias oficiales sobre fraudes dirigidos a personas que compran pasajes, reservan alojamientos o reciben comunicaciones de empresas de transporte. De acuerdo con The Associated Press, los delincuentes aprovechan que el viajero espera mensajes de una aerolínea, un hotel o una plataforma de reservas para presentar solicitudes de pago como si fueran legítimas.

Cómo reconocer una estafa de hotel que utiliza datos de una reserva real

Los fraudes vinculados con alojamientos pueden incluir información precisa sobre una estadía, como la fecha de llegada, el nombre del huésped o el monto pagado. Según The Associated Press, esta modalidad busca que la víctima considere auténtico un correo electrónico o un mensaje que advierte sobre un supuesto rechazo de pago, una reserva incompleta o la necesidad de verificar datos bancarios.

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El Departamento de Tecnologías de la Información de Carolina del Norte alertó el 9 de junio sobre ataques de phishing que usaron información real de hospedajes. De acuerdo con esa dependencia estatal, los mensajes se hacen pasar por empleados de hoteles y se refieren a reservas recientes para pedir al huésped que ingrese a un enlace y confirme datos de pago.

La agencia estatal señaló que los atacantes pueden emplear detalles no públicos para generar confianza. También precisó que no se conoce con certeza cómo obtienen toda la información de las reservas, aunque mencionó posibles filtraciones de datos o accesos indebidos a sistemas de hoteles y plataformas de reserva de terceros.

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The Associated Press denominó a esta práctica “secuestro de reservas”, a partir de declaraciones de Iskander Sanchez-Rola, especialista en estafas de Norton. Las fuentes oficiales consultadas confirman que existen mensajes fraudulentos con datos auténticos de hospedajes, aunque no establecen una clasificación única ni publicaron cifras sobre la cantidad de casos asociados con esa modalidad.

Según la FTC, un mensaje que solicita una acción inmediata no debe ser respondido mediante el enlace o el teléfono que incluye. La agencia recomienda que el pasajero escriba por sí mismo la dirección del hotel en el navegador o use un número de contacto confirmado por canales propios antes de modificar una reserva o proporcionar información financiera.

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Las autoridades alertaron sobre códigos QR falsos y redes Wi-Fi públicas en viajes, y recomendaron verificar la URL, evitar pagos sensibles en conexiones abiertas y confirmar reservas por canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si llega un mensaje sobre una cancelación de vuelo

Los avisos de cancelación o demora de vuelos pueden ser reales, porque las aerolíneas notifican cambios de itinerario por correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones cuando los usuarios aceptaron esos canales. Sin embargo, The Associated Press señaló que los estafadores también envían alertas falsas y ofrecen supuestas reprogramaciones a cambio de pagos adicionales.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, las compañías aéreas deben actualizar la información de los vuelos próximos en sus sitios web, sistemas telefónicos de reservas y pantallas bajo su control en los aeropuertos. Si el vuelo parte dentro de los siete días siguientes, la actualización debe realizarse dentro de los 30 minutos posteriores a que la empresa detecte un cambio en el estado del servicio.

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La autoridad federal establece además que un pasajero tiene derecho a un reembolso si la aerolínea cancela un vuelo o realiza una modificación significativa y el cliente rechaza la alternativa ofrecida. Según el Departamento de Transporte, esa regla puede aplicarse incluso a pasajes no reembolsables si el viajero no acepta un nuevo vuelo, un crédito o un cupón de viaje.

La verificación debe realizarse en el portal oficial de la aerolínea o en la plataforma utilizada para comprar el pasaje. Según la FTC, los consumidores deben evitar números telefónicos que aparecen en anuncios pagados o mensajes inesperados, ya que los estafadores pueden colocar contactos falsos junto a nombres de empresas conocidas.

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Por qué los sitios falsos de aerolíneas y hoteles aparecen en buscadores

La búsqueda de una tarifa, un teléfono de atención al cliente o una promoción puede llevar a páginas que imitan a aerolíneas, cadenas hoteleras o agencias de viajes. Según la FTC, los responsables de estos fraudes pueden pagar anuncios para ubicar números telefónicos propios al lado de nombres de empresas conocidas o crear direcciones web que parecen pertenecer a una marca.

La agencia federal aconseja revisar los resultados no patrocinados y comprobar el dominio antes de entregar datos de una tarjeta. También recomienda ingresar la dirección oficial de la empresa directamente en el navegador, en vez de acceder desde anuncios, enlaces recibidos por mensaje o resultados de búsqueda cuya procedencia no haya sido verificada.

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La Fiscalía de la Ciudad de San Francisco informó en julio que presentó una demanda contra dos sitios de reserva hotelera por aparentar vínculos con alojamientos auténticos y cobrar montos superiores a los esperados. Según la oficina del fiscal municipal, esas páginas usaban direcciones que podían confundirse con los portales de los hoteles y anuncios en buscadores para aparecer en resultados vinculados con establecimientos específicos.

La oficina señaló que algunos consumidores descubrieron que habían contratado a través de un tercero al intentar modificar o cancelar una reserva. Otros detectaron la situación al revisar los correos de confirmación y comprobar que no habían sido enviados por el hotel. El caso refleja que una página con el nombre de un alojamiento no garantiza que pertenezca a la empresa.

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Las estafas de hotel pueden incluir fecha de llegada, nombre del huésped y monto pagado para simular problemas con la reserva y pedir datos bancarios o nuevos pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar fraudes con códigos QR en pagos durante un viaje

Los códigos QR se utilizan en parquímetros, menús, comercios y sistemas de pago, una práctica que puede facilitar transacciones durante un viaje. The Associated Press citó a Alissa Abdullah, responsable de seguridad de Mastercard, quien advirtió que un delincuente puede cubrir un código legítimo con otro que dirige a un sitio de cobro fraudulento.

La FTC publicó el 3 de septiembre una alerta sobre denuncias de códigos QR falsos colocados sobre códigos auténticos en parquímetros. De acuerdo con la agencia, al escanear el código alterado la persona puede ingresar a una página apócrifa diseñada para obtener dinero, datos personales o credenciales de acceso.

La autoridad recomienda revisar la dirección web que muestra el teléfono antes de abrirla. La URL debe coincidir con la empresa, el comercio o el organismo que solicita el pago. Según la FTC, errores de ortografía, cambios mínimos en el nombre de dominio o direcciones que no guardan relación con el servicio son señales para detener la operación.

Las fuentes oficiales consultadas documentan esta maniobra en parquímetros, no de forma específica en restaurantes. Por eso, el criterio de prevención puede aplicarse a cualquier entorno: si un código parece pegado sobre otro, si deriva a un portal desconocido o si exige datos inusuales, conviene pedir otro medio de pago o confirmar el procedimiento con personal del lugar.

Qué riesgos tiene conectarse a una red Wi-Fi pública en aeropuertos y hoteles

Las redes inalámbricas abiertas en aeropuertos, cafeterías, hoteles y terminales de transporte permiten consultar mapas, reservas y horarios, pero pueden exponer información sensible. Según The Associated Press, los delincuentes pueden crear conexiones con nombres similares a los de una red legítima para atraer a usuarios que buscan acceso gratuito.

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) advierte que los puntos de acceso Wi-Fi públicos “a menudo no son seguros”. De acuerdo con la agencia, la información enviada a través de sitios web o aplicaciones podría ser accesible para terceros si la conexión no cuenta con las protecciones adecuadas.

CISA recomienda usar sitios completamente cifrados, identificados con https en toda la sesión, y evitar gestiones bancarias, compras con tarjeta o accesos a aplicaciones que requieran datos financieros cuando se utiliza una red pública. Para esos trámites, la agencia aconseja recurrir a una red segura o a los datos móviles del teléfono.

La prevención también incluye mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, proteger las cuentas con contraseñas robustas y autenticación multifactor, y desconectar las funciones inalámbricas que no sean necesarias. Según CISA, estas medidas reducen las oportunidades de acceso no autorizado a dispositivos y cuentas personales.

Las alertas falsas sobre cancelación o demora de vuelos buscan cobrar reprogramaciones, mientras el Departamento de Transporte exige a las aerolíneas actualizar el estado del vuelo en canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué medidas recomiendan las autoridades antes de pagar o compartir datos

La FTC recomienda que los viajeros revisen los detalles de cualquier oferta antes de contratarla y que busquen información independiente sobre empresas, alojamientos, alquileres y agencias. La autoridad también alerta sobre pedidos de pago mediante transferencias, tarjetas de regalo, criptomonedas o aplicaciones financieras cuando esos métodos se presentan como la única alternativa.

Entre las medidas que reúnen las guías oficiales figuran las siguientes:

Verificar reservas y cambios de vuelos desde el sitio o la aplicación oficial de la empresa. No abrir enlaces enviados en mensajes inesperados sobre pagos, cancelaciones o reprogramaciones. Revisar la dirección web antes de pagar por medio de un código QR. Evitar operaciones bancarias y pagos sensibles en redes Wi-Fi públicas. Conservar comprobantes, itinerarios y comunicaciones de la empresa contratada. Informar posibles fraudes a la FTC mediante su sistema de denuncias.

La FTC señaló que las estafas de suplantación se mantienen como la categoría con más reportes de fraude. Para quienes organizan un viaje, esa información implica que una notificación sobre una reserva o un vuelo debe confirmarse a través de un canal independiente antes de realizar pagos, modificar datos personales o descargar archivos.