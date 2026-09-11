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La Fundación River Plate inauguró la iluminación de la cancha del único club de Purmamarca

Esta intervención en el Club Atlético Santa Rosa se incorpora a una serie de mejoras de infraestructura que alcanzó a instituciones barriales de Buenos Aires, San Juan, Córdoba y Salta.

Fundación River Plate iluminó la cancha del Club Atlético Santa Rosa en Purmamarca

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Fundación River Plate inauguró la obra de iluminación de la cancha del Club Atlético Santa Rosa, el único club de Purmamarca, en la provincia de Jujuy. La intervención busca ampliar el uso del predio para entrenamientos, actividades escolares y encuentros de la comunidad local.

La obra se realizó junto a Mantelectric, con el apoyo de Fundación Signify y la articulación de la Secretaría de Deportes jujeña. La instalación permitirá que el campo de juego pueda utilizarse en horarios nocturnos y brindará nuevas alternativas para las actividades deportivas que organiza la institución.

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El acto de inauguración tuvo lugar el 10 de septiembre y contó con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; el intendente de Purmamarca, José Humberto López; el presidente de Fundación River Plate, Felipe Llorente; el presidente de Mantelectric, Carlos Pérez San Martín; el responsable comercial de Signify, Juan Ignacio Martire, y el presidente del Club Atlético Santa Rosa, Gastón Cruz.

El proyecto forma parte de una línea de trabajo de la fundación vinculada a la mejora de infraestructura en clubes de barrio y entidades deportivas de distintas provincias. La cancha de Santa Rosa es utilizada por los planteles de Primera, Reserva y Femenino de la institución, que participa de la Liga Quebradeña de Fútbol.

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Fundación River Plate iluminó la cancha del Club Atlético Santa Rosa en Purmamarca
Fundación River Plate iluminó la cancha del Club Atlético Santa Rosa en Purmamarca

El alcance de la obra excede a las competencias del club. El predio se cede sin costo a la escuela deportiva municipal, a la liga de veteranos y a establecimientos educativos de la localidad. Por ese motivo, la nueva iluminación apunta a extender los horarios disponibles para niñas, niños, jóvenes y familias. El club concentra parte de la actividad deportiva de Purmamarca y funciona como espacio de reunión para vecinos de la localidad, ubicada en la Quebrada de Humahuaca.

Durante la inauguración, Llorente destacó el papel que cumplen las entidades barriales en comunidades de menor escala. “Desde Fundación River entendemos que fortalecer a los clubes de barrio es también fortalecer a sus comunidades. Por eso, impulsamos obras de infraestructura que les permitan contar con mejores espacios y brindar más oportunidades a niñas, niños y jóvenes. Queremos seguir llevando estas acciones a cada rincón del país, con una mirada federal y acompañando a los clubes que cumplen un rol fundamental en sus comunidades”, sostuvo el presidente de Fundación River Plate.

La intervención en el Club Atlético Santa Rosa se suma a otros proyectos de iluminación desarrollados por Fundación River Plate en instituciones deportivas de diferentes regiones del país. La fundación informó que antes concretó obras similares en el Club Deportivo Ferroviario Unión de Villars, en la provincia de Buenos Aires; el Club Atlético Juventud Unida, en San Juan; el Club Calaguala, en Córdoba, y el Club Social, Deportivo y Cultural Coropampa, en Salta.

Fundación River Plate iluminó la cancha del Club Atlético Santa Rosa en Purmamarca
El Club Atlético Santa Rosa ahora cuenta con iluminación tras la ayuda de Fundación River Plate

Con la incorporación de Purmamarca, la iniciativa llegó a cinco clubes de cinco provincias. La propuesta se orienta a que las entidades cuenten con instalaciones que respondan a la demanda de sus socios, deportistas y vecinos. Los clubes de barrio suelen concentrar actividades que van más allá de los torneos y entrenamientos. En el caso de Santa Rosa, el uso compartido de la cancha por parte del municipio, las escuelas y la liga de veteranos convierte al predio en un espacio de referencia para distintos grupos de la comunidad.

La obra se inscribe, además, en el vínculo que Fundación River Plate mantiene con Jujuy desde hace más de una década. En 2015, la entidad construyó una cancha polideportiva en Ledesma, localidad de origen del ex futbolista Ariel “Burrito” Ortega. Un año después, el lugar fue sede de su partido despedida.

Fundación River Plate iluminó la cancha del Club Atlético Santa Rosa en Purmamarca
Fndación River, presente en Purmamarca

En 2019, la organización visitó al Club Atlético El Carmen, de la ciudad de El Carmen, y también alcanzó al Club Cusi Cusi, de La Quiaca, y al Club Atlético Comercio, de San Salvador de Jujuy. En esos casos, las acciones estuvieron destinadas a aportar herramientas para fortalecer los proyectos deportivos y sociales de las instituciones. La fundación también llevó su programa Escuela de Formadores a San Salvador de Jujuy en 2024.

Vale destacar que Fundación River Plate trabaja desde hace 13 años con programas educativos, deportivos y sociales destinados a chicos y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad social.

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Fundación River Plate iluminó la cancha del Club Atlético Santa Rosa en Purmamarca

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