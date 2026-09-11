Los cajeros de supermercado cobran en septiembre de 2026 entre $1.322.132 y $1.335.474 según la categoría del CCT 130/75 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sector de comercio reúne a uno de los grupos de trabajadores más grandes de Argentina: supermercados, shoppings, autoservicios y locales de todo tipo emplean a cientos de miles de personas bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75, el marco normativo que regula sus condiciones laborales y salariales. Cada ronda paritaria fija no solo los haberes mínimos, sino también la estructura de adicionales, bonos y sumas no remunerativas que conforman el ingreso final de cada trabajador.

Dentro de ese universo, el puesto de cajero de supermercado ocupa un lugar central. Es una posición de alta demanda, presente en las grandes cadenas como en los comercios de cercanía, y su retribución funciona como referencia para empleados de categoría equivalente en el resto del convenio. La escala salarial de los cajeros se divide en tres categorías, A, B y C, que reflejan distintos niveles de responsabilidad y antigüedad dentro del esquema convencional.

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El acuerdo paritario firmado en julio de 2026 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales estableció un incremento trimestral para el período julio-septiembre. Ese entendimiento también incluyó el pago de un bono extraordinario y la continuidad de una suma fija no remunerativa heredada de la negociación anterior, lo que amplió el ingreso efectivo de los trabajadores por encima del básico de convenio.

El salario de convenio de septiembre incluye una suma no remunerativa de $120.000 vigente para los empleados de Comercio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en septiembre 2026

Los cajeros de supermercado perciben en septiembre de 2026 salarios de convenio —correspondientes a los haberes devengados en agosto— que van desde $1.322.132 hasta $1.335.474, según la categoría laboral. Los montos corresponden a jornada completa bajo el CCT 130/75 e incluyen el básico, la suma no remunerativa de $120.000 vigente y la segunda cuota de $25.000 del bono extraordinario pactado en paritarias.»

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La escala cobrada en septiembre se desglosa así:

Cajero A: $1.322.132 (compuesto por un básico de $1.177.132 + $120.000 no remunerativo + $25.000 bono extraordinario).

Cajero B: $1.327.970 (compuesto por un básico de $1.182.970 + $120.000 no remunerativo + $25.000 bono extraordinario).

Cajero C: $1.335.474 (compuesto por un básico de $1.190.474 + $120.000 no remunerativo + $25.000 bono extraordinario).

A esas cifras se suman adicionales específicos vinculados al manejo de caja regulados por el Artículo 30 del CCT 130/75, los cuales son de fijación anual y se pagan en cuatro cuotas cada tres meses, una vez cumplido cada trimestre. Para las categorías A y C, el suplemento fijado asciende a $144.198,68 anuales ($36.049,67 por trimestre). Por su parte, la categoría B tiene un esquema diferente: percibe $567.825,83 anuales ($141.956,46 por trimestre) por ese concepto, más un adicional fijo mensual de $1.635,18 por faltante de caja conforme al acta acuerdo aplicable.

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El ingreso final de cada trabajador puede ser superior al básico de convenio. Conceptos como antigüedad, presentismo y horas extras se agregan a la liquidación según las condiciones particulares de cada empleado y cada empleador.

Los cajeros de supermercado reciben adicionales por manejo de caja, con $144.198,68 para las categorías A y C y $567.825,83 para la categoría B (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el último acuerdo paritario

La FAECyS cerró el acuerdo vigente en julio de 2026 junto con tres cámaras del sector: la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). El convenio rige desde el 1° de julio y tiene vigencia hasta septiembre de 2026.

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El incremento acordado es del 5,7%, distribuido en tres tramos iguales y consecutivos de 1,9%: el primero se aplicó en julio, el segundo en agosto y el tercero en septiembre. Los porcentajes son nominales y no acumulativos: se calculan sobre las escalas básicas vigentes en junio de 2026, incluidas las sumas no remunerativas existentes hasta esa fecha.

El texto del acuerdo también incorporó una cláusula de revisión. FAECyS y las cámaras firmantes se comprometieron a reunirse en octubre de 2026 para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar ajustes adicionales si la situación lo justificara.

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En paralelo, el entendimiento postergó la absorción de los $120.000 no remunerativos al salario básico. Esa suma se incorporará de forma gradual: en seis cuotas mensuales de $20.000, con inicio en diciembre de 2026 y extensión hasta mayo de 2027. El acuerdo también aclaró que sus incrementos no son vinculantes para los convenios que puedan celebrarse en Río Grande, Tierra del Fuego, aunque los valores resultantes funcionan como mínimo convencional una vez homologado el texto. Dicha jurisdicción se encuentra comprendida en el régimen de Área Aduanera Especial (Ley N° 19.640) y cuenta con acuerdos paritarios regionales complementarios que contemplan adicionales específicos de zona.

La paritaria de Comercio de julio de 2026 fijó un aumento del 5,7% en tres tramos de 1,9% para el período julio-septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se cobra el bono de los empleados de Comercio

El bono extraordinario de $50.000 acordado en la paritaria de julio se liquidó en dos cuotas de $25.000 cada una: la primera con el sueldo de julio y la segunda con el de agosto (haciéndose efectiva con el cobro de haberes a principios de septiembre). En consecuencia, para el período devengado de septiembre ya no rige una nueva cuota del bono, por lo que no se liquidará con los sueldos a cobrar en octubre.

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La asignación tiene carácter no remunerativo y no acumulativo, y alcanza a los trabajadores de todas las categorías comprendidas en el CCT 130/75. Al tratarse de un pago de carácter extraordinario y sin repetición prevista, no genera derechos sobre períodos futuros ni se incorpora a la base de cálculo de otros conceptos salariales.

La próxima instancia de negociación entre FAECyS y las cámaras empresariales está prevista para octubre de 2026.