Política

Tucumán activó el Registro Público Provincial de Ficha Limpia

La nueva plataforma controlará inhabilitaciones para postulantes y funcionarios de los tres poderes, a partir de las condiciones fijadas por la Ley N.º 9977

Osvaldo Jaldo
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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, presentó en el Salón Blanco el Registro Público Provincial de Ficha Limpia, creado por la Ley N.º 9977 para verificar las condiciones de acceso y permanencia en cargos públicos provinciales.

La herramienta alcanza a postulantes a cargos electivos y a funcionarios designados en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos autárquicos, municipios y comunas. Según se informó durante el acto, el régimen comprende a quienes ocupen puestos desde el rango de subdirector hacia arriba.

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“La provincia da un paso adelante para elevar los estándares de idoneidad y calidad institucional”, afirmó Jaldo. El mandatario señaló que la norma surgió del debate entre bloques legislativos y del trabajo conjunto de los tres poderes del Estado.

El registro verificará condenas y deudas alimentarias

La Ley de Ficha Limpia establece inhabilitaciones para quienes tengan condenas confirmadas en doble instancia por delitos con penas superiores a tres años y para quienes figuren como deudores alimentarios en el registro judicial.

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La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, explicó que el sistema funcionará como un filtro previo para candidaturas y designaciones. “Cualquier funcionario de rango superior al subdirector y cualquier candidato a un cargo electivo tienen que acreditar que no se encuentran en esas situaciones”, sostuvo.

La Dirección General de Innovación y Desarrollo Digital diseñó la plataforma, que deberá resguardar la integridad, la publicidad y la accesibilidad de la información, conforme a la normativa de protección de datos personales.

Las candidaturas deberán presentar una declaración jurada

La directora del Registro Público Provincial de Ficha Limpia, Laura Escobar, indicó que quienes aspiren a un cargo electivo deberán descargar y completar una declaración jurada disponible en el portal del registro. Luego deberán presentarla ante la Junta Electoral Provincial.

La Junta remitirá esa documentación al registro para verificar las causales de inhabilitación previstas por la ley. El organismo comunicará si la persona está habilitada o inhabilitada para competir, según corresponda. Quienes resulten electos deberán volver a presentar la declaración antes de asumir.

Escobar afirmó que el objetivo es “verificar las causales de inhabilitación de quienes pretendan desempeñar un cargo público electivo o de designación” y resguardar las condiciones de idoneidad exigidas por la normativa.

Jaldo destacó el alcance del sistema en toda la administración pública

Durante la presentación, el gobernador sostuvo que la medida trasciende el plano electoral. “Esta es una medida institucional”, dijo, al remarcar que abarca a funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, señaló que Tucumán se convirtió en la décima jurisdicción del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aplicar una norma de Ficha Limpia. También destacó que la ley provincial alcanza tanto a postulantes como a personas que ejercerán funciones públicas.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, afirmó que el portal permitirá consultas públicas, gratuitas y de libre acceso sobre la habilitación de las personas comprendidas por el régimen.

Del acto participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; autoridades judiciales, legisladores nacionales y provinciales, integrantes del gabinete, intendentes y representantes de organismos estatales.

El funcionamiento del registro requerirá la coordinación entre el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Fiscalía de Estado, el Poder Judicial, la Junta Electoral Provincial y otros organismos con competencia en la materia.

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