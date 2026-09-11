Salud

El Gobierno designó al médico Richard Malan como nuevo presidente del INCUCAI

Estará a cargo del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante donde se desempeñaba como vicepresidente desde 2023

Hombre con traje oscuro y camisa blanca sentado frente a un mueble con libros y placas conmemorativas
Richard Miguel Malan reemplazará a Carlos Alberto Soratti en la presidencia del Incucai tras desempeñarse como vicepresidente del Directorio. (INCUCAI)
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El Gobierno nacional designó a Richard Miguel Malan como presidente del Directorio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) a través del Decreto 971/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El Incucai es un organismo estatal con autarquía institucional, administrativa y financiera, bajo la órbita del Ministerio de Salud. Entre sus funciones, impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en la Argentina. También administra las listas de espera y el sistema de asignación en todo el país.

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Malan, médico especialista en Clínica Médica, Hemoterapia e Inmunohematología y Gestión de Servicios de Salud, que hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente del directorio, reemplazará a Carlos Alberto Soratti, quien presidió el organismo en tres períodos.

El decreto también acepta la renuncia de Gabriela Gladys Hidalgo a su cargo de directora y la designa como vicepresidenta del Directorio.

Donación de órganos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Ley 27.447 establece la donación presunta para mayores de 18 años y la asignación de órganos según compatibilidad, gravedad y tiempo en la lista de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malan desarrolló su carrera en el sistema de trasplantes de Misiones

Especialista en hemoterapia e inmunohematología, entre 2006 y 2020 Malan dirigió el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de Misiones. Además, estuvo al frente del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Misiones (Cucaimis) entre 2009 y 2020.

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En 2020 se incorporó al Incucai como responsable del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, área que busca donantes compatibles para pacientes que requieren trasplantes de médula ósea. También fue docente de Medicina del Trasplante en la Universidad Católica de Misiones.

Richard Malan fue designado como presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Soratti encabezó el Directorio entre 2003 y 2006, y entre 2009 y 2016. Volvió a la presidencia en 2020 y su continuidad fue confirmada en 2023, antes del relevo dispuesto este mes.

La designación de Malan fue propuesta por el Ministerio de Salud, mientras que el Consejo Federal de Salud (Cofesa) propuso a Hidalgo para la vicepresidencia. Ambos nombramientos se encuadran en el artículo 58 de la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.

El recambio ocurre tras un aumento en los procesos de donación

Entre enero y mayo de 2026 se registraron 415 procesos de donación de órganos, un 13,6% más que en el mismo período de 2025, según datos oficiales citados por Infobae.

En mayo se contabilizaron 109 procesos de donación, la cifra mensual más alta informada hasta entonces. Esos procedimientos permitieron realizar 228 trasplantes. Durante los primeros cinco meses del año se concretaron 956 trasplantes y 7.340 personas necesitaban uno, según las cifras difundidas en junio.

donación de órganos
El Incucai coordina y fiscaliza la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, y administra las listas de espera y la asignación en la Argentina.

La Ley 27.447 establece que son donantes presuntos las personas mayores de 18 años que no hayan expresado su negativa. La asignación de órganos y tejidos se realiza mediante listas de espera únicas y criterios médicos, entre ellos la compatibilidad, la gravedad del cuadro y el tiempo de permanencia en la lista de espera.

La donación de órganos requiere condiciones específicas. El fallecimiento debe ocurrir en una unidad de terapia intensiva y los equipos médicos determinan si los órganos son aptos para el trasplante. Por esa razón, la posibilidad de donación se presenta en una proporción reducida de las muertes, como explicó Infobae.

De acuerdo con los indicadores publicados por el Incucai, 7.400 personas necesitan un trasplante en Argentina para salvar su vida.

En lo que va de 2026, se realizaron 1.537 trasplantes, 708 personas donaron sus órganos y la tasa en Argentina es de 15,24 donantes por millón de habitantes.

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