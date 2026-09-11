Cómo es el dispositivo inventado por un científico argentino que permite detectar la enfermedad renal

Un invento argentino para detectar la enfermedad renal crónica

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Omar Azzaroni, investigador del CONICET, mostró durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo un equipo portátil que permite detectar la enfermedad renal en una persona.

El dispositivo analiza biomarcadores renales con una gota de sangre capilar y envía los resultados a un especialista en solo 7 minutos. El investigador explicó que la herramienta busca evitar traslados y ampliar el seguimiento de pacientes.

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El científico, licenciado en Química y que obtuvo su doctorado en Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de La Plata, recibió el Premio Fundación Bunge y Born 2026 por el desarrollo junto a su equipo. “Me genera, obviamente, mucha satisfacción, pero también mucho sentido de responsabilidad que la Fundación Bunge y Born me reconozca”, sostuvo Azzaroni, quien dirige el Laboratorio de Materia Blanda del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP).

Omar Azzaroni mostró Safirus, el equipo portátil que analiza biomarcadores renales con una gota de sangre

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Lucila Entin y Tati Schapiro, explicó que el dispositivo forma parte de una trayectoria de investigación aplicada desarrollada desde la Universidad Nacional de La Plata.

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El equipo nació a partir de una pregunta vinculada con el control domiciliario de enfermedades crónicas. Azzaroni planteó que una persona puede adquirir una balanza para seguir su peso, un tensiómetro para controlar la presión arterial o un glucómetro para medir la glucosa.

“Por ahí está el aspecto que nos motivó: no existe un dispositivo portátil que pueda monitorear los biomarcadores renales de un paciente renal”, afirmó el científico. Según explicó, los equipos disponibles requieren la intervención de instituciones con infraestructura de mayor complejidad, como hospitales y clínicas.

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La enfermedad renal crónica afecta a casi 3,8 millones de adultos en la Argentina y sus síntomas suelen aparecer en etapas avanzadas, cuando la persona ya tiene menos margen para modificar la evolución de la dolencia.

El dispositivo envía resultados al nefrólogo en alrededor de siete minutos

Safirus funciona a través de un chip microfluídico que recibe una muestra de sangre obtenida con un pinchazo en el dedo. El usuario debe colocar una gota capilar en el insumo y conectarlo al dispositivo, que procesa la información.

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“El dispositivo lo que hace es, le manda la información remotamente a tu nefrólogo”, precisó Azzaroni. El sistema se vincula con una aplicación de celular, desde la que el paciente puede acceder a los parámetros obtenidos durante el ensayo.

El especialista aclaró que la información disponible en la aplicación no reemplaza la evaluación profesional. “Es importante que la gente sepa que tiene que consultar al especialista para tomar una decisión clínica”, señaló y advirtió sobre las consultas que algunos usuarios realizan en herramientas de inteligencia artificial cuando reciben resultados médicos. “El médico primero conoce la historia clínica del paciente, conoce la evolución del paciente”, remarcó al explicar por qué la interpretación debe quedar en manos del nefrólogo.

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El dispositivo fue validado clínicamente con el equipo de Nefrología del Hospital San Martín de La Plata. El científico atribuyó un papel decisivo a esa colaboración: “Sin el enorme trabajo que hace la gente del hospital público, este dispositivo no se podría haber validado”.

El test busca evitar viajes de hasta 70 kilómetros para controles médicos

Azzaroni recibió el Premio Fundación Bunge y Born 2026 por el desarrollo de la herramienta junto a su equipo

Azzaroni sostuvo que el acceso remoto a los resultados puede cambiar la rutina de pacientes que viven lejos de los centros de atención. “En provincia de Buenos Aires hay gente que se toma una combi a las dos, tres de la mañana para llegar a las ocho de la mañana a La Plata para hacerse una serie de ensayos”, relató.

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Para el investigador, la herramienta apunta a mejorar las condiciones de seguimiento y a reducir la demanda sobre hospitales y clínicas. “Si los parámetros te dan bien, te descongestiona el sanatorio y te evita un viaje de 70 kilómetros”, explicó.

El científico aclaró que la solución no busca reemplazar los estudios de laboratorio ni las consultas presenciales cuando sean necesarias. “Si los parámetros no te dan bien, inexorablemente vas a tener que desplazarte e iniciar una nueva etapa en todo lo que tiene que ver con el desarrollo terapéutico de tu enfermedad”, indicó.

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Azzaroni aseguró que la precisión del ensayo es comparable con equipos de mayor complejidad para los biomarcadores específicos que requiere el seguimiento renal. La diferencia, explicó, es que los analizadores hospitalarios pueden medir una variedad más amplia de moléculas y tienen un costo superior.

“Nosotros dijimos: ¿por qué no hacemos un dispositivo donde la precisión, el límite de detección, sea comparable y solamente se dedique a esos biomarcadores que necesita la gente que transita una dolencia renal?”, planteó.

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El desarrollo está patentado en la Argentina y avanza en el proceso de patentamiento en Estados Unidos. Azzaroni señaló que fue construido íntegramente en el país y que su creación reunió conocimientos de química, electrónica, ingeniería, salud pública y gestión de una empresa de base tecnológica.

“Cuando necesitás que ese dispositivo llegue a una gran cantidad de gente, necesitás tener el mejor dispositivo posible, con el mayor límite de detección posible, al menor costo posible”, expresó sobre el proceso de diseño y optimización.

La tecnología apunta a facilitar el control de pacientes renales que viven lejos de hospitales y centros especializados - SOGUG

El dispositivo podría adaptarse para detectar hepatitis y otras patologías

La plataforma no se limita al monitoreo renal. Azzaroni explicó que la patente abarca el dispositivo y su tecnología, que puede adaptarse para detectar distintos patógenos y biomoléculas mediante cambios en los chips microfluídicos.

“Nosotros los químicos lo que hacemos es modificar esto para que este dispositivo pueda detectar diferentes patologías”, dijo. También mencionó que trabajan con cápsulas que utilizan saliva y orina, según las necesidades clínicas que plantean los especialistas.

Durante la entrevista, anticipó una línea de trabajo sobre hepatitis E y luego se refirió a un proyecto para hepatitis C junto con investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET.

Cómo funciona el dispositivo personal para detectar la enfermedad renal

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

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